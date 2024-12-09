https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/sosyal-medya-paylasimlari-ortaligi-karistirdi-cem-yilmaz-ve-sarkici-mela-bedel-sevgili-mi-sorusu-1091327039.html

Sosyal medya paylaşımları ortalığı karıştırdı: Cem Yılmaz ve şarkıcı Mela Bedel sevgili mi sorusu akıllara geldi

Sosyal medya paylaşımları ortalığı karıştırdı: Cem Yılmaz ve şarkıcı Mela Bedel sevgili mi sorusu akıllara geldi

Sputnik Türkiye

Söz yazarı Mela Bedel ve ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın karşılıklı paylaşımları sosyal medyayı hareketlendirdi. Bedel'in aldığı ödülü Yılmaz'a ithaf etmesi ve... 09.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-09T15:21+0300

2024-12-09T15:21+0300

2024-12-09T15:21+0300

yaşam

cem yılmaz

mela bedel

aşk

sosyal medya

altın kelebek ödül töreni

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Şarkıcı ve söz yazarı Mela Bedel, dün gerçekleştirilen Altın Kelebek yarışmasında ödül aldı. Bu sene öne çıkan Ateşe Düştüm isimli şarkıya imza atan genç şarkıcı ödülünü sosyal medyadan paylaşırken, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı etiketleyerek 'sana ithaf ediyorum' diye yazdı. Cem Yılmaz'dan karşı atak geldi Cem Yılmaz da bu paylaşımı kendi sayfasına taşıdı ve 'tebrik ederim gülüm' yazarak kalp emojisiyle paylaştı. Yine sabah saatlerinde Bedel'in Cem Yılmaz'ın evinde olan bir tabloyu paylaşması sosyal medyayı hareketlendirdi. Yapılan paylaşımların üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı 'sevgililer mi' sorusunu sorarken ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi. Mela Bedel kimdir?Küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarıyla büyüyen genç şarkıcı ve söz yazarı, kariyerine 2019 yılında sözü, müziği ve yapımcılığını kendisinin üstlendiği 'Nasip' isimli şarkıyla başladı, birçok müzik eleştirmeni ve dinleyiciden olumlu geri dönüşler aldı. Aynı yıl aralık ayında Çukur dizisi için bestelediği 'Çukur' isimli şarkıyı yayınladı. 2024 yılında yayınladığı "Ben Sana Gelemem" isimli şarkısıyla beğeni topladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/altin-kelebekteki-simge-sagin-anonsu-olay-oldu-wanda-nara-cok-uzulecek-ama-1091310766.html

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