https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/sosyal-medya-paylasimlari-ortaligi-karistirdi-cem-yilmaz-ve-sarkici-mela-bedel-sevgili-mi-sorusu-1091327039.html
Sosyal medya paylaşımları ortalığı karıştırdı: Cem Yılmaz ve şarkıcı Mela Bedel sevgili mi sorusu akıllara geldi
Sosyal medya paylaşımları ortalığı karıştırdı: Cem Yılmaz ve şarkıcı Mela Bedel sevgili mi sorusu akıllara geldi
Sputnik Türkiye
Söz yazarı Mela Bedel ve ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın karşılıklı paylaşımları sosyal medyayı hareketlendirdi. Bedel'in aldığı ödülü Yılmaz'a ithaf etmesi ve... 09.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-09T15:21+0300
2024-12-09T15:21+0300
2024-12-09T15:21+0300
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cem yılmaz
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aşk
sosyal medya
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Şarkıcı ve söz yazarı Mela Bedel, dün gerçekleştirilen Altın Kelebek yarışmasında ödül aldı. Bu sene öne çıkan Ateşe Düştüm isimli şarkıya imza atan genç şarkıcı ödülünü sosyal medyadan paylaşırken, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı etiketleyerek 'sana ithaf ediyorum' diye yazdı. Cem Yılmaz'dan karşı atak geldi Cem Yılmaz da bu paylaşımı kendi sayfasına taşıdı ve 'tebrik ederim gülüm' yazarak kalp emojisiyle paylaştı. Yine sabah saatlerinde Bedel'in Cem Yılmaz'ın evinde olan bir tabloyu paylaşması sosyal medyayı hareketlendirdi. Yapılan paylaşımların üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı 'sevgililer mi' sorusunu sorarken ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi. Mela Bedel kimdir?Küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarıyla büyüyen genç şarkıcı ve söz yazarı, kariyerine 2019 yılında sözü, müziği ve yapımcılığını kendisinin üstlendiği 'Nasip' isimli şarkıyla başladı, birçok müzik eleştirmeni ve dinleyiciden olumlu geri dönüşler aldı. Aynı yıl aralık ayında Çukur dizisi için bestelediği 'Çukur' isimli şarkıyı yayınladı. 2024 yılında yayınladığı "Ben Sana Gelemem" isimli şarkısıyla beğeni topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/altin-kelebekteki-simge-sagin-anonsu-olay-oldu-wanda-nara-cok-uzulecek-ama-1091310766.html
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Sosyal medya paylaşımları ortalığı karıştırdı: Cem Yılmaz ve şarkıcı Mela Bedel sevgili mi sorusu akıllara geldi
Söz yazarı Mela Bedel ve ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın karşılıklı paylaşımları sosyal medyayı hareketlendirdi. Bedel'in aldığı ödülü Yılmaz'a ithaf etmesi ve Yılmaz'ın bu paylaşıma kalp emojisiyle yanıt vermesi akıllara 'sevgililer mi' sorusunu getirdi.
Şarkıcı ve söz yazarı Mela Bedel, dün gerçekleştirilen Altın Kelebek yarışmasında ödül aldı. Bu sene öne çıkan Ateşe Düştüm isimli şarkıya imza atan genç şarkıcı ödülünü sosyal medyadan paylaşırken, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı etiketleyerek 'sana ithaf ediyorum' diye yazdı.
Cem Yılmaz'dan karşı atak geldi
Cem Yılmaz da bu paylaşımı kendi sayfasına taşıdı ve 'tebrik ederim gülüm' yazarak kalp emojisiyle paylaştı. Yine sabah saatlerinde Bedel'in Cem Yılmaz'ın evinde olan bir tabloyu paylaşması sosyal medyayı hareketlendirdi. Yapılan paylaşımların üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı 'sevgililer mi' sorusunu sorarken ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi.
Küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarıyla büyüyen genç şarkıcı ve söz yazarı, kariyerine 2019 yılında sözü, müziği ve yapımcılığını kendisinin üstlendiği 'Nasip' isimli şarkıyla başladı, birçok müzik eleştirmeni ve dinleyiciden olumlu geri dönüşler aldı. Aynı yıl aralık ayında Çukur dizisi için bestelediği 'Çukur' isimli şarkıyı yayınladı. 2024 yılında yayınladığı "Ben Sana Gelemem" isimli şarkısıyla beğeni topladı.