https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/mevduat-faizlerinde-guncel-durum-gozler-23-ocakta-iste-bankalardan-yuksek-faiz-almanin-yolu-1092452167.html
Mevduat faizlerinde güncel durum, gözler 23 Ocak'ta: İşte bankalardan yüksek faiz almanın yolu
Mevduat faizlerinde güncel durum, gözler 23 Ocak'ta: İşte bankalardan yüksek faiz almanın yolu
Sputnik Türkiye
Bankalar, 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde dikkat çeken oranlar sunmaya başladı. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 47.5'e indirirken, bankalar yüksek... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T12:31+0300
2025-01-08T12:31+0300
2025-01-08T12:31+0300
ekonomi
merkez bankası
para politikası kurulu
faiz
faiz oranı
faiz oranları
mevduat
mevduat faizi
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Yeni yılın ilk günleri, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında artışlarla dikkat çekti. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 47.5’e çekmiş olmasına rağmen, bankalar bu oranları hızla faiz tablolarına yansıtmadı. Kısa vadeli mevduatlar için yüzde 47’ye kadar çıkan faiz oranları, daha uzun vadelerde düşüş gösteriyor.Kısa vadede yüksek faiz avantajıBankalar, özellikle 32 günlük vadeli mevduatlar için yüksek faiz oranları sunuyor. Ortalama yüzde 45 seviyesindeki bu oranlar, vade uzadıkça azalıyor.Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, daha düşük tutarlı mevduatlarda ise tablo pek iç açıcı değil. 50 bin TL altındaki hesaplarda faiz oranları yüzde 37.5’in altında kalıyor.Kısa vadeli mevduat faizlerinin yüksek seyretmesinin ana sebebi, Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam edeceği beklentisi. Bankalar, Merkez Bankası’ndan gece borçlanmalarını politika faizi üzerinden gerçekleştiriyor. Bu durum, yüzde 47 seviyesindeki kısa vadeli faiz oranlarının devam etmesini mantıklı kılıyor.Gözler 23 Ocak'taBankacılık sektörü kaynaklarına göre, 23 Ocak’ta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kritik öneme sahip. PPK’da 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması ve politika faizinin yüzde 45’e çekilmesi bekleniyor. Bu durum, bankaların mevduat faizlerini yüzde 44.5 seviyesine çekmesini mümkün kılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/akaryakita-indirim-geliyor-gece-yarisi-fiyatlar-degisecek-1092448280.html
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merkez bankası, para politikası kurulu, faiz, faiz oranı, faiz oranları, mevduat, mevduat faizi
merkez bankası, para politikası kurulu, faiz, faiz oranı, faiz oranları, mevduat, mevduat faizi
Mevduat faizlerinde güncel durum, gözler 23 Ocak'ta: İşte bankalardan yüksek faiz almanın yolu
Bankalar, 32 günlük vadeli mevduat faizlerinde dikkat çeken oranlar sunmaya başladı. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 47.5'e indirirken, bankalar yüksek tutarlı mevduatlara yüzde 47’ye kadar faiz sunuyor. Kısa vadeli mevduatlarda faiz oranları yüksek seviyede.
Yeni yılın ilk günleri, bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında artışlarla dikkat çekti. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 47.5’e çekmiş olmasına rağmen, bankalar bu oranları hızla faiz tablolarına yansıtmadı. Kısa vadeli mevduatlar için yüzde 47’ye kadar çıkan faiz oranları, daha uzun vadelerde düşüş gösteriyor.
Kısa vadede yüksek faiz avantajı
Bankalar, özellikle 32 günlük vadeli mevduatlar için yüksek faiz oranları sunuyor. Ortalama yüzde 45 seviyesindeki bu oranlar, vade uzadıkça azalıyor.
92 günlük vadelerde
: Faiz oranları yüzde 34 ile yüzde 42 arasında değişiyor.
1 yıl vadeli mevduatlarda
: Oranlar yüzde 22 ile yüzde 24 seviyelerine geriliyor.
Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, daha düşük tutarlı mevduatlarda ise tablo pek iç açıcı değil. 50 bin TL altındaki hesaplarda faiz oranları yüzde 37.5’in altında kalıyor.
Kısa vadeli mevduat faizlerinin yüksek seyretmesinin ana sebebi, Merkez Bankası’nın faiz indirimine devam edeceği beklentisi. Bankalar, Merkez Bankası’ndan gece borçlanmalarını politika faizi üzerinden gerçekleştiriyor. Bu durum, yüzde 47 seviyesindeki kısa vadeli faiz oranlarının devam etmesini mantıklı kılıyor.
Bankacılık sektörü kaynaklarına göre, 23 Ocak’ta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kritik öneme sahip. PPK’da 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması ve politika faizinin yüzde 45’e çekilmesi bekleniyor. Bu durum, bankaların mevduat faizlerini yüzde 44.5 seviyesine çekmesini mümkün kılabilir.