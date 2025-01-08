https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/cem-yilmaz-kirik-lamba-paylasimini-sildi-ozur-diledi-bir-emekcinin-canini-yakma-noktasina-gelmeden-1092454090.html
Cem Yılmaz kırık lamba paylaşımını sildi, özür diledi: 'Bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden'
Cem Yılmaz kırık lamba paylaşımını sildi, özür diledi: 'Bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden'
Sputnik Türkiye
İnternetten sipariş ettiği 43 bin liralık lambanın kırık gelmesi üzerine markayı sosyal medyada ifşa eden komedyen Cem Yılmaz gündem olan paylaşımını kaldırdı... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T13:27+0300
2025-01-08T13:27+0300
2025-01-08T13:27+0300
yaşam
cem yılmaz
beymen
şikayet
lamba
instagram
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz 43 bin liralık lamba konusunda yeni bir açıklama yaptı ve kimsenin üzülmesini istemediğini dile getirdi. Yılmaz 'özür dilerim' ifadelerini kullandı.'43 bin liralık lambaya 43 milyonluk zarar'Cem Yılmaz 43 bin TL değerinde lamba siparişinin kırık geldiğini ancak satan firmanın konuya olumsuz yaklaştığını duyurmuş ve tepkisini dile getirmişti. Kırık lambanın da fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz "Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi… Fiziken geri gönderdim, rica ettim, 'yok, onlinedan kayıt oluşturun' dedi. Tamam dedik… Kayıt oluşturdum arayan soran yok. Lamba 43 bin lira, ya sabır… Mail attım, 'yok biz kontrol edip kutuya koyuyoruz' dediler. Yani diyor ki 'Cem efendi lambayı kırmışssın bırak şimdi iade ayaklarını. Ben de huzurunuzda 43 bin liralık lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.Paylaşımı sildiTüm bunların ardından kırık lamba fotoğraflı paylaşımını silen Yılmaz, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/sosyal-medya-paylasimlari-ortaligi-karistirdi-cem-yilmaz-ve-sarkici-mela-bedel-sevgili-mi-sorusu-1091327039.html
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cem yılmaz, cem yılmaz beymen, cem yılmaz kırık lamba
cem yılmaz, cem yılmaz beymen, cem yılmaz kırık lamba
Cem Yılmaz kırık lamba paylaşımını sildi, özür diledi: 'Bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden'
İnternetten sipariş ettiği 43 bin liralık lambanın kırık gelmesi üzerine markayı sosyal medyada ifşa eden komedyen Cem Yılmaz gündem olan paylaşımını kaldırdı. Yılmaz, "Dünkü lamba işi uzadı… Bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum. Üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim" dedi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz 43 bin liralık lamba konusunda yeni bir açıklama yaptı ve kimsenin üzülmesini istemediğini dile getirdi. Yılmaz 'özür dilerim' ifadelerini kullandı.
'43 bin liralık lambaya 43 milyonluk zarar'
Cem Yılmaz 43 bin TL değerinde lamba siparişinin kırık geldiğini
ancak satan firmanın konuya olumsuz yaklaştığını duyurmuş ve tepkisini dile getirmişti.
Kırık lambanın da fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz "Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi… Fiziken geri gönderdim, rica ettim, 'yok, onlinedan kayıt oluşturun' dedi. Tamam dedik… Kayıt oluşturdum arayan soran yok. Lamba 43 bin lira, ya sabır… Mail attım, 'yok biz kontrol edip kutuya koyuyoruz' dediler. Yani diyor ki 'Cem efendi lambayı kırmışssın bırak şimdi iade ayaklarını. Ben de huzurunuzda 43 bin liralık lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bunların ardından kırık lamba fotoğraflı paylaşımını silen Yılmaz, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı:
"Dünkü lamba işi biraz evet uzadı… Bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum… Bu işlerde çünkü final 'sana yakışmadı abi'ye gelir adım gibi eminim. Kırık lamba tek derdimiz olsun. Samimiyetle beni arayan yetkililerin yüzü suyu hürmetine postu kaldırdım. İki konu önemli; memlekette hem 'sen benim kim olduğumu biliyor musun?' tavrından şikayet ederiz ama final 'a valla bilmiyorduk, e siz bildiğimiz Cem Yılmaz mıydınız?'a gelir iş... Ne yani lamba alırken ben 'Cem Yılmaz'ım kardaş ona göre ha' mı diyelim? Allaha şükür ben o kadar delirmedim 30 yıldır.. Tekrar üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim. Özellikle Ahmet Bey hatırına postu kaldırdım."