https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/soguk-hava-geliyor-tarih-verildi-istanbula-kar-yagacak-mi-prof-dr-orhan-sen-acikladi-1092430790.html
Soğuk hava geliyor, tarih verildi: İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı
Soğuk hava geliyor, tarih verildi: İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı bir kez daha ertelendi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya’da etkili olacak soğuk hava dalgasının... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T16:12+0300
2025-01-07T16:12+0300
2025-01-07T16:12+0300
türkiye
soğuk hava
batı soğuk hava
kar yağışı
istanbul kar yağışı
orhan şen
marmara bölgesi
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İstanbulluların dört gözle beklediği kar yağışı, meteorolojik verilere göre bu hafta da gerçekleşmeyecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, yüksek basıncın Balkanlar’dan gelen soğuk havayı Türkiye’ye sokmadığını ifade etti. Şen, hafta sonu İstanbul’da sıcaklıkların düşeceğini ancak kar yerine yağmur yağacağını belirtti.Trakya’da kar, İstanbul’da yağmurProf. Dr. Şen’in açıklamalarına göre, soğuk hava dalgası 12 Ocak itibarıyla Trakya’da etkili olacak. Cumartesi akşamı bölgede kar yağışı beklenirken, bu dalganın İstanbul’a ulaşamayacağını vurgulayan Şen, "Yüksek basınç kar yağışını engelliyor. İstanbul’da sıcaklıklar hafta sonuna kadar 16-17 derece olacak. Cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşse de yağmur görülecek, kar değil" dedi.İstanbul'a kar yağışı ne zaman bekleniyor?Ocak ayının ilk günlerinde kar yağışı için umutlanan İstanbullular, yeni bir ertelemeyle karşı karşıya. Şen, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul’a kar muhakkak gelecek. İstanbul’un kışı ocak ve şubattır; aralık ayında genelde kar yağmaz" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/ssk-bag-kur-emeklisinin-en-dusuk-emekli-maasi-belli-oldu-zamli-maaslar-ne-zaman-yatacak-iste-emekli-1092428638.html
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Soğuk hava geliyor, tarih verildi: İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı
İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı bir kez daha ertelendi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya’da etkili olacak soğuk hava dalgasının İstanbul’u etkilemeyeceğini açıkladı. Şen, "Yüksek basınç kar yağışını engelliyor, hafta sonu İstanbul’da yağmur görülecek" dedi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...
İstanbulluların dört gözle beklediği kar yağışı, meteorolojik verilere göre bu hafta da gerçekleşmeyecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, yüksek basıncın Balkanlar’dan gelen soğuk havayı Türkiye’ye sokmadığını ifade etti. Şen, hafta sonu İstanbul’da sıcaklıkların düşeceğini ancak kar yerine yağmur yağacağını belirtti.
Trakya’da kar, İstanbul’da yağmur
Prof. Dr. Şen’in açıklamalarına göre, soğuk hava dalgası 12 Ocak itibarıyla Trakya’da etkili olacak. Cumartesi akşamı bölgede kar yağışı beklenirken, bu dalganın İstanbul’a ulaşamayacağını vurgulayan Şen, "Yüksek basınç kar yağışını engelliyor. İstanbul’da sıcaklıklar hafta sonuna kadar 16-17 derece olacak. Cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşse de yağmur görülecek, kar değil" dedi.
İstanbul'a kar yağışı ne zaman bekleniyor?
Ocak ayının ilk günlerinde kar yağışı için umutlanan İstanbullular, yeni bir ertelemeyle karşı karşıya. Şen, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul’a kar muhakkak gelecek. İstanbul’un kışı ocak ve şubattır; aralık ayında genelde kar yağmaz" ifadelerini kullanmıştı.