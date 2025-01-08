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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/erzurumda-sabaha-karsi-deprem-sonrasi-uzmanindan-kritik-uyari-bolgeyi-isaret-etti-7-buyuklugunde-1092444118.html
Erzurum'da sabaha karşı deprem sonrası Naci Görür ve Osman Bektaş'tan uyarı: 'Sıkışıyor, 7'lik deprem üretebilir'
Erzurum'da sabaha karşı deprem sonrası Naci Görür ve Osman Bektaş'tan uyarı: 'Sıkışıyor, 7'lik deprem üretebilir'
Sputnik Türkiye
Erzurum'da sabaha karşı 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 14.81 kilometre olarak ölçüldü. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
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deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 14.81 kilometre olarak ölçüldü. Erzurum depremi sonrası deprem uzmanlarından peş peşe uyarılar geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaparak bölgeyi uyararak Doğu Anadolu'nun sıkıştığını söyledi. Görür paylaşımında, "Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4.5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Osman Bektaş ise paylaşımında 4.5 büyüklüğündeki depremin, Doğu Anadolu Fayı üzerindeki 2023 Maraş ve Elbistan depremlerinin tetikleyici etkisiyle meydana geldiğini belirtti.Erzurum yöresine 7 büyüklüğünde deprem uyarısıJeolog Bektaş, "Doğu Anadolu Fayı üzerinde 2023 Maraş 7,8 ve Elbistan 7,5 depremleri fayın kuzeydoğu uzantısı üzerinde önemli stres artışına neden olmuş, Erzurum yöresinde orta büyüklükte depremler yaşanmıştı" ifadelerini kullandı.Bektaş, paylaşımında Erzurum yöresindeki gecikmiş artçıların 6-7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/prof-dr-ahmet-ercan-deprem-firtinasi-yasaniyor-diyerek-riskli-yerleri-acikladi-75-buyuklugunde-1092416934.html
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Erzurum'da sabaha karşı deprem sonrası Naci Görür ve Osman Bektaş'tan uyarı: 'Sıkışıyor, 7'lik deprem üretebilir'

09:40 08.01.2025 (güncellendi: 10:26 08.01.2025)
© İHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© İHA
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Erzurum'da sabaha karşı 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 14.81 kilometre olarak ölçüldü. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, deprem sonrası fay hattında stres artışına dikkat çekerek 7'lik deprem uyarısı yaptı. Prof. Dr. Naci Görür ise "Doğu Anadolu sıkışıyor" uyarısında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 14.81 kilometre olarak ölçüldü. Erzurum depremi sonrası deprem uzmanlarından peş peşe uyarılar geldi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaparak bölgeyi uyararak Doğu Anadolu'nun sıkıştığını söyledi. Görür paylaşımında, "Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4.5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Osman Bektaş ise paylaşımında 4.5 büyüklüğündeki depremin, Doğu Anadolu Fayı üzerindeki 2023 Maraş ve Elbistan depremlerinin tetikleyici etkisiyle meydana geldiğini belirtti.

Erzurum yöresine 7 büyüklüğünde deprem uyarısı

Jeolog Bektaş, "Doğu Anadolu Fayı üzerinde 2023 Maraş 7,8 ve Elbistan 7,5 depremleri fayın kuzeydoğu uzantısı üzerinde önemli stres artışına neden olmuş, Erzurum yöresinde orta büyüklükte depremler yaşanmıştı" ifadelerini kullandı.
Bektaş, paylaşımında Erzurum yöresindeki gecikmiş artçıların 6-7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini uyarısında bulundu.
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı: 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
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