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Soğuk hava geliyor, tarih verildi: İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı
Soğuk hava geliyor, tarih verildi: İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı bir kez daha ertelendi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya’da etkili olacak soğuk hava dalgasının... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T16:12+0300
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İstanbulluların dört gözle beklediği kar yağışı, meteorolojik verilere göre bu hafta da gerçekleşmeyecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, yüksek basıncın Balkanlar’dan gelen soğuk havayı Türkiye’ye sokmadığını ifade etti. Şen, hafta sonu İstanbul’da sıcaklıkların düşeceğini ancak kar yerine yağmur yağacağını belirtti.Trakya’da kar, İstanbul’da yağmurProf. Dr. Şen’in açıklamalarına göre, soğuk hava dalgası 12 Ocak itibarıyla Trakya’da etkili olacak. Cumartesi akşamı bölgede kar yağışı beklenirken, bu dalganın İstanbul’a ulaşamayacağını vurgulayan Şen, "Yüksek basınç kar yağışını engelliyor. İstanbul’da sıcaklıklar hafta sonuna kadar 16-17 derece olacak. Cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşse de yağmur görülecek, kar değil" dedi.İstanbul'a kar yağışı ne zaman bekleniyor?Ocak ayının ilk günlerinde kar yağışı için umutlanan İstanbullular, yeni bir ertelemeyle karşı karşıya. Şen, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul’a kar muhakkak gelecek. İstanbul’un kışı ocak ve şubattır; aralık ayında genelde kar yağmaz" ifadelerini kullanmıştı.
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istanbul'a kar ne zaman yağacak, istanbul hava durumu, istanbul kar yağışı ertelendi, prof. dr. orhan şen açıklamaları, meteoroloji istanbul hava durumu, trakya'da kar yağışı, istanbul'a kar neden yağmıyor, istanbul sıcaklık düşüşü, yüksek basınç kar yağışını engelliyor, istanbul'da kar yağacak mı, ocak ayında istanbul kar tahmini, kar yağışı son durum istanbul, istanbul'da yağmur var mı, hafta sonu hava durumu istanbul, balkanlardan gelen soğuk hava, istanbul kar yağışı tarihi, istanbul kar haberi, istanbul kış ne zaman gelecek, trakya hava durumu, hafta sonu hava durumu, 12 ocak hava durumu, 11 ocak hava durumu, 12 ocak kar yağacak mı

Soğuk hava geliyor, tarih verildi: İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı

16:12 07.01.2025
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA
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İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı bir kez daha ertelendi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya’da etkili olacak soğuk hava dalgasının İstanbul’u etkilemeyeceğini açıkladı. Şen, "Yüksek basınç kar yağışını engelliyor, hafta sonu İstanbul’da yağmur görülecek" dedi. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...
İstanbulluların dört gözle beklediği kar yağışı, meteorolojik verilere göre bu hafta da gerçekleşmeyecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, yüksek basıncın Balkanlar’dan gelen soğuk havayı Türkiye’ye sokmadığını ifade etti. Şen, hafta sonu İstanbul’da sıcaklıkların düşeceğini ancak kar yerine yağmur yağacağını belirtti.

Trakya’da kar, İstanbul’da yağmur

Prof. Dr. Şen’in açıklamalarına göre, soğuk hava dalgası 12 Ocak itibarıyla Trakya’da etkili olacak. Cumartesi akşamı bölgede kar yağışı beklenirken, bu dalganın İstanbul’a ulaşamayacağını vurgulayan Şen, "Yüksek basınç kar yağışını engelliyor. İstanbul’da sıcaklıklar hafta sonuna kadar 16-17 derece olacak. Cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşse de yağmur görülecek, kar değil" dedi.

İstanbul'a kar yağışı ne zaman bekleniyor?

Ocak ayının ilk günlerinde kar yağışı için umutlanan İstanbullular, yeni bir ertelemeyle karşı karşıya. Şen, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul’a kar muhakkak gelecek. İstanbul’un kışı ocak ve şubattır; aralık ayında genelde kar yağmaz" ifadelerini kullanmıştı.
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