https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/nevzat-bahtiyarin-avukatindan-tepki-ceken-narin-anketi-neden-olduruldu-diye-sordu-sik-verdi-1092466014.html

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından tepki çeken Narin anketi: 'Neden öldürüldü?' diye sordu, şık verdi

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından tepki çeken Narin anketi: 'Neden öldürüldü?' diye sordu, şık verdi

Sputnik Türkiye

Narin Güran cinayetinde şüphelilerden Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabından anket açtı ve 'Narin neden öldürüldü?' diye sordu... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T18:56+0300

2025-01-08T18:56+0300

2025-01-08T18:56+0300

türkiye

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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran davasında 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı sosyal medya hesabından Narin anketi açtı.'Narin neden öldürüldü?' sorusuAvukat Ali Eryılmaz, 'Narin neden öldürüldü?' diye sordu, 3 yanıt hakkı da verdi. Eryılmaz, 'skandal bir şey gördü, alacak verecek meselesi ve intikam' şıklarını sorunun yanıtları olarak sıraladı. Ankete çok sayıda kişi katılsa da eleştiriler de yoğundu.Hadise'nin 'sıfır tolerans' şarkısı ardından bir olay dahaAvukat Eryılmaz'ın, Türkiye'nin kanını donduran bir çocuk cinayetine ilişkin bu anketi açmasına çok sayıda eleştiri geldi. Kullanıcılar avukatı 'sosyal medya fenomenliğine özenmekle' suçladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-sarkici-hadiseye-narin-guran-tepkisi-soyledigi-sarki-sosyal-medyanin-gundemine-oturdu-1092241031.html

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