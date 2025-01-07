https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/unlu-komedyen-cem-yilmazin-43-bin-liralik-liralik-kirik-lamba-isyani-1092425041.html

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 43 bin liralık 'kırık lamba' isyanı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 43 bin liralık 'kırık lamba' isyanı

Sputnik Türkiye

Cem Yılmaz, alışveriş sitesinden satın aldığı 43 bin liralık lambanın kırık gelmesine ve şikayet taleplerinin dikkate alınmamasına isyan etti. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T13:39+0300

2025-01-07T13:39+0300

2025-01-07T14:03+0300

yaşam

cem yılmaz

türkiye

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir alışveriş markasından online olarak sipariş ettiği 43 bin liralık lambanın kırık gelmesine isyan etti. Yılmaz, lambayla ilgili şikayette bulunduğunu ama şu ana kadar kendisine bir dönüş yapılmadığını belirterek, "Yani diyor ki Cem efendi lambayı kırmışssın bırak şimdi iade ayaklarını….Ben de huzurunuzda 43.000 tllik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" diye paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından ünlü markaya isyan eden ve 43 bin liraya aldığı lambanın kırık gelmesiyle ilgili şikayette bulunduğunu söyleyen Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Paramla aldım vurgusu yaptıYılmaz, ürünü parasıyla aldığını özellikle belirtirken markaların sosyal medya etiketleriyle reklam yapan kişilere özen gösterirken para vererek hizmet almaya çalışan kişilerin 'unutulduğunu' söyledi. Ünlü isim kırık lambanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/sosyal-medya-paylasimlari-ortaligi-karistirdi-cem-yilmaz-ve-sarkici-mela-bedel-sevgili-mi-sorusu-1091327039.html

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