https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/en-dusuk-emekli-ayligi-belli-oldu-1092424663.html

En düşük emekli aylığı belli oldu

En düşük emekli aylığı belli oldu

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15.75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi. 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T13:36+0300

2025-01-07T13:36+0300

2025-01-07T13:48+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

zam

vedat ışıkhan

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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Milyonlarca emeklinin haftalardır beklediği oran belli oldu. En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liraya yükseldi.En düşük emekli aylığı ne kadar oldu?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan en düşük emekli maaşını açıkladı. Bakan, SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15.75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.Düzenleme sonrası yürürlüğe girecekAncak bunun için bir yasal düzenleme gerekiyor. Yeni en düşük emekli maaşı Meclis'e gelmesi beklenen torba yasa teklifinin kabulünün ardından yürürlüğe girecek.En düşük emekli maaşı ne kadardı?En düşük emekli maaşı geçtiğimiz yıl temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/cumhurbaskani-erdogan-enflasyon-verilerini-yorumladi-uyguladigimiz-politikalarin-dogrulugunu-teyit-1092326044.html

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