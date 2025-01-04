https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/galatasaray-goztepeyi-konuk-etti-mac-skoru-2-1-1092350909.html

Galatasaray, Göztepe'yi konuk etti: Maç skoru 2-1

Galatasaray, Göztepe'yi konuk etti: Maç skoru 2-1

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. RAMS Park'ta oynanan maçta sarı-kırmızılar Osimhen ve Yunus Akgün'ün attığı... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

göztepe

trendyol süper lig

yunus akgün

osimhen

victor james osimhen

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Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Göztepe’yi ağırladı. 4 Ocak 2025 tarihinde saat 19.00’da başlayan karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlandı. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetti.Goller kimlerden geldi?Maçın ilk golünü 10. dakikada penaltıdan Osimhen atarken, 61. dakikada Yunus Akgün sayıyı ikiye çıkardı. Göztepe'den ise 27. dakikada Romulo'dan gol geldi.Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 47'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 28 puanda kaldı. Bu sonuçla namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 17. maçında 15. galibiyetini aldı. İki de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 47'ye çıkararak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı.Son 21 resmi maçta yenilmediGalatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 21 maçta 16 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.Maçın ilk 11'i Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, OsimhenGöztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Dennis, Matsuki, Miroshi, Nielsen, Djalma, Tijanic, Romulo

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/galatasaraydan-tarihi-hamle-mikautadze-icin-rekor-kirmaya-hazirlaniyor-1092345951.html

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