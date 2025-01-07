https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/unlu-komedyen-cem-yilmazin-43-bin-liralik-liralik-kirik-lamba-isyani-1092425041.html
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 43 bin liralık 'kırık lamba' isyanı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 43 bin liralık 'kırık lamba' isyanı
Sputnik Türkiye
Cem Yılmaz, alışveriş sitesinden satın aldığı 43 bin liralık lambanın kırık gelmesine ve şikayet taleplerinin dikkate alınmamasına isyan etti. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T13:39+0300
2025-01-07T13:39+0300
2025-01-07T14:03+0300
yaşam
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir alışveriş markasından online olarak sipariş ettiği 43 bin liralık lambanın kırık gelmesine isyan etti. Yılmaz, lambayla ilgili şikayette bulunduğunu ama şu ana kadar kendisine bir dönüş yapılmadığını belirterek, "Yani diyor ki Cem efendi lambayı kırmışssın bırak şimdi iade ayaklarını….Ben de huzurunuzda 43.000 tllik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" diye paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından ünlü markaya isyan eden ve 43 bin liraya aldığı lambanın kırık gelmesiyle ilgili şikayette bulunduğunu söyleyen Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Paramla aldım vurgusu yaptıYılmaz, ürünü parasıyla aldığını özellikle belirtirken markaların sosyal medya etiketleriyle reklam yapan kişilere özen gösterirken para vererek hizmet almaya çalışan kişilerin 'unutulduğunu' söyledi. Ünlü isim kırık lambanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/sosyal-medya-paylasimlari-ortaligi-karistirdi-cem-yilmaz-ve-sarkici-mela-bedel-sevgili-mi-sorusu-1091327039.html
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cem yılmaz, cem yılmaz 43 bin liralık lamba, cem yılmaz ne dedi
cem yılmaz, cem yılmaz 43 bin liralık lamba, cem yılmaz ne dedi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 43 bin liralık 'kırık lamba' isyanı
13:39 07.01.2025 (güncellendi: 14:03 07.01.2025)
Cem Yılmaz, alışveriş sitesinden satın aldığı 43 bin liralık lambanın kırık gelmesine ve şikayet taleplerinin dikkate alınmamasına isyan etti.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir alışveriş markasından online olarak sipariş ettiği 43 bin liralık lambanın kırık gelmesine isyan etti. Yılmaz, lambayla ilgili şikayette bulunduğunu ama şu ana kadar kendisine bir dönüş yapılmadığını belirterek, "Yani diyor ki Cem efendi lambayı kırmışssın bırak şimdi iade ayaklarını….Ben de huzurunuzda 43.000 tllik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" diye paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından ünlü markaya isyan eden ve 43 bin liraya aldığı lambanın kırık gelmesiyle ilgili şikayette bulunduğunu söyleyen Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi…Fiziken geri gönderdim rica ettim yok dedi onlinedan kayıt oluşturun..ok dedik…@beymen in app inden kayıt oluşturdum arayan soran yok Lamba 43 bin lira dedim ya sabır…@Bakaracollection a mail attım dediler yok biz kontrol edip kutuya koyuyoruz ! Yani diyor ki Cem efendi lambayı kırmışssın bırak şimdi iade ayaklarını….Ben de huzurunuzda 43.000 tl lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum."
Paramla aldım vurgusu yaptı
Yılmaz, ürünü parasıyla aldığını özellikle belirtirken markaların sosyal medya etiketleriyle reklam yapan kişilere özen gösterirken para vererek hizmet almaya çalışan kişilerin 'unutulduğunu' söyledi. Ünlü isim kırık lambanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.