https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/soguk-hava-geliyor-tarih-verildi-istanbula-kar-yagacak-mi-prof-dr-orhan-sen-acikladi-1092430790.html

Soğuk hava geliyor, tarih verildi: İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı

Soğuk hava geliyor, tarih verildi: İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı

Sputnik Türkiye

İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı bir kez daha ertelendi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya’da etkili olacak soğuk hava dalgasının... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T16:12+0300

2025-01-07T16:12+0300

2025-01-07T16:12+0300

türkiye

soğuk hava

batı soğuk hava

kar yağışı

istanbul kar yağışı

orhan şen

marmara bölgesi

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İstanbulluların dört gözle beklediği kar yağışı, meteorolojik verilere göre bu hafta da gerçekleşmeyecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, yüksek basıncın Balkanlar’dan gelen soğuk havayı Türkiye’ye sokmadığını ifade etti. Şen, hafta sonu İstanbul’da sıcaklıkların düşeceğini ancak kar yerine yağmur yağacağını belirtti.Trakya’da kar, İstanbul’da yağmurProf. Dr. Şen’in açıklamalarına göre, soğuk hava dalgası 12 Ocak itibarıyla Trakya’da etkili olacak. Cumartesi akşamı bölgede kar yağışı beklenirken, bu dalganın İstanbul’a ulaşamayacağını vurgulayan Şen, "Yüksek basınç kar yağışını engelliyor. İstanbul’da sıcaklıklar hafta sonuna kadar 16-17 derece olacak. Cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar 10 derece birden düşse de yağmur görülecek, kar değil" dedi.İstanbul'a kar yağışı ne zaman bekleniyor?Ocak ayının ilk günlerinde kar yağışı için umutlanan İstanbullular, yeni bir ertelemeyle karşı karşıya. Şen, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul’a kar muhakkak gelecek. İstanbul’un kışı ocak ve şubattır; aralık ayında genelde kar yağmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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türkiye

istanbul kar yağışı

marmara bölgesi

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