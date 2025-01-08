https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/105-kisinin-oldugu-bilge-sitesi-davasi-eski-belediye-baskani-21-yil-ceza-aldi-1092472327.html
105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi davası: Eski belediye başkanı 21 yıl ceza aldı
105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi davası: Eski belediye başkanı 21 yıl ceza aldı
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi'nin yıkımıyla ilgili davada, 4 sanığa 21'er yıl, 2 sanığa 8'er yıl hapis... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T22:07+0300
2025-01-08T22:07+0300
2025-01-08T22:07+0300
türkiye
deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi
osmaniye
osmaniye valiliği
deprem
mahkeme
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belediye başkanı
belediye
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6 Şubat 2023 depreminde Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili davada, 4 sanığa 21'er yıl, 2 sanığa 8'er yıl hapis cezası verildi.Osmaniye'de asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 sanığı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21'er yıl, 2 sanığı ise 'basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların bazıları için tutuklama ve kamu görevinden men kararları alınırken, 2 sanık beraat etti. Binanın yapımında ve denetiminde görev alan müteahhitler ile belediye çalışanları arasındaki sorumluluk, yargı süreci sonunda farklı ceza kararlarıyla sonuçlandı.Kadir Kara’ya 21 yıl hapis cezasıBilge Sitesi’nin yıkılmasıyla ilgili davada, dönemin belediye başkanlığı görevini üstlenen ve İmar Müdürlüğü'nde de yer alan Kadir Kara 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Kadir Kara'nın yanı sıra fenni mesuller ve müteahhitlerin de yargılandığı davada, Kara'nın asli kusurlu bulunduğunu belirtti. Ayrıca mahkeme, Kadir Kara’nın 3 yıl boyunca kamu görevinde bulunmasını yasakladı ve cezasının infazı için tutuklanmasına karar verdi.
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kadir kara ceza, osmaniye deprem
kadir kara ceza, osmaniye deprem
105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi davası: Eski belediye başkanı 21 yıl ceza aldı
Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi'nin yıkımıyla ilgili davada, 4 sanığa 21'er yıl, 2 sanığa 8'er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, eski belediye başkanı Kadir Kara ve Haluk Koç'un tutuklanmasına karar verirken, Sevinç Ayşe Argun hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
6 Şubat 2023 depreminde Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili davada, 4 sanığa 21'er yıl, 2 sanığa 8'er yıl hapis cezası verildi.
Osmaniye'de asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 sanığı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21'er yıl, 2 sanığı ise 'basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların bazıları için tutuklama ve kamu görevinden men kararları alınırken, 2 sanık beraat etti. Binanın yapımında ve denetiminde görev alan müteahhitler ile belediye çalışanları arasındaki sorumluluk, yargı süreci sonunda farklı ceza kararlarıyla sonuçlandı.
Kadir Kara’ya 21 yıl hapis cezası
Bilge Sitesi’nin yıkılmasıyla ilgili davada, dönemin belediye başkanlığı görevini üstlenen ve İmar Müdürlüğü'nde de yer alan Kadir Kara 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Kadir Kara'nın yanı sıra fenni mesuller ve müteahhitlerin de yargılandığı davada, Kara'nın asli kusurlu bulunduğunu belirtti. Ayrıca mahkeme, Kadir Kara’nın 3 yıl boyunca kamu görevinde bulunmasını yasakladı ve cezasının infazı için tutuklanmasına karar verdi.