https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/bakan-goktas-acikladi-narin-guran-cinayeti-davasinda-nevzat-bahtiyara-verilen-ceza-icin-yeni-adim-1092176878.html
Bakan Göktaş açıkladı: Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza için yeni adım
Bakan Göktaş açıkladı: Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza için yeni adım
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
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2024-12-30T13:20+0300
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diyarbakır, narin güran, nevzat bahtiyar, salim güran
diyarbakır, narin güran, nevzat bahtiyar, salim güran
Bakan Göktaş açıkladı: Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza için yeni adım
13:14 30.12.2024 (güncellendi: 13:20 30.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İtirafçıya verilen ceza tepkilere neden oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Nevzat'ın cezasına itiraz edeceğiz" dedi.