https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/erzurumda-sabaha-karsi-deprem-sonrasi-uzmanindan-kritik-uyari-bolgeyi-isaret-etti-7-buyuklugunde-1092444118.html

Erzurum'da sabaha karşı deprem sonrası Naci Görür ve Osman Bektaş'tan uyarı: 'Sıkışıyor, 7'lik deprem üretebilir'

Erzurum'da sabaha karşı deprem sonrası Naci Görür ve Osman Bektaş'tan uyarı: 'Sıkışıyor, 7'lik deprem üretebilir'

Sputnik Türkiye

Erzurum'da sabaha karşı 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 14.81 kilometre olarak ölçüldü. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T09:40+0300

2025-01-08T09:40+0300

2025-01-08T10:26+0300

türkiye

erzurum

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

osman bektaş

naci görür

doğu anadolu

elbistan

m6

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Pasinler ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 14.81 kilometre olarak ölçüldü. Erzurum depremi sonrası deprem uzmanlarından peş peşe uyarılar geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaparak bölgeyi uyararak Doğu Anadolu'nun sıkıştığını söyledi. Görür paylaşımında, "Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4.5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Osman Bektaş ise paylaşımında 4.5 büyüklüğündeki depremin, Doğu Anadolu Fayı üzerindeki 2023 Maraş ve Elbistan depremlerinin tetikleyici etkisiyle meydana geldiğini belirtti.Erzurum yöresine 7 büyüklüğünde deprem uyarısıJeolog Bektaş, "Doğu Anadolu Fayı üzerinde 2023 Maraş 7,8 ve Elbistan 7,5 depremleri fayın kuzeydoğu uzantısı üzerinde önemli stres artışına neden olmuş, Erzurum yöresinde orta büyüklükte depremler yaşanmıştı" ifadelerini kullandı.Bektaş, paylaşımında Erzurum yöresindeki gecikmiş artçıların 6-7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/prof-dr-ahmet-ercan-deprem-firtinasi-yasaniyor-diyerek-riskli-yerleri-acikladi-75-buyuklugunde-1092416934.html

türkiye

erzurum

doğu anadolu

elbistan

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