Alın dolgusu kör etti: Sol gözü artık görmüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten iktidara ‘Balıkesir’ soruları
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 'Sıla bebek davası sosyal çürümeye örnek olan bir dava'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şampiyonlardan Skandallara 2024'te İz Bırakan Olaylar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekadan asgari ücret şarkısı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücretin belirlendiği akşam neler oldu: Komisyonun içindeki gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İran aslında bu sürecin en büyük kazananı olarak İsrail’i değil, Türkiye’yi görüyor’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
20:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sadettin Saran'a yasa dışı bahis soruşturması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
ÖTV'siz araç alımında yeni dönem
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/alin-dolgusu-kor-etti-sol-gozu-artik-gormuyor-1092094483.html
Alın dolgusu kör etti: Sol gözü artık görmüyor
Alın dolgusu kör etti: Sol gözü artık görmüyor
Sputnik Türkiye
İstanbul’da özel bir hastanede yapılan estetik dolgu işlemi sonrası sol gözünü kaybeden 25 yaşındaki Enes B., doktor ve hastane hakkında dava açtı. Operasyonun... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T12:13+0300
2024-12-27T12:13+0300
türkiye
hastane
özel hastane
tazminat
botoks
dolgu
yağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092094667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_466c3e30d93de69dee01b84cace9c79f.jpg
İstanbul’da bir özel hastanede alın bölgesindeki çöküntüleri gidermek için estetik dolgu yaptıran Enes B., işlem sonrası sol gözünün görmediğini fark etti. Doktoruyla görüşüp çözüm bulamayan hasta, avukatı aracılığıyla hem doktora hem de hastaneye tazminat davası açtı.Dava dilekçesinde, operasyonun 2 saat sürmesi gerektiği belirtilmesine rağmen 35 dakikada tamamlandığı ifade edildi. Ayrıca, işlem sırasında hasta için gerekli açıklamaların yapılmadığı ve prosedürlere uygun hareket edilmediği öne sürüldü.Taksiyle göz hastanesine sevkOperasyon sonrası görme kaybı yaşayan Enes B., hastanenin göz servisinde yapılan ilk müdahalenin ardından göz hastanesine sevk edildi. Ancak bu sevkin ambulans yerine taksiyle yapılması dikkat çekti. Dava dilekçesinde, hastanenin bu süreçte sorumluluk almadığı ve hastadan işlem sonrası onam formu imzalanmasının istendiği belirtildi.1 milyon liralık tazminat talebiDava dilekçesinde, yanlış teşhis ve özensiz tedavi nedeniyle hastanın bedensel ve psikolojik zarar gördüğü vurgulandı. Bu zararın karşılanması için 1 milyon lira manevi tazminat talep edildi. Adli tıp raporu ise sol gözün bir daha görme ihtimalinin olmadığını kesinleştirdi.Enes B.’nin avukatı Selahattin Par, müvekkilinin yaşam kalitesinin ciddi ölçüde düştüğünü belirterek, doktorun yeterli özeni göstermediğini ve hastanın riskler hakkında bilgilendirilmediğini söyledi. Par, “Onam formu ameliyat sonrası imzalatılmaya çalışıldı. Tedavi evraklarını almakta bile zorluk yaşadık” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/japon-deprem-uzmani-4-fay-hattini-isaret-etti-deprem-bekledigi-yerleri-aciklayarak-uyardi-1092085267.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092094667_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_93bb604869ae09f04ea4e0ec4b2be2f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hastane, özel hastane, tazminat, botoks, dolgu, yağ
hastane, özel hastane, tazminat, botoks, dolgu, yağ

Alın dolgusu kör etti: Sol gözü artık görmüyor

12:13 27.12.2024
© AABotoks
Botoks - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
Abone ol
İstanbul’da özel bir hastanede yapılan estetik dolgu işlemi sonrası sol gözünü kaybeden 25 yaşındaki Enes B., doktor ve hastane hakkında dava açtı. Operasyonun aceleyle tamamlandığını ve gerekli bilgilendirmenin yapılmadığını belirten hasta, 1 milyon liralık manevi tazminat talep ediyor.
İstanbul’da bir özel hastanede alın bölgesindeki çöküntüleri gidermek için estetik dolgu yaptıran Enes B., işlem sonrası sol gözünün görmediğini fark etti. Doktoruyla görüşüp çözüm bulamayan hasta, avukatı aracılığıyla hem doktora hem de hastaneye tazminat davası açtı.
Dava dilekçesinde, operasyonun 2 saat sürmesi gerektiği belirtilmesine rağmen 35 dakikada tamamlandığı ifade edildi. Ayrıca, işlem sırasında hasta için gerekli açıklamaların yapılmadığı ve prosedürlere uygun hareket edilmediği öne sürüldü.

Taksiyle göz hastanesine sevk

Operasyon sonrası görme kaybı yaşayan Enes B., hastanenin göz servisinde yapılan ilk müdahalenin ardından göz hastanesine sevk edildi. Ancak bu sevkin ambulans yerine taksiyle yapılması dikkat çekti. Dava dilekçesinde, hastanenin bu süreçte sorumluluk almadığı ve hastadan işlem sonrası onam formu imzalanmasının istendiği belirtildi.

1 milyon liralık tazminat talebi

Dava dilekçesinde, yanlış teşhis ve özensiz tedavi nedeniyle hastanın bedensel ve psikolojik zarar gördüğü vurgulandı. Bu zararın karşılanması için 1 milyon lira manevi tazminat talep edildi. Adli tıp raporu ise sol gözün bir daha görme ihtimalinin olmadığını kesinleştirdi.
Enes B.’nin avukatı Selahattin Par, müvekkilinin yaşam kalitesinin ciddi ölçüde düştüğünü belirterek, doktorun yeterli özeni göstermediğini ve hastanın riskler hakkında bilgilendirilmediğini söyledi. Par, “Onam formu ameliyat sonrası imzalatılmaya çalışıldı. Tedavi evraklarını almakta bile zorluk yaşadık” dedi.
Japon deprem uzmanı Moriwaki - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
TÜRKİYE
Japon deprem uzmanı 4 fay hattını işaret etti: Deprem beklediği yerleri açıklayarak uyardı
09:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала