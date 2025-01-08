https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/bakan-uraloglu-duyurdu-seyahat-suresi-55-dakikaya-iniyor-1092474023.html
Bakan Uraloğlu duyurdu: Seyahat süresi 55 dakikaya iniyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Seyahat süresi 55 dakikaya iniyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Cuma günü Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T23:17+0300
2025-01-08T23:17+0300
2025-01-08T23:17+0300
türkiye
abdulkadir uraloğlu
otoyol
otoyol yatırım aş
denizli
denizli valiliği
denizli belediyesi
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
aydın
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Aydın-Denizli Otoyolu, seyahat süresini 55 dakikaya indirerek yıllık 7,4 milyar lira tasarruf sağlayacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ocak Cuma günü Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını yapacağını duyurdu. Aydın-Denizli arasındaki seyahat süresini 55 dakikaya düşüreceğini belirten Uraloğlu, yıllık toplamda 7.4 milyar lira tasarruf sağlanacağını vurguladı.Aydın-Denizli Otoyolu güzergahı şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/105-kisinin-oldugu-bilge-sitesi-davasi-eski-belediye-baskani-21-yil-ceza-aldi-1092472327.html
türkiye
denizli
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abdulkadir uraloğlu, otoyol, otoyol yatırım aş, denizli, denizli valiliği, denizli belediyesi, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, aydın
abdulkadir uraloğlu, otoyol, otoyol yatırım aş, denizli, denizli valiliği, denizli belediyesi, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, aydın
Bakan Uraloğlu duyurdu: Seyahat süresi 55 dakikaya iniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Cuma günü Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından 163 kilometre uzunluğundaki otoyol sayesinde Aydın-Denizli arasındaki seyahat süresinin 2 saatten 55 dakikaya ineceğini belirtti.
Aydın-Denizli Otoyolu, seyahat süresini 55 dakikaya indirerek yıllık 7,4 milyar lira tasarruf sağlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ocak Cuma günü Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını yapacağını duyurdu. Aydın-Denizli arasındaki seyahat süresini 55 dakikaya düşüreceğini belirten Uraloğlu, yıllık toplamda 7.4 milyar lira tasarruf sağlanacağını vurguladı.
Aydın-Denizli Otoyolu güzergahı şu şekilde:
1.1. Etap
:Başlangıç:
Kocabaş
Pamukkale
Kumkısık
Sarayköy
BuharkentBitiş:
Kuyucak
2.2. Etap
:Başlangıç:
Kuyucak
Nazilli
Yenipazar
KöşkBitiş:
Aydın