Orduspor otobüsü Suriye'de: Kulüpten açıklama geldi
© Fotoğraf : Orduspor/Xorduspor
© Fotoğraf : Orduspor/X
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Orduspor otobüsü Suriye'de görüntülendi. O anların sosyal medyada yayılmasının ardından kulüpten açıklama geldi. Yapılan açıklamada otobüsün satıldığı ifade edildi.
Orduspor otobüsü Suriye'de görüntülendi. 3. Lig 2. Grup takımlarından 52 Orduspor'un takım otobüsü seyir halindeyken, arkasından gelen araçta bulunanlar cep telefonuyla o anları kayda aldı.
"Orduspor takım otobüsü Suriye'de." notuyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
"Orduspor takım otobüsü Suriye'de." notuyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Kulüp açıklama yaptı: Orduspor otobüsü neden Suriye'de?
52 Orduspor FK'dan görüntülerle ilgili bir açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, "Görüntülerde görünen otobüs 18 Aralık 2024 tarihinde kulübümüz tarafından satılmış olup, satıldığı tarihten itibaren kulübümüzle bir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.
Yapılan açıklamada, "Görüntülerde görünen otobüs 18 Aralık 2024 tarihinde kulübümüz tarafından satılmış olup, satıldığı tarihten itibaren kulübümüzle bir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.
Bilgilendirme— 52 Orduspor Futbol Kulübü (@ordusporuz) January 2, 2025
Sosyal medya platformlarında kulübümüzün otobüsü olarak paylaşılan otobüs görüntülerine ilişkin açıklamamız aşağıdaki gibidir;
Görüntülerde görünen otobüs 18.12.2024 tarihinde kulübümüz tarafından satılmış olup, satıldığı tarihten itibaren kulübümüzle bir ilgisi… pic.twitter.com/rs4WPYCT59
30 Aralık 2024, 11:58