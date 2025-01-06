https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/roketsan-yazilim-muhendisinin-supheli-olumu-evinde-olu-bulundu-1092403265.html

Roketsan yazılım mühendisinin şüpheli ölümü: Evinde ölü bulundu

Roketsan yazılım mühendisinin şüpheli ölümü: Evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Roketsan'da yazılım mühendisi olan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu. Yerel basında yer alan bilgiler ölüm sebebinin intihar olabileceği yönünde. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T21:56+0300

2025-01-06T21:56+0300

2025-01-06T21:56+0300

türkiye

roketsan

yazılım

mühendis

ölü

ölü bulundu

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Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel Ankara'daki evinde ölü bulundu.Yücel'in cenazesi memleketi Isparta'nın merkez ilçesine bağlı Sav'a getirilerek defnedildi. Yerel basında yer alan bilgilere göre Yücel'in ölümü ilk bulgularda 'şüpheli' olarak kayıtlara geçti. Buna göre Roketsan mühendisinin sodyum nitrat içerek intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Arkadaşları haber verdi Bir süre Yücel’e ulaşamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleriyle birlikte çilingir yardımıyla evine giren arkadaşları Yücel'in cansız bedenini buldu.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel'in Türkiye’nin savunma sanayiindeki önemli projelerinde yer aldığı biliniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/turk-savunma-sanayisinde-son-1-yilda-hangi-gelismeler-yasandi-1091796689.html

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roketsan, yazılım, mühendis, ölü, ölü bulundu