https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/istanbullular-dikkat-yalanci-bahar-gidiyor-kara-kis-geliyor-1092468916.html

İstanbullular dikkat: Yalancı bahar gidiyor, kış yüzünü gösteriyor

İstanbullular dikkat: Yalancı bahar gidiyor, kış yüzünü gösteriyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan bahar havası pazar günü kenti terk ediyor. Hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak, hafta sonu boyunca sağanak yağmur etkili olacak. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T18:35+0300

2025-01-08T18:35+0300

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türkiye

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sağanak yağış uyarısı

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İstanbul'da etkisini gösteren hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren kenti terk edecek. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında keskin bir düşüş yaşanacak, yağışlı hava kentte etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarının 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Tüm Türkiye'de etkili olan Libya üzerinden gelen ılık hava özellikle İstanbul'da 'bahar havası' yaşatıyor. Hava sıcaklıkları 15 dereceyi bulurken, hafta sonu 9 dereceye kadar inecek. Sağanak yağışın etkisine girecek olan İstanbullulara yetkililerden de uyarı geldi. Yağışların pazartesi günü de etkili olması bekleniyor. Trakya'da karla karışık yağmur varPazar günü Edirne ve Kırklareli başka olmak üzere bir çok şehirde de hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. Edirne pazar günü 6 dereceyi görürken, Kırklareli'nde sıcaklıklar 5 derece civarında olacak. Bölgede karla karışık yağmur beklenirken, pazartesi günü kar yağışı ihtimali yükseldi.

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