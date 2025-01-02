https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/universite-ogrencisi-rojin-kabaisin-babasi-intihar-susu-verilerek-cesedi-gole-birakildi-1092294390.html

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası: 'İntihar süsü verilerek cesedi göle bırakıldı'

Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası: 'İntihar süsü verilerek cesedi göle bırakıldı'

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, kızının intihar etmediğini... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T17:28+0300

2025-01-02T17:28+0300

2025-01-02T17:33+0300

türkiye

rojin kabaiş

nizamettin kabaiş

diyarbakır

istanbul adli tıp kurumu

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Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılması için Diyarbakır'da üniversite öğrencileri ve sivil toplum örgütleri bir araya geldi. Baba Nizamettin Kabaiş de toplantıya katılana kızının ölümünün aydınlatılması talebini bir kez daha dile getirdi. Baba Kabaiş, "İntihar süsü verilerek cesedi göle bırakıldı. Rojin hayatı seviyordu ama onu katlettiler. Rojin intihar etmedi, kesinlikle öyle söylemesinler. İntihar ettiğine dair hiçbir delil ortada yok" dedi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümünün aydınlatılmasını isteyen öğrenciler Diyarbakır'da bir araya geldi. Genç kızın babası Nizamettin Kabaiş de öğrencilerle birlikte yaptığı açıklamada, kızının ölüm nedeninin araştırılması için çağrıda bulundu.Rojin intihar etmediAcısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen baba Kabaiş, kızının hep sağ olarak bulunacağını hayal ettiğini anlattı. Baba Kabaiş, ""İntihar süsü verilerek cesedi göle bırakıldı. Rojin okumak istiyordu, hayalleri vardı, öğretmen olacaktı ama ne yazık ki hayalleri yarıda kaldı. Benim için çok büyük bir acıdır, unutulmaz. Rojin hayatı seviyordu ama onu katlettiler. Rojin intihar etmedi, kesinlikle öyle söylemesinler. İntihar ettiğine dair hiçbir delil ortada yok. Ne kamera görüntüsü var ne intihar notu bırakmış ne de video çekmiş. Rojin intihar edecek bir kız değildi." dedi. Rojin’in ölümüyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlan raporda ölüm nedeni “suda boğulma” olarak belirtilirken; kızının intihar etmediğini belirten baba Nizamettin Kabaiş, aylardır adalet arayışını sürdürüyor.Ne olmuştu?Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, kaldığı yurttan 27 Eylül akşam saatlerinde dışarı çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Çok sayıda ekibin katılımıyla sürdürülen arama çalışmalarında Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, 15 Ekim günü Van Gölü Molla Kasım köyü sahilinde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/en-aci-emanet-rojin-kabaisin-esyalari-babasina-teslim-edildi-1091208420.html

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