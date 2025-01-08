https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/bakan-uraloglu-duyurdu-seyahat-suresi-55-dakikaya-iniyor-1092474023.html

Bakan Uraloğlu duyurdu: Seyahat süresi 55 dakikaya iniyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: Seyahat süresi 55 dakikaya iniyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Cuma günü Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T23:17+0300

2025-01-08T23:17+0300

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türkiye

abdulkadir uraloğlu

otoyol

otoyol yatırım aş

denizli

denizli valiliği

denizli belediyesi

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

aydın

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Aydın-Denizli Otoyolu, seyahat süresini 55 dakikaya indirerek yıllık 7,4 milyar lira tasarruf sağlayacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ocak Cuma günü Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını yapacağını duyurdu. Aydın-Denizli arasındaki seyahat süresini 55 dakikaya düşüreceğini belirten Uraloğlu, yıllık toplamda 7.4 milyar lira tasarruf sağlanacağını vurguladı.Aydın-Denizli Otoyolu güzergahı şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/105-kisinin-oldugu-bilge-sitesi-davasi-eski-belediye-baskani-21-yil-ceza-aldi-1092472327.html

türkiye

denizli

aydın

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Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, otoyol, otoyol yatırım aş, denizli, denizli valiliği, denizli belediyesi, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, aydın