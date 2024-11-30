https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/depremde-105-kisinin-hayatini-kaybettigi-bilge-sitesi-davasi-tutuklu-eski-baskan-tahliye-edildi-1090997545.html

Depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge sitesi davası: Tutuklu eski başkan tahliye edildi

Depremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge sitesi davası: Tutuklu eski başkan tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde gerçekleşen 6 Şubat 2023 depremlerinde Osmaniye'de yıkılmasıyla 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T03:43+0300

2024-11-30T03:43+0300

2024-11-30T03:46+0300

türkiye

kahramanmaraş

osmaniye

deprem

6 şubat kahramanmaraş depremi

dava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1090997388_0:12:750:433_1920x0_80_0_0_d2af073eb35115e214c75f2e757faf56.jpg

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında, 27 Kasım’da tutuklanan önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A., yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılında İmar Müdürü olan Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe A., Hülya İ. ve Mustafa N. 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla tutuksuz yargılanıyordu. Mahkeme heyeti, binanın inşa sürecinde ihmalleri olduğu iddia edilen Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A. hakkında tutuklama kararı vermişti. Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 27 Kasım Çarşamba günü yapılan duruşmada tutuklanmalarına karar verilen önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A.’nın tutuklanmasına itiraz edildi.Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A.’nın tutuklanmasına yönelik karar, Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi ve her iki sanığa yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı getirilerek tahliye edilmelerine karar verildi. Bu gelişmeyle davada tutuklu sanık sayısı ikiye düştü.Bilge Sitesi davasının karar duruşması ise 18 Aralık’ta yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/resmi-gazetede-yayimlandi-ic-guvenlik-alanindaki-duzenlemeler-yururluge-girdi-1090997190.html

türkiye

kahramanmaraş

osmaniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kahramanmaraş, osmaniye, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, dava