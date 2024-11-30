https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/depremde-105-kisinin-hayatini-kaybettigi-bilge-sitesi-davasi-tutuklu-eski-baskan-tahliye-edildi-1090997545.html
Depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge sitesi davası: Tutuklu eski başkan tahliye edildi
Depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge sitesi davası: Tutuklu eski başkan tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde gerçekleşen 6 Şubat 2023 depremlerinde Osmaniye'de yıkılmasıyla 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T03:43+0300
2024-11-30T03:43+0300
2024-11-30T03:46+0300
türkiye
kahramanmaraş
osmaniye
deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi
dava
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında, 27 Kasım’da tutuklanan önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A., yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılında İmar Müdürü olan Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe A., Hülya İ. ve Mustafa N. 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla tutuksuz yargılanıyordu. Mahkeme heyeti, binanın inşa sürecinde ihmalleri olduğu iddia edilen Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A. hakkında tutuklama kararı vermişti. Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 27 Kasım Çarşamba günü yapılan duruşmada tutuklanmalarına karar verilen önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A.’nın tutuklanmasına itiraz edildi.Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A.’nın tutuklanmasına yönelik karar, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi ve her iki sanığa yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı getirilerek tahliye edilmelerine karar verildi. Bu gelişmeyle davada tutuklu sanık sayısı ikiye düştü.Bilge Sitesi davasının karar duruşması ise 18 Aralık’ta yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/resmi-gazetede-yayimlandi-ic-guvenlik-alanindaki-duzenlemeler-yururluge-girdi-1090997190.html
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kahramanmaraş, osmaniye, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, dava
Depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge sitesi davası: Tutuklu eski başkan tahliye edildi
03:43 30.11.2024 (güncellendi: 03:46 30.11.2024)
Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde gerçekleşen 6 Şubat 2023 depremlerinde Osmaniye'de yıkılmasıyla 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında tutuklanan eski belediye başkanı tahliye edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında, 27 Kasım’da tutuklanan önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A., yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.
Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılında İmar Müdürü olan Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe A., Hülya İ. ve Mustafa N. 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla tutuksuz yargılanıyordu.
Mahkeme heyeti, binanın inşa sürecinde ihmalleri olduğu iddia edilen Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A. hakkında tutuklama kararı vermişti.
Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 27 Kasım Çarşamba günü yapılan duruşmada tutuklanmalarına karar verilen önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A.’nın tutuklanmasına itiraz edildi.
Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A.’nın tutuklanmasına yönelik karar, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi ve her iki sanığa yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı getirilerek tahliye edilmelerine karar verildi. Bu gelişmeyle davada tutuklu sanık sayısı ikiye düştü.
Bilge Sitesi davasının karar duruşması ise 18 Aralık’ta yapılacak.