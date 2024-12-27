https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/alin-dolgusu-kor-etti-sol-gozu-artik-gormuyor-1092094483.html

Alın dolgusu kör etti: Sol gözü artık görmüyor

Alın dolgusu kör etti: Sol gözü artık görmüyor

Sputnik Türkiye

İstanbul’da özel bir hastanede yapılan estetik dolgu işlemi sonrası sol gözünü kaybeden 25 yaşındaki Enes B., doktor ve hastane hakkında dava açtı. Operasyonun... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T12:13+0300

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türkiye

hastane

özel hastane

tazminat

botoks

dolgu

yağ

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İstanbul’da bir özel hastanede alın bölgesindeki çöküntüleri gidermek için estetik dolgu yaptıran Enes B., işlem sonrası sol gözünün görmediğini fark etti. Doktoruyla görüşüp çözüm bulamayan hasta, avukatı aracılığıyla hem doktora hem de hastaneye tazminat davası açtı.Dava dilekçesinde, operasyonun 2 saat sürmesi gerektiği belirtilmesine rağmen 35 dakikada tamamlandığı ifade edildi. Ayrıca, işlem sırasında hasta için gerekli açıklamaların yapılmadığı ve prosedürlere uygun hareket edilmediği öne sürüldü.Taksiyle göz hastanesine sevkOperasyon sonrası görme kaybı yaşayan Enes B., hastanenin göz servisinde yapılan ilk müdahalenin ardından göz hastanesine sevk edildi. Ancak bu sevkin ambulans yerine taksiyle yapılması dikkat çekti. Dava dilekçesinde, hastanenin bu süreçte sorumluluk almadığı ve hastadan işlem sonrası onam formu imzalanmasının istendiği belirtildi.1 milyon liralık tazminat talebiDava dilekçesinde, yanlış teşhis ve özensiz tedavi nedeniyle hastanın bedensel ve psikolojik zarar gördüğü vurgulandı. Bu zararın karşılanması için 1 milyon lira manevi tazminat talep edildi. Adli tıp raporu ise sol gözün bir daha görme ihtimalinin olmadığını kesinleştirdi.Enes B.’nin avukatı Selahattin Par, müvekkilinin yaşam kalitesinin ciddi ölçüde düştüğünü belirterek, doktorun yeterli özeni göstermediğini ve hastanın riskler hakkında bilgilendirilmediğini söyledi. Par, “Onam formu ameliyat sonrası imzalatılmaya çalışıldı. Tedavi evraklarını almakta bile zorluk yaşadık” dedi.

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hastane, özel hastane, tazminat, botoks, dolgu, yağ