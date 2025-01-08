https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/galatasaray-basaksehir-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1092466725.html
Galatasaray-Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Galatasaray-Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma bu akşam oynanacak. Süper Lig’de liderliğini sürdüren ve Avrupa Ligi’nde... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T17:35+0300
2025-01-08T17:35+0300
2025-01-08T17:35+0300
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray, ilk maçında sahasında Başakşehir’i ağırlayacak.Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’ndaki heyecan, Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak maçla başlıyor. Mücadele, 8 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak ve ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.Galatasaray-Başakşehir ilk 11'ler kim?Galatasaray: Günay Güvenç, Jelert, Metehan Baltacı, Nelsson, Jakobs, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sallai, Eyüp Aydın, Yusuf Demir, BatshuayiBaşakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Keny, Ömer Faruk Beyaz, Pelkas, Figueiredo, DavidsonGalatasaray'ın rakipleri kimler?Galatasaray, Başakşehir maçının ardından Türkiye Kupası’nda sırasıyla Boluspor ve Konyaspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise Çorum FK ve Eyüpspor maçlarıyla gruptaki yolculuğunu sürdürecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/galatasaray-goztepeyi-konuk-etti-mac-skoru-2-1-1092350909.html
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Galatasaray-Başakşehir maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma bu akşam oynanacak. Süper Lig’de liderliğini sürdüren ve Avrupa Ligi’nde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, Türkiye Kupası’nda sahne alacağı ilk maçta Başakşehir’i ağırlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray, ilk maçında sahasında Başakşehir’i ağırlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’ndaki heyecan, Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak maçla başlıyor. Mücadele, 8 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak ve ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Galatasaray-Başakşehir ilk 11'ler kim?
Galatasaray: Günay Güvenç, Jelert, Metehan Baltacı, Nelsson, Jakobs, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sallai, Eyüp Aydın, Yusuf Demir, Batshuayi
Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Keny, Ömer Faruk Beyaz, Pelkas, Figueiredo, Davidson
Galatasaray'ın rakipleri kimler?
Galatasaray, Başakşehir maçının ardından Türkiye Kupası’nda sırasıyla Boluspor ve Konyaspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise Çorum FK ve Eyüpspor maçlarıyla gruptaki yolculuğunu sürdürecek.