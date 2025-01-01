https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-sarkici-hadiseye-narin-guran-tepkisi-soyledigi-sarki-sosyal-medyanin-gundemine-oturdu-1092241031.html
Ünlü şarkıcı Hadise'ye Narin Güran tepkisi: Söylediği şarkı sosyal medyanın gündemine oturdu
Ünlü şarkıcı Hadise'ye Narin Güran tepkisi: Söylediği şarkı sosyal medyanın gündemine oturdu
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Hadise'nin televizyon programında öldürülen Narin Güran'a ithaf ettiği şarkı büyük tepki çekti. 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T12:30+0300
2025-01-01T12:30+0300
2025-01-01T12:30+0300
yaşam
narin güran
diyarbakır
hadise
o ses türkiye
yılbaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/18/1070118724_0:69:1080:677_1920x0_80_0_0_2c483e5e1f4f50d0ba8e490d6f76354d.jpg
Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye isimli programda aşk şarkısı olarak bilinen 'Sıfır Tolerans' isimli şarkısını Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'a ithaf etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir çok sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcıya tepki gösterdi. Narinlerimiz için söylüyorumŞarkıcı Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Diyarbakır'da katledilen küçük Narin için 'Sıfır Tolerans'ı söyledi. Hadise'nin aşk şarkısı olarak bilinen parçayı Narin'e ithaf etmesine sosyal medyada tepki yağdı. Hadise, "Narinlerimiz için söylüyorum bu şarkıyı. Umarım yeni yılda Narin’lerimizi kaybetmeyiz. Bu yüzden “Sıfır Tolerans” diyelim mi hep birlikte" dedi.'Sıfır Tolerans' şarkısının sözleri ise şöyle; Her şey burada bittiToparlan gidiyorsunZamana bırakmadımTehlike arz ediyorsunSuçüstü tövbelerKalbe ağır darbelerİlahi sevgilimSen kimi kandırıyorsunYalnızlık bu ilişkiBu ne yaman çelişkiKi senden sakınmadımBen hep gözü karaydımBir tatlı tesadüfkenŞimdi acı tecrüben oldumBen de yanıldımSen hep biraz yalandınSıfır tolerans hadi git durmaYüreğim soğudu yakamam bir dahaKısasa kısas aşk alır verdiğiniAcısı kalır son sözü söyleyenin
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/hadise-neden-ayrildigini-yillar-sonra-anlatti-sinan-akcildan-jet-yanit-geldi-1091569082.html
diyarbakır
hadise
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/18/1070118724_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_0d8deec790d99ce528b004a2b4946e13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hadise narin güran, hadise narin için hangi şarkıyı söyledi, sıfır tolerans şarkı sözleri
hadise narin güran, hadise narin için hangi şarkıyı söyledi, sıfır tolerans şarkı sözleri
Ünlü şarkıcı Hadise'ye Narin Güran tepkisi: Söylediği şarkı sosyal medyanın gündemine oturdu
Şarkıcı Hadise'nin televizyon programında öldürülen Narin Güran'a ithaf ettiği şarkı büyük tepki çekti.
Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye isimli programda aşk şarkısı olarak bilinen 'Sıfır Tolerans' isimli şarkısını Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'a ithaf etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir çok sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcıya tepki gösterdi.
Narinlerimiz için söylüyorum
Şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Diyarbakır'da katledilen küçük Narin için 'Sıfır Tolerans'ı söyledi. Hadise'nin aşk şarkısı olarak bilinen parçayı Narin'e ithaf etmesine sosyal medyada tepki yağdı. Hadise, "Narinlerimiz için söylüyorum bu şarkıyı. Umarım yeni yılda Narin’lerimizi kaybetmeyiz. Bu yüzden “Sıfır Tolerans” diyelim mi hep birlikte" dedi.
'Sıfır Tolerans' şarkısının sözleri ise şöyle;
Her şey burada bitti
Toparlan gidiyorsun
Zamana bırakmadım
Tehlike arz ediyorsun
Suçüstü tövbeler
Kalbe ağır darbeler
İlahi sevgilim
Sen kimi kandırıyorsun
Yalnızlık bu ilişki
Bu ne yaman çelişki
Ki senden sakınmadım
Ben hep gözü karaydım
Bir tatlı tesadüfken
Şimdi acı tecrüben oldum
Ben de yanıldım
Sen hep biraz yalandın
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin