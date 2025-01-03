https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/orduspor-otobusu-suriyede-kulupten-aciklama-geldi-1092315340.html

Orduspor otobüsü Suriye'de: Kulüpten açıklama geldi

Orduspor otobüsü Suriye'de: Kulüpten açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Orduspor otobüsü Suriye'de görüntülendi. O anların sosyal medyada yayılmasının ardından kulüpten açıklama geldi. Yapılan açıklamada otobüsün satıldığı ifade... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T11:36+0300

2025-01-03T11:36+0300

2025-01-03T11:36+0300

spor

ordu

orduspor

suriye

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Orduspor otobüsü Suriye'de görüntülendi. 3. Lig 2. Grup takımlarından 52 Orduspor'un takım otobüsü seyir halindeyken, arkasından gelen araçta bulunanlar cep telefonuyla o anları kayda aldı."Orduspor takım otobüsü Suriye'de." notuyla paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.Kulüp açıklama yaptı: Orduspor otobüsü neden Suriye'de?52 Orduspor FK'dan görüntülerle ilgili bir açıklama geldi.Yapılan açıklamada, "Görüntülerde görünen otobüs 18 Aralık 2024 tarihinde kulübümüz tarafından satılmış olup, satıldığı tarihten itibaren kulübümüzle bir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/araba-pazarlarinda-suriye-yogunlugu-piyasanin-altinda-satiyorlar-1092171185.html

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orduspor, orduspor suriye, orduspor otobüsü