https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/cem-yilmaz-kirik-lamba-paylasimini-sildi-ozur-diledi-bir-emekcinin-canini-yakma-noktasina-gelmeden-1092454090.html

Cem Yılmaz kırık lamba paylaşımını sildi, özür diledi: 'Bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden'

Cem Yılmaz kırık lamba paylaşımını sildi, özür diledi: 'Bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden'

Sputnik Türkiye

İnternetten sipariş ettiği 43 bin liralık lambanın kırık gelmesi üzerine markayı sosyal medyada ifşa eden komedyen Cem Yılmaz gündem olan paylaşımını kaldırdı... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T13:27+0300

2025-01-08T13:27+0300

2025-01-08T13:27+0300

yaşam

cem yılmaz

beymen

şikayet

lamba

instagram

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz 43 bin liralık lamba konusunda yeni bir açıklama yaptı ve kimsenin üzülmesini istemediğini dile getirdi. Yılmaz 'özür dilerim' ifadelerini kullandı.'43 bin liralık lambaya 43 milyonluk zarar'Cem Yılmaz 43 bin TL değerinde lamba siparişinin kırık geldiğini ancak satan firmanın konuya olumsuz yaklaştığını duyurmuş ve tepkisini dile getirmişti. Kırık lambanın da fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz "Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi… Fiziken geri gönderdim, rica ettim, 'yok, onlinedan kayıt oluşturun' dedi. Tamam dedik… Kayıt oluşturdum arayan soran yok. Lamba 43 bin lira, ya sabır… Mail attım, 'yok biz kontrol edip kutuya koyuyoruz' dediler. Yani diyor ki 'Cem efendi lambayı kırmışssın bırak şimdi iade ayaklarını. Ben de huzurunuzda 43 bin liralık lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.Paylaşımı sildiTüm bunların ardından kırık lamba fotoğraflı paylaşımını silen Yılmaz, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/sosyal-medya-paylasimlari-ortaligi-karistirdi-cem-yilmaz-ve-sarkici-mela-bedel-sevgili-mi-sorusu-1091327039.html

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