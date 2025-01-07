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TFF’ye resmi başvuru yapıldı, kulüpten açıklama geldi: 'Lig'ten çekiliyoruz'
TFF’ye resmi başvuru yapıldı, kulüpten açıklama geldi: 'Lig'ten çekiliyoruz'
Sputnik Türkiye
Ekonomik zorluklarla boğuşan ve TFF 1. Lig’de -21 puanla son sırada yer alan Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ligden çekilme başvurusu... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T07:48+0300
2025-01-07T07:48+0300
yeni malatyaspor
lig
malatya
türkiye futbol federasyonu (tff)
kulüp
puan
puan sistemi
spor
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Bir dönem Süper Lig’de de mücadele eden Yeni Malatyaspor, ekonomik zorluklar ve sportif başarısızlıklar nedeniyle TFF 1. Lig’den çekilme talebinde bulundu. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuru yaparak, kararın resmileştiğini duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği’nin ortak kararı doğrultusunda ve haklarımızın saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebimiz TFF’ye iletilmiştir. Destek veren tüm başkanlara teşekkür ederiz," ifadeleri kullanıldı.Ekonomik kriz ve kötü performansBu sezon zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, 18 maçta aldığı mağlubiyetlerle dikkat çekiyor. FIFA tarafından verilen 21 puan silme cezası da eklenince takım, TFF 1. Lig’in son sırasına -21 puanla demir attı.Kulüp, gerek mali sıkıntılar gerekse sportif başarısızlık nedeniyle mücadeleye devam edemeyeceğini belirtti. Bu karar, Türk futbol camiasında yankı uyandırdı.Futbol camiasından destekYeni Malatyaspor’un açıklamasında, Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu başta olmak üzere, bu talebe destek veren tüm kulüp başkanlarına teşekkür edildi. Ligden çekilme kararı, Kulüpler Birliği’nin ortak kararı olarak dikkat çekti.Puan silme cezası ve lig performansıYeni Malatyaspor’un yaşadığı 21 puanlık FIFA cezası, kulübün ekonomik zorluklarını daha da derinleştirdi. 18 maçta puan alamayan Malatya temsilcisi, ligden çekilme başvurusuyla bu sezonu tamamlamama kararı aldı.Sonraki süreç nasıl i̇şleyecek?TFF’nin, Yeni Malatyaspor’un başvurusunu değerlendirip karara bağlaması bekleniyor. Kulüp, haklarının korunması ve gelecekte yeniden yapılanma sürecine destek sağlanması talebinde bulundu. Bu gelişme, TFF 1. Lig’in mevcut yapısını ve lig takvimi planlamalarını etkileyebilir.
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yeni malatyaspor ligden çekildi mi, yeni malatyaspor tff başvurusu, tff 1. lig puan durumu 2024, -21 puanlı takım, yeni malatyaspor ekonomik kriz, fifa puan silme cezası, malatyaspor tüm maçları kaybetti, tff 1. ligden çekilme talepleri, yeni malatyaspor resmi açıklama, futbol kulüpleri birliği kararı, tff başvurusu detayları, yeni malatyaspor neden ligden çekiliyor, malatyaspor maç sonuçları, malatyaspor ligden çekilme sebebi, malatyaspor taraftar tepkisi
yeni malatyaspor ligden çekildi mi, yeni malatyaspor tff başvurusu, tff 1. lig puan durumu 2024, -21 puanlı takım, yeni malatyaspor ekonomik kriz, fifa puan silme cezası, malatyaspor tüm maçları kaybetti, tff 1. ligden çekilme talepleri, yeni malatyaspor resmi açıklama, futbol kulüpleri birliği kararı, tff başvurusu detayları, yeni malatyaspor neden ligden çekiliyor, malatyaspor maç sonuçları, malatyaspor ligden çekilme sebebi, malatyaspor taraftar tepkisi

TFF’ye resmi başvuru yapıldı, kulüpten açıklama geldi: 'Lig'ten çekiliyoruz'

07:48 07.01.2025
© AA / Abdulhamid HoşbaşZiraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Ekonomik zorluklarla boğuşan ve TFF 1. Lig’de -21 puanla son sırada yer alan Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ligden çekilme başvurusu yaptı. Kulüp, haklarının korunması şartıyla bu talebi resmileştirirken, futbol camiasından destek gördüklerini açıkladı. İşte detaylar...
Bir dönem Süper Lig’de de mücadele eden Yeni Malatyaspor, ekonomik zorluklar ve sportif başarısızlıklar nedeniyle TFF 1. Lig’den çekilme talebinde bulundu. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuru yaparak, kararın resmileştiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği’nin ortak kararı doğrultusunda ve haklarımızın saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebimiz TFF’ye iletilmiştir. Destek veren tüm başkanlara teşekkür ederiz," ifadeleri kullanıldı.

Ekonomik kriz ve kötü performans

Bu sezon zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, 18 maçta aldığı mağlubiyetlerle dikkat çekiyor. FIFA tarafından verilen 21 puan silme cezası da eklenince takım, TFF 1. Lig’in son sırasına -21 puanla demir attı.
Kulüp, gerek mali sıkıntılar gerekse sportif başarısızlık nedeniyle mücadeleye devam edemeyeceğini belirtti. Bu karar, Türk futbol camiasında yankı uyandırdı.

Futbol camiasından destek

Yeni Malatyaspor’un açıklamasında, Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu başta olmak üzere, bu talebe destek veren tüm kulüp başkanlarına teşekkür edildi. Ligden çekilme kararı, Kulüpler Birliği’nin ortak kararı olarak dikkat çekti.

Puan silme cezası ve lig performansı

Yeni Malatyaspor’un yaşadığı 21 puanlık FIFA cezası, kulübün ekonomik zorluklarını daha da derinleştirdi. 18 maçta puan alamayan Malatya temsilcisi, ligden çekilme başvurusuyla bu sezonu tamamlamama kararı aldı.

Sonraki süreç nasıl i̇şleyecek?

TFF’nin, Yeni Malatyaspor’un başvurusunu değerlendirip karara bağlaması bekleniyor. Kulüp, haklarının korunması ve gelecekte yeniden yapılanma sürecine destek sağlanması talebinde bulundu. Bu gelişme, TFF 1. Lig’in mevcut yapısını ve lig takvimi planlamalarını etkileyebilir.
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