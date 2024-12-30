Bakan Göktaş açıkladı: Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza için yeni adım

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İtirafçıya verilen ceza tepkilere neden oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Nevzat'ın cezasına itiraz edeceğiz" dedi.