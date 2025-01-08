https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/belirtileri-tek-tek-siralandi-yeni-salgin-kapida-mi-mide-gribi-nedir-norovirus-nasil-bulasir-1092449143.html

Belirtileri tek tek sıralandı, yeni salgın kapıda mı? Mide gribi nedir? Norovirüs nasıl bulaşır?

Belirtileri tek tek sıralandı, yeni salgın kapıda mı? Mide gribi nedir? Norovirüs nasıl bulaşır?

Sputnik Türkiye

Avrupa’da hızla yayılan grip endişeleri artırdı. Romanya’da bir haftada 4 bin vaka tespit edilirken, 4 kişi hayatını kaybetti. Fransa, İspanya ve Macaristan... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T11:42+0300

2025-01-08T11:42+0300

2025-01-08T11:45+0300

mide

mide bulantısı

grip

ishal

kusma

mide gribi

sağlik

fransa

macaristan

norovirüs

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Avrupa’da grip salgını endişe yaratıyor. Romanya’da son bir haftada 4 bin yeni vaka kaydedilirken, 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Fransa, İspanya ve Macaristan salgına karşı ek önlemler alırken, hastaneler artan vaka sayılarıyla dolup taşıyor. Türkiye’de grip salgını henüz alarm seviyesinde olmasa da, hastanelere üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle başvuranların sayısı hızla artıyor. Uzmanlar, grip virüsünün Türkiye’ye yayılma ihtimaline dikkat çekerken, Norovirüs salgınına karşı acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.Mide gribi nedir? Belirtileri nelerdir?Halk arasında "mide gribi" olarak bilinen bu hastalık, mide ve bağırsakları etkileyen bir enfeksiyon. Genellikle virüs kaynaklı olan bu rahatsızlık, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler hastalığı daha ağır geçirebiliyor.Norovirüs (Mide gribi) belirtileri enfeksiyonun ardından 1-3 gün içinde ortaya çıkıyor ve birkaç gün sürebiliyor. En sık karşılaşılan belirtiler:Norovirüs gibi virüsler, enfekte kişilerin dışkı ve kusmuğu yoluyla hızla yayılabiliyor. Bu nedenle hijyen kurallarına dikkat edilmesi önem taşıyor.Uzmanından kritik uyarı: Oldukça bulaşıcı bir virüsBiruni Üniversite Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Eda Kepenekli Kadayıf, salgınla ilgili şu bilgileri verdi: “Norovirüs, kusma ve ishale neden olan oldukça bulaşıcı bir virüstür. Ancak bu hastalığın grip (influenza) ile ilgisi yoktur. Norovirüs hastalığı genellikle 1-3 gün içinde iyileşir; ancak hastalar bu süre zarfında çevrelerine virüs yayabilirler. Virüs, temas yoluyla çok hızlı bulaşabilir."Mide gribine karşı nasıl önlem alınır?Prof. Dr. Kepenekli Kadayıf, salgına karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:Norovirüsün birçok türü olduğuna dikkat çeken uzmanlar, aynı kişide hastalığın farklı türlerine karşı yeniden enfeksiyon gelişebileceğini belirtiyor.

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