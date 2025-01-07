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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/en-dusuk-emekli-ayligi-belli-oldu-1092424663.html
En düşük emekli aylığı belli oldu
En düşük emekli aylığı belli oldu
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15.75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T13:36+0300
2025-01-07T13:48+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
zam
vedat ışıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Milyonlarca emeklinin haftalardır beklediği oran belli oldu. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseldi.En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan en düşük emekli maaşını açıkladı. Bakan, SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15.75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.Düzenleme sonrası yürürlüğe girecekAncak bunun için bir yasal düzenleme gerekiyor. Yeni en düşük emekli maaşı Meclis'e gelmesi beklenen torba yasa teklifinin kabulünün ardından yürürlüğe girecek.En düşük emekli maaşı ne kadardı?En düşük emekli maaşı geçtiğimiz yıl temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/cumhurbaskani-erdogan-enflasyon-verilerini-yorumladi-uyguladigimiz-politikalarin-dogrulugunu-teyit-1092326044.html
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En düşük emekli aylığı belli oldu

13:36 07.01.2025 (güncellendi: 13:48 07.01.2025)
© AAemekli maaşı
emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15.75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.
Milyonlarca emeklinin haftalardır beklediği oran belli oldu. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseldi.

En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan en düşük emekli maaşını açıkladı. Bakan, SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15.75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

Düzenleme sonrası yürürlüğe girecek

Ancak bunun için bir yasal düzenleme gerekiyor. Yeni en düşük emekli maaşı Meclis'e gelmesi beklenen torba yasa teklifinin kabulünün ardından yürürlüğe girecek.

En düşük emekli maaşı ne kadardı?

En düşük emekli maaşı geçtiğimiz yıl temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti.
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