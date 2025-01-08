https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/2025-zam-oranlari-belli-oldu-emekli-maasiyla-2-ucret-daha-degisti-1092443893.html
2025 zam oranları belli oldu: Emekli maaşıyla 2 ücret daha değişti
2025 zam oranları belli oldu: Emekli maaşıyla 2 ücret daha değişti
Sputnik Türkiye
2025 yılından itibaren geçerli olan emekli maaş zammı oranlarının belli olmasının ardından iki aylık da yükseldi. Dul ve yetim aylıkları vefat eden kişinin... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T09:34+0300
2025-01-08T09:34+0300
2025-01-08T09:34+0300
ekonomi
emekli
dul
yetim
yetim aylığı
maaş
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2025 yılı zam oranı belli oldu. Buna göre 2025 yılının ilk 6 ayı için geçerli olan zam oranı yüzde 15.75 düzeyinde belirlendi. Dul ve yetim aylıkları da emekli maaş artışları sonrasında yükseldi.Dul ve yetim aylığı nasıl belirleniyor?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz Milliyet'e konuştu ve “Burada yasal olarak eşlere kadın olsun, erkek olsun fark etmeksizin eşlerden biri vefat ederse diğeri dul olarak nitelendirilmektedir. Geride kalan çocuklar ise yetim olarak değerlendirilmektedir. Emeklilerimize yılda ocak ve temmuz olmak üzere 2 defa maaş farkı verilmektedir. Maaş farkları açıklanan enflasyon üzerinden değerlendirilir. Dul ve yetimlere ise dosya bazında hissesi oranında ödeme yapılmaktadır. Eğer geride sadece eş varsa ve çalışmıyorsa ölen kişinin maaşının %75’i, çalışıyorsa %50’si bağlanmaktadır." dedi. Dul ve yetimler ne kadar aylık alacak?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/en-dusuk-emekli-ayligi-belli-oldu-1092424663.html
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2025 zam oranları belli oldu: Emekli maaşıyla 2 ücret daha değişti
2025 yılından itibaren geçerli olan emekli maaş zammı oranlarının belli olmasının ardından iki aylık da yükseldi. Dul ve yetim aylıkları vefat eden kişinin maaşı üzerinden hesaplanıyor. Peki dul ve yetim aylıkları ne kadar yükseldi?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2025 yılı zam oranı belli oldu. Buna göre 2025 yılının ilk 6 ayı için geçerli olan zam oranı yüzde 15.75 düzeyinde belirlendi. Dul ve yetim aylıkları da emekli maaş artışları sonrasında yükseldi.
Dul ve yetim aylığı nasıl belirleniyor?
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz Milliyet'e konuştu ve “Burada yasal olarak eşlere kadın olsun, erkek olsun fark etmeksizin eşlerden biri vefat ederse diğeri dul olarak nitelendirilmektedir. Geride kalan çocuklar ise yetim olarak değerlendirilmektedir. Emeklilerimize yılda ocak ve temmuz olmak üzere 2 defa maaş farkı verilmektedir. Maaş farkları açıklanan enflasyon üzerinden değerlendirilir. Dul ve yetimlere ise dosya bazında hissesi oranında ödeme yapılmaktadır. Eğer geride sadece eş varsa ve çalışmıyorsa ölen kişinin maaşının %75’i, çalışıyorsa %50’si bağlanmaktadır." dedi.
Dul ve yetimler ne kadar aylık alacak?
Eş çalışmıyorsa ve çocuk yoksa 14.469 TL maaşı olan vefat eden bir kişinin eşi maaşın yüzde 75’i oranında yani 10.851 TL dul maaşı alır. Eğer eş çalışıyor ise burada maaşın yüzde 50’lik kısmı bağlanır ve kişi 7.234,50 TL maaş alır. yüzde 25’lik hisse oranına sahip olan bir çocuk ise 3.617,25 TL yetim maaşı alır.”