https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/roketsan-yazilim-muhendisinin-supheli-olumu-evinde-olu-bulundu-1092403265.html
Roketsan yazılım mühendisinin şüpheli ölümü: Evinde ölü bulundu
Roketsan yazılım mühendisinin şüpheli ölümü: Evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Roketsan'da yazılım mühendisi olan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu. Yerel basında yer alan bilgiler ölüm sebebinin intihar olabileceği yönünde. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T21:56+0300
2025-01-06T21:56+0300
2025-01-06T21:56+0300
türkiye
roketsan
yazılım
mühendis
ölü
ölü bulundu
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Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel Ankara'daki evinde ölü bulundu.Yücel'in cenazesi memleketi Isparta'nın merkez ilçesine bağlı Sav'a getirilerek defnedildi. Yerel basında yer alan bilgilere göre Yücel'in ölümü ilk bulgularda 'şüpheli' olarak kayıtlara geçti. Buna göre Roketsan mühendisinin sodyum nitrat içerek intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Arkadaşları haber verdi Bir süre Yücel’e ulaşamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleriyle birlikte çilingir yardımıyla evine giren arkadaşları Yücel'in cansız bedenini buldu.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel'in Türkiye’nin savunma sanayiindeki önemli projelerinde yer aldığı biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/turk-savunma-sanayisinde-son-1-yilda-hangi-gelismeler-yasandi-1091796689.html
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roketsan, yazılım, mühendis, ölü, ölü bulundu
roketsan, yazılım, mühendis, ölü, ölü bulundu
Roketsan yazılım mühendisinin şüpheli ölümü: Evinde ölü bulundu
Roketsan'da yazılım mühendisi olan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu. Yerel basında yer alan bilgiler ölüm sebebinin intihar olabileceği yönünde.
Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel Ankara'daki evinde ölü bulundu.
Yücel'in cenazesi memleketi Isparta'nın merkez ilçesine bağlı Sav'a getirilerek defnedildi. Yerel basında yer alan bilgilere göre Yücel'in ölümü ilk bulgularda 'şüpheli' olarak kayıtlara geçti. Buna göre Roketsan mühendisinin sodyum nitrat içerek intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Bir süre Yücel’e ulaşamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleriyle birlikte çilingir yardımıyla evine giren arkadaşları Yücel'in cansız bedenini buldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Yusuf Serdar Yücel'in Türkiye’nin savunma sanayiindeki önemli projelerinde yer aldığı biliniyor.