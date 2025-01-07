https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/ssk-bag-kur-emeklisinin-en-dusuk-emekli-maasi-belli-oldu-zamli-maaslar-ne-zaman-yatacak-iste-emekli-1092428638.html

SSK, Bağ-Kur emeklisinin en düşük emekli maaşı belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte emekli maaş hesaplaması

SSK, Bağ-Kur emeklisinin en düşük emekli maaşı belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte emekli maaş hesaplaması

Sputnik Türkiye

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam oranları belli oldu. Yüzde 15.75 oranındaki zamla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Ocak ayı maaş... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T15:18+0300

2025-01-07T15:18+0300

2025-01-07T15:19+0300

ekonomi

bağ-kur

ssk

en düşük emekli maaşı

emekli zammı

memur zammı

maaş zammı

kök maaş

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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin merakla beklediği enflasyon farkı açıklandı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. Zam oranlarıyla birlikte en düşük emekli maaşı da netleşti.En düşük emekli maaşı 2025 ne kadar oldu?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının yüzde 15.75’lik artışla 14 bin 469 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Kök aylığı bu tutarın altında olan emekliler için farklar Hazine tarafından karşılanacak.En düşük emekli maaşı ne zaman hesaplara geçecek?En düşük emekli maaşı için yapılan düzenleme, Meclis’e taşınacak. Mevcut torba yasaya eklenecek düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.Bu süreç yaklaşık 10-15 gün sürecek. Sürecin ayın 17’sine kadar tamamlanmaması durumunda, ocak ayı maaş farkları emeklilerin hesaplarına yatırılacak.SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını 17-25 Ocak tarihleri arasında alacak. Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1’i ile 3’ü arasında eski maaşlarını alacak, zam farkları ise ay içinde yatırılacak.Ocak 2025 zammıyla yeni maaşlar hesaplandı. İşte zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaş hesaplaması:12.500 alanlar 14.46912.600 alanlar 14.58513.000 alanlar 15.04813.500 alanlar 15.62615.000 alanlar 17.36315.500 alanlar 17.94116.000 alanlar 18.52018.000 alanlar 20.83519.000 alanlar 21.99320.000 alanlar 23.15024.000 alanlar 27.78025.000 alanlar 28.93826.000 alanlar 30.09530.000 alanlar 34.72531.000 alanlar 35.88332.000 alanlar 37.04039.000 alanlar 45.14340.000 alanlar 46.300 TL alacaklar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/faizler-dustu-bir-yil-geri-odemesiz-60-ay-vadeli-500-bin-lira-kredi-firsati-1092426424.html

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