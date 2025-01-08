Belirtileri tek tek sıralandı, yeni salgın kapıda mı? Mide gribi nedir? Norovirüs nasıl bulaşır?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Justin Trudeau, siyasi iç çekişmeler nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoran ve kafelerin kapora uygulaması
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Barış Terkoğlu: ‘Türkiye birinci açılım sürecinde emperyal bir projeye doğru götürülüyordu’
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TESKON Başkanı Yahya Sağır: 'Enerji bakanlığının düzenlemesinden dolayı ortak alan elektrik giderleri iki katına çıktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli maaşlarındaki artışlar
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Elon Musk aslında tam karşı cephede Soros’un yerini almaya başladı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Terkoğlu: ‘İmralı tutanaklarında geçen Öcalan'ın vizyonunun benzeri bir süreç yaşanıyor’
18:18
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Marketlerde yemek kartı artık yasak mı?
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
19:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'ABD, hedefine ulaşabilmek için her türlü mekanizmayı kullanabilir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ekonomik krizin gölgesinde ‘2025 aile yılı’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Köprü geçiş fiyatlarına zam geliyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/belirtileri-tek-tek-siralandi-yeni-salgin-kapida-mi-mide-gribi-nedir-norovirus-nasil-bulasir-1092449143.html
Belirtileri tek tek sıralandı, yeni salgın kapıda mı? Mide gribi nedir? Norovirüs nasıl bulaşır?
Belirtileri tek tek sıralandı, yeni salgın kapıda mı? Mide gribi nedir? Norovirüs nasıl bulaşır?
Sputnik Türkiye
Avrupa’da hızla yayılan grip endişeleri artırdı. Romanya’da bir haftada 4 bin vaka tespit edilirken, 4 kişi hayatını kaybetti. Fransa, İspanya ve Macaristan... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T11:42+0300
2025-01-08T11:45+0300
mide
mide bulantısı
grip
ishal
kusma
mide gribi
sağlik
fransa
macaristan
norovirüs
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092449737_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_660ab7c223fa2be217819f0606e42abc.jpg
Avrupa’da grip salgını endişe yaratıyor. Romanya’da son bir haftada 4 bin yeni vaka kaydedilirken, 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Fransa, İspanya ve Macaristan salgına karşı ek önlemler alırken, hastaneler artan vaka sayılarıyla dolup taşıyor. Türkiye’de grip salgını henüz alarm seviyesinde olmasa da, hastanelere üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvuranların sayısı hızla artıyor. Uzmanlar, grip virüsünün Türkiye’ye yayılma ihtimaline dikkat çekerken, Norovirüs salgınına karşı acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.Mide gribi nedir? Belirtileri nelerdir?Halk arasında "mide gribi" olarak bilinen bu hastalık, mide ve bağırsakları etkileyen bir enfeksiyon. Genellikle virüs kaynaklı olan bu rahatsızlık, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler hastalığı daha ağır geçirebiliyor.Norovirüs (Mide gribi) belirtileri enfeksiyonun ardından 1-3 gün içinde ortaya çıkıyor ve birkaç gün sürebiliyor. En sık karşılaşılan belirtiler:Norovirüs gibi virüsler, enfekte kişilerin dışkı ve kusmuğu yoluyla hızla yayılabiliyor. Bu nedenle hijyen kurallarına dikkat edilmesi önem taşıyor.Uzmanından kritik uyarı: Oldukça bulaşıcı bir virüsBiruni Üniversite Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli Kadayıf, salgınla ilgili şu bilgileri verdi: “Norovirüs, kusma ve ishale neden olan oldukça bulaşıcı bir virüstür. Ancak bu hastalığın grip (influenza) ile ilgisi yoktur. Norovirüs hastalığı genellikle 1-3 gün içinde iyileşir; ancak hastalar bu süre zarfında çevrelerine virüs yayabilirler. Virüs, temas yoluyla çok hızlı bulaşabilir."Mide gribine karşı nasıl önlem alınır?Prof. Dr. Kepenekli Kadayıf, salgına karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:Norovirüsün birçok türü olduğuna dikkat çeken uzmanlar, aynı kişide hastalığın farklı türlerine karşı yeniden enfeksiyon gelişebileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/erzurumda-sabaha-karsi-deprem-sonrasi-uzmanindan-kritik-uyari-bolgeyi-isaret-etti-7-buyuklugunde-1092444118.html
fransa
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092449737_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ddf29dae0c8fd84540614a4e44653428.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
grip salgını türkiye, norovirüs salgını, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, grip türkiye’ye yayılacak mı, grip ve norovirüs önlemleri, hastanelerde grip vakaları, grip virüsü yayılımı, solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri, grip salgını ne zaman, norovirüs belirtileri ve korunma yolları, grip belirtileri nelerdir, grip salgını haberleri, türkiye’de grip alarmı, norovirüs nasıl bulaşır, grip virüsünden korunma yolları, norovirüs kaç gün sürer, norovirüs enfeksiyonu nedir
grip salgını türkiye, norovirüs salgını, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, grip türkiye’ye yayılacak mı, grip ve norovirüs önlemleri, hastanelerde grip vakaları, grip virüsü yayılımı, solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri, grip salgını ne zaman, norovirüs belirtileri ve korunma yolları, grip belirtileri nelerdir, grip salgını haberleri, türkiye’de grip alarmı, norovirüs nasıl bulaşır, grip virüsünden korunma yolları, norovirüs kaç gün sürer, norovirüs enfeksiyonu nedir

Belirtileri tek tek sıralandı, yeni salgın kapıda mı? Mide gribi nedir? Norovirüs nasıl bulaşır?

11:42 08.01.2025 (güncellendi: 11:45 08.01.2025)
© AAHastane acil
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© AA
Abone ol
Avrupa’da hızla yayılan grip endişeleri artırdı. Romanya’da bir haftada 4 bin vaka tespit edilirken, 4 kişi hayatını kaybetti. Fransa, İspanya ve Macaristan salgına karşı ek önlemler aldı. Bir yandan da uzmanlar Norovirüs salgınına karşı uyarıyor. Peki, mide gribi nedir, belirtileri neler? Norovirüs nasıl bulaşır, kaç gün sürer?
Avrupa’da grip salgını endişe yaratıyor. Romanya’da son bir haftada 4 bin yeni vaka kaydedilirken, 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Fransa, İspanya ve Macaristan salgına karşı ek önlemler alırken, hastaneler artan vaka sayılarıyla dolup taşıyor. Türkiye’de grip salgını henüz alarm seviyesinde olmasa da, hastanelere üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvuranların sayısı hızla artıyor. Uzmanlar, grip virüsünün Türkiye’ye yayılma ihtimaline dikkat çekerken, Norovirüs salgınına karşı acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

Mide gribi nedir? Belirtileri nelerdir?

Halk arasında "mide gribi" olarak bilinen bu hastalık, mide ve bağırsakları etkileyen bir enfeksiyon. Genellikle virüs kaynaklı olan bu rahatsızlık, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler hastalığı daha ağır geçirebiliyor.
Norovirüs (Mide gribi) belirtileri enfeksiyonun ardından 1-3 gün içinde ortaya çıkıyor ve birkaç gün sürebiliyor. En sık karşılaşılan belirtiler:
Sulu ishal
Karın ağrısı ve kramplar
Bulantı ve kusma
İştahsızlık ve halsizlik
Ateş ve baş ağrısı (bazı vakalarda)
Kas ağrıları (bazı durumlarda)
Norovirüs gibi virüsler, enfekte kişilerin dışkı ve kusmuğu yoluyla hızla yayılabiliyor. Bu nedenle hijyen kurallarına dikkat edilmesi önem taşıyor.

Uzmanından kritik uyarı: Oldukça bulaşıcı bir virüs

Biruni Üniversite Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli Kadayıf, salgınla ilgili şu bilgileri verdi: “Norovirüs, kusma ve ishale neden olan oldukça bulaşıcı bir virüstür. Ancak bu hastalığın grip (influenza) ile ilgisi yoktur. Norovirüs hastalığı genellikle 1-3 gün içinde iyileşir; ancak hastalar bu süre zarfında çevrelerine virüs yayabilirler. Virüs, temas yoluyla çok hızlı bulaşabilir."

Mide gribine karşı nasıl önlem alınır?

Prof. Dr. Kepenekli Kadayıf, salgına karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:
Ellerin sık sık sabunla yıkanması
Gıda hijyenine dikkat edilmesi
Hasta kişilerle temastan kaçınılması
Çevre temizliği ve dezenfeksiyonun artırılması
Norovirüsün birçok türü olduğuna dikkat çeken uzmanlar, aynı kişide hastalığın farklı türlerine karşı yeniden enfeksiyon gelişebileceğini belirtiyor.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
TÜRKİYE
Erzurum'da sabaha karşı deprem sonrası Naci Görür ve Osman Bektaş'tan uyarı: 'Sıkışıyor, 7'lik deprem üretebilir'
09:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала