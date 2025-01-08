https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/2025-zam-oranlari-belli-oldu-emekli-maasiyla-2-ucret-daha-degisti-1092443893.html

2025 zam oranları belli oldu: Emekli maaşıyla 2 ücret daha değişti

2025 zam oranları belli oldu: Emekli maaşıyla 2 ücret daha değişti

Sputnik Türkiye

2025 yılından itibaren geçerli olan emekli maaş zammı oranlarının belli olmasının ardından iki aylık da yükseldi. Dul ve yetim aylıkları vefat eden kişinin... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T09:34+0300

2025-01-08T09:34+0300

2025-01-08T09:34+0300

ekonomi

emekli

dul

yetim

yetim aylığı

maaş

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2025 yılı zam oranı belli oldu. Buna göre 2025 yılının ilk 6 ayı için geçerli olan zam oranı yüzde 15.75 düzeyinde belirlendi. Dul ve yetim aylıkları da emekli maaş artışları sonrasında yükseldi.Dul ve yetim aylığı nasıl belirleniyor?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz Milliyet'e konuştu ve “Burada yasal olarak eşlere kadın olsun, erkek olsun fark etmeksizin eşlerden biri vefat ederse diğeri dul olarak nitelendirilmektedir. Geride kalan çocuklar ise yetim olarak değerlendirilmektedir. Emeklilerimize yılda ocak ve temmuz olmak üzere 2 defa maaş farkı verilmektedir. Maaş farkları açıklanan enflasyon üzerinden değerlendirilir. Dul ve yetimlere ise dosya bazında hissesi oranında ödeme yapılmaktadır. Eğer geride sadece eş varsa ve çalışmıyorsa ölen kişinin maaşının %75’i, çalışıyorsa %50’si bağlanmaktadır." dedi. Dul ve yetimler ne kadar aylık alacak?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/en-dusuk-emekli-ayligi-belli-oldu-1092424663.html

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