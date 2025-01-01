https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-sarkici-hadiseye-narin-guran-tepkisi-soyledigi-sarki-sosyal-medyanin-gundemine-oturdu-1092241031.html

Ünlü şarkıcı Hadise'ye Narin Güran tepkisi: Söylediği şarkı sosyal medyanın gündemine oturdu

Ünlü şarkıcı Hadise'ye Narin Güran tepkisi: Söylediği şarkı sosyal medyanın gündemine oturdu

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Hadise'nin televizyon programında öldürülen Narin Güran'a ithaf ettiği şarkı büyük tepki çekti. 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T12:30+0300

2025-01-01T12:30+0300

2025-01-01T12:30+0300

yaşam

narin güran

diyarbakır

hadise

o ses türkiye

yılbaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/18/1070118724_0:69:1080:677_1920x0_80_0_0_2c483e5e1f4f50d0ba8e490d6f76354d.jpg

Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye isimli programda aşk şarkısı olarak bilinen 'Sıfır Tolerans' isimli şarkısını Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'a ithaf etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir çok sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcıya tepki gösterdi. Narinlerimiz için söylüyorumŞarkıcı Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Diyarbakır'da katledilen küçük Narin için 'Sıfır Tolerans'ı söyledi. Hadise'nin aşk şarkısı olarak bilinen parçayı Narin'e ithaf etmesine sosyal medyada tepki yağdı. Hadise, "Narinlerimiz için söylüyorum bu şarkıyı. Umarım yeni yılda Narin’lerimizi kaybetmeyiz. Bu yüzden “Sıfır Tolerans” diyelim mi hep birlikte" dedi.'Sıfır Tolerans' şarkısının sözleri ise şöyle; Her şey burada bittiToparlan gidiyorsunZamana bırakmadımTehlike arz ediyorsunSuçüstü tövbelerKalbe ağır darbelerİlahi sevgilimSen kimi kandırıyorsunYalnızlık bu ilişkiBu ne yaman çelişkiKi senden sakınmadımBen hep gözü karaydımBir tatlı tesadüfkenŞimdi acı tecrüben oldumBen de yanıldımSen hep biraz yalandınSıfır tolerans hadi git durmaYüreğim soğudu yakamam bir dahaKısasa kısas aşk alır verdiğiniAcısı kalır son sözü söyleyenin

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/hadise-neden-ayrildigini-yillar-sonra-anlatti-sinan-akcildan-jet-yanit-geldi-1091569082.html

diyarbakır

hadise

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hadise narin güran, hadise narin için hangi şarkıyı söyledi, sıfır tolerans şarkı sözleri