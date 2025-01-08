https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/belirtileri-tek-tek-siralandi-yeni-salgin-kapida-mi-mide-gribi-nedir-norovirus-nasil-bulasir-1092449143.html
Belirtileri tek tek sıralandı, yeni salgın kapıda mı? Mide gribi nedir? Norovirüs nasıl bulaşır?
Belirtileri tek tek sıralandı, yeni salgın kapıda mı? Mide gribi nedir? Norovirüs nasıl bulaşır?
Sputnik Türkiye
Avrupa’da hızla yayılan grip endişeleri artırdı. Romanya’da bir haftada 4 bin vaka tespit edilirken, 4 kişi hayatını kaybetti. Fransa, İspanya ve Macaristan... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T11:42+0300
2025-01-08T11:42+0300
2025-01-08T11:45+0300
mide
mide bulantısı
grip
ishal
kusma
mide gribi
sağlik
fransa
macaristan
norovirüs
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Avrupa’da grip salgını endişe yaratıyor. Romanya’da son bir haftada 4 bin yeni vaka kaydedilirken, 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Fransa, İspanya ve Macaristan salgına karşı ek önlemler alırken, hastaneler artan vaka sayılarıyla dolup taşıyor. Türkiye’de grip salgını henüz alarm seviyesinde olmasa da, hastanelere üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvuranların sayısı hızla artıyor. Uzmanlar, grip virüsünün Türkiye’ye yayılma ihtimaline dikkat çekerken, Norovirüs salgınına karşı acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.Mide gribi nedir? Belirtileri nelerdir?Halk arasında "mide gribi" olarak bilinen bu hastalık, mide ve bağırsakları etkileyen bir enfeksiyon. Genellikle virüs kaynaklı olan bu rahatsızlık, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler hastalığı daha ağır geçirebiliyor.Norovirüs (Mide gribi) belirtileri enfeksiyonun ardından 1-3 gün içinde ortaya çıkıyor ve birkaç gün sürebiliyor. En sık karşılaşılan belirtiler:Norovirüs gibi virüsler, enfekte kişilerin dışkı ve kusmuğu yoluyla hızla yayılabiliyor. Bu nedenle hijyen kurallarına dikkat edilmesi önem taşıyor.Uzmanından kritik uyarı: Oldukça bulaşıcı bir virüsBiruni Üniversite Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli Kadayıf, salgınla ilgili şu bilgileri verdi: “Norovirüs, kusma ve ishale neden olan oldukça bulaşıcı bir virüstür. Ancak bu hastalığın grip (influenza) ile ilgisi yoktur. Norovirüs hastalığı genellikle 1-3 gün içinde iyileşir; ancak hastalar bu süre zarfında çevrelerine virüs yayabilirler. Virüs, temas yoluyla çok hızlı bulaşabilir."Mide gribine karşı nasıl önlem alınır?Prof. Dr. Kepenekli Kadayıf, salgına karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:Norovirüsün birçok türü olduğuna dikkat çeken uzmanlar, aynı kişide hastalığın farklı türlerine karşı yeniden enfeksiyon gelişebileceğini belirtiyor.
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grip salgını türkiye, norovirüs salgını, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, grip türkiye’ye yayılacak mı, grip ve norovirüs önlemleri, hastanelerde grip vakaları, grip virüsü yayılımı, solunum yolu enfeksiyonu şikayetleri, grip salgını ne zaman, norovirüs belirtileri ve korunma yolları, grip belirtileri nelerdir, grip salgını haberleri, türkiye’de grip alarmı, norovirüs nasıl bulaşır, grip virüsünden korunma yolları, norovirüs kaç gün sürer, norovirüs enfeksiyonu nedir
Belirtileri tek tek sıralandı, yeni salgın kapıda mı? Mide gribi nedir? Norovirüs nasıl bulaşır?
11:42 08.01.2025 (güncellendi: 11:45 08.01.2025)
Avrupa’da hızla yayılan grip endişeleri artırdı. Romanya’da bir haftada 4 bin vaka tespit edilirken, 4 kişi hayatını kaybetti. Fransa, İspanya ve Macaristan salgına karşı ek önlemler aldı. Bir yandan da uzmanlar Norovirüs salgınına karşı uyarıyor. Peki, mide gribi nedir, belirtileri neler? Norovirüs nasıl bulaşır, kaç gün sürer?
Avrupa’da grip salgını endişe yaratıyor. Romanya’da son bir haftada 4 bin yeni vaka kaydedilirken, 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Fransa, İspanya ve Macaristan salgına karşı ek önlemler alırken, hastaneler artan vaka sayılarıyla dolup taşıyor. Türkiye’de grip salgını henüz alarm seviyesinde olmasa da, hastanelere üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvuranların sayısı hızla artıyor. Uzmanlar, grip virüsünün Türkiye’ye yayılma ihtimaline dikkat çekerken, Norovirüs salgınına karşı acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.
Mide gribi nedir? Belirtileri nelerdir?
Halk arasında "mide gribi" olarak bilinen bu hastalık, mide ve bağırsakları etkileyen bir enfeksiyon. Genellikle virüs kaynaklı olan bu rahatsızlık, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler hastalığı daha ağır geçirebiliyor.
Norovirüs (Mide gribi) belirtileri enfeksiyonun ardından 1-3 gün içinde ortaya çıkıyor ve birkaç gün sürebiliyor. En sık karşılaşılan belirtiler:
Ateş ve baş ağrısı (bazı vakalarda)
Kas ağrıları (bazı durumlarda)
Norovirüs gibi virüsler, enfekte kişilerin dışkı ve kusmuğu yoluyla hızla yayılabiliyor. Bu nedenle hijyen kurallarına dikkat edilmesi önem taşıyor.
Uzmanından kritik uyarı: Oldukça bulaşıcı bir virüs
Biruni Üniversite Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli Kadayıf, salgınla ilgili şu bilgileri verdi: “Norovirüs, kusma ve ishale neden olan oldukça bulaşıcı bir virüstür. Ancak bu hastalığın grip (influenza) ile ilgisi yoktur. Norovirüs hastalığı genellikle 1-3 gün içinde iyileşir; ancak hastalar bu süre zarfında çevrelerine virüs yayabilirler. Virüs, temas yoluyla çok hızlı bulaşabilir."
Mide gribine karşı nasıl önlem alınır?
Prof. Dr. Kepenekli Kadayıf, salgına karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:
Ellerin sık sık sabunla yıkanması
Gıda hijyenine dikkat edilmesi
Hasta kişilerle temastan kaçınılması
Çevre temizliği ve dezenfeksiyonun artırılması
Norovirüsün birçok türü olduğuna dikkat çeken uzmanlar, aynı kişide hastalığın farklı türlerine karşı yeniden enfeksiyon gelişebileceğini belirtiyor.