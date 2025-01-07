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SSK, Bağ-Kur emeklisinin en düşük emekli maaşı belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte emekli maaş hesaplaması
SSK, Bağ-Kur emeklisinin en düşük emekli maaşı belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte emekli maaş hesaplaması
Sputnik Türkiye
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam oranları belli oldu. Yüzde 15.75 oranındaki zamla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Ocak ayı maaş... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T15:18+0300
2025-01-07T15:19+0300
ekonomi
bağ-kur
ssk
en düşük emekli maaşı
emekli zammı
memur zammı
maaş zammı
kök maaş
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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin merakla beklediği enflasyon farkı açıklandı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. Zam oranlarıyla birlikte en düşük emekli maaşı da netleşti.En düşük emekli maaşı 2025 ne kadar oldu?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının yüzde 15.75’lik artışla 14 bin 469 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Kök aylığı bu tutarın altında olan emekliler için farklar Hazine tarafından karşılanacak.En düşük emekli maaşı ne zaman hesaplara geçecek?En düşük emekli maaşı için yapılan düzenleme, Meclis’e taşınacak. Mevcut torba yasaya eklenecek düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.Bu süreç yaklaşık 10-15 gün sürecek. Sürecin ayın 17’sine kadar tamamlanmaması durumunda, ocak ayı maaş farkları emeklilerin hesaplarına yatırılacak.SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını 17-25 Ocak tarihleri arasında alacak. Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1’i ile 3’ü arasında eski maaşlarını alacak, zam farkları ise ay içinde yatırılacak.Ocak 2025 zammıyla yeni maaşlar hesaplandı. İşte zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaş hesaplaması:12.500 alanlar 14.46912.600 alanlar 14.58513.000 alanlar 15.04813.500 alanlar 15.62615.000 alanlar 17.36315.500 alanlar 17.94116.000 alanlar 18.52018.000 alanlar 20.83519.000 alanlar 21.99320.000 alanlar 23.15024.000 alanlar 27.78025.000 alanlar 28.93826.000 alanlar 30.09530.000 alanlar 34.72531.000 alanlar 35.88332.000 alanlar 37.04039.000 alanlar 45.14340.000 alanlar 46.300 TL alacaklar.
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SSK, Bağ-Kur emeklisinin en düşük emekli maaşı belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte emekli maaş hesaplaması

15:18 07.01.2025 (güncellendi: 15:19 07.01.2025)
© AAEmekli zam
Emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam oranları belli oldu. Yüzde 15.75 oranındaki zamla en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Ocak ayı maaş farkları hesaplara yatırılacak. Öte yandan emekli maaş hesabı merak ediliyor. İşte emekli maaş ödeme takvimi ve "ne kadar emekli maaşı alırım" sorusunun yanıtı...
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin merakla beklediği enflasyon farkı açıklandı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11.54 oranında zam yapıldı. Zam oranlarıyla birlikte en düşük emekli maaşı da netleşti.

En düşük emekli maaşı 2025 ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşının yüzde 15.75’lik artışla 14 bin 469 TL’ye çıkarıldığını duyurdu. Kök aylığı bu tutarın altında olan emekliler için farklar Hazine tarafından karşılanacak.

En düşük emekli maaşı ne zaman hesaplara geçecek?

En düşük emekli maaşı için yapılan düzenleme, Meclis’e taşınacak. Mevcut torba yasaya eklenecek düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Bu süreç yaklaşık 10-15 gün sürecek. Sürecin ayın 17’sine kadar tamamlanmaması durumunda, ocak ayı maaş farkları emeklilerin hesaplarına yatırılacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını 17-25 Ocak tarihleri arasında alacak. Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1’i ile 3’ü arasında eski maaşlarını alacak, zam farkları ise ay içinde yatırılacak.
Ocak 2025 zammıyla yeni maaşlar hesaplandı. İşte zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaş hesaplaması:
12.500 alanlar 14.469
12.600 alanlar 14.585
13.000 alanlar 15.048
13.500 alanlar 15.626
15.000 alanlar 17.363
15.500 alanlar 17.941
16.000 alanlar 18.520
18.000 alanlar 20.835
19.000 alanlar 21.993
20.000 alanlar 23.150
24.000 alanlar 27.780
25.000 alanlar 28.938
26.000 alanlar 30.095
30.000 alanlar 34.725
31.000 alanlar 35.883
32.000 alanlar 37.040
39.000 alanlar 45.143
40.000 alanlar 46.300 TL alacaklar.
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