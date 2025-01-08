https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/akaryakita-indirim-geliyor-gece-yarisi-fiyatlar-degisecek-1092448280.html
Akaryakıta indirim geliyor: Gece yarısı fiyatlar değişecek
Akaryakıta indirim geliyor: Gece yarısı fiyatlar değişecek
Sputnik Türkiye
Benzin ve motorine peş peşe zam gelirken, LPG'den (otogaz) indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren LPG litre fiyatında 52... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T11:08+0300
2025-01-08T11:08+0300
2025-01-08T11:08+0300
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benzin
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Akaryakıt sektöründe fiyat dalgalanmaları sürerken, LPG'ye (otogaz) indirim geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, LPG’nin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 52 kuruş indirim yapılacak. İndirimin ardından İstanbul’da 25.89 TL, Ankara’da 25.95 TL ve İzmir’de 25.80 TL’den satış yapılacak.Benzin ve motorine zam geldiLPG indirimi öncesinde, benzin ve motorin fiyatlarında artış dikkat çekmişti. Motorine dün gece yarısından itibaren 98 kuruş, benzine ise bir gün önce 1.27 TL zam yapılmıştı. Yeni zamlarla birlikte, motorin litre fiyatı İstanbul’da 45.74 TL, Ankara’da 46.29 TL, İzmir’de ise 46.78 TL’ye yükseldi. Benzin litre fiyatları ise İstanbul’da 45.30 TL, Ankara’da 45.69 TL, İzmir’de 46.15 TL olarak belirlendi.LPG ve diğer akaryakıt türlerinde fiyatlar, bayi kâr marjları ve iller arasındaki maliyet farkları nedeniyle değişiklik gösterebiliyor. Son zamların ardından, sektör kaynakları bu gece yarısı için benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmediğini belirtti.
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Akaryakıta indirim geliyor: Gece yarısı fiyatlar değişecek
Benzin ve motorine peş peşe zam gelirken, LPG'den (otogaz) indirim haberi geldi. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren LPG litre fiyatında 52 kuruşluk indirim yapılacak.
Akaryakıt sektöründe fiyat dalgalanmaları sürerken, LPG'ye (otogaz) indirim geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, LPG’nin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 52 kuruş indirim yapılacak. İndirimin ardından İstanbul’da 25.89 TL, Ankara’da 25.95 TL ve İzmir’de 25.80 TL’den satış yapılacak.
Benzin ve motorine zam geldi
LPG indirimi öncesinde, benzin ve motorin fiyatlarında artış dikkat çekmişti. Motorine dün gece yarısından itibaren 98 kuruş, benzine ise bir gün önce 1.27 TL zam yapılmıştı. Yeni zamlarla birlikte, motorin litre fiyatı İstanbul’da 45.74 TL, Ankara’da 46.29 TL, İzmir’de ise 46.78 TL’ye yükseldi. Benzin litre fiyatları ise İstanbul’da 45.30 TL, Ankara’da 45.69 TL, İzmir’de 46.15 TL olarak belirlendi.
LPG ve diğer akaryakıt türlerinde fiyatlar, bayi kâr marjları ve iller arasındaki maliyet farkları nedeniyle değişiklik gösterebiliyor.
Son zamların ardından, sektör kaynakları bu gece yarısı için benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmediğini belirtti.