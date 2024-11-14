https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/esin-ovet-goz-kapagi-ameliyatinda-gozunu-nasil-kaybettigini-anlatti-ameliyati-kimin-yapmasi-1090374622.html
Esin Övet göz kapağı ameliyatında gözünü nasıl kaybettiğini anlattı: Ameliyatı kimin yapması gerektiğini sonra öğrendim
Esin Övet göz kapağı ameliyatında gözünü nasıl kaybettiğini anlattı: Ameliyatı kimin yapması gerektiğini sonra öğrendim
Sputnik Türkiye
Gazeteci Esin Övet göz kapağı ameliyatı sonrası sol gözünü kaybettiğini açıkladı. Övet, "ameliyatı göz doktorunun yapması gerektiğini ameliyattan sonra... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T09:47+0300
2024-11-14T09:47+0300
2024-11-14T09:47+0300
yaşam
esin övet
göz kapağı
ameliyat
göz kapağı ameliyatı
estetik
doktor
şişli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090375331_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_ea2eec1dc996b4d1e0c9b06bab96ccc0.jpg
Esin Övet 2022 yılında göz kapağı ameliyatı sonrası bir gözünün görme yetisini kaybetti. Övet katıldığı bir programda, 'Ameliyatı göz doktorunun yapması gerektiğini ameliyattan sonra öğrendim' dedi. Övet sol gözünün ameliyattan sonra hiç görmemeye başladığını da söyledi.Göz kapağı ameliyatına girdi gözünü kaybettiGazeteci ve yazar Esin Övet göz kapağı ameliyatı sonrası yaşadığı süreci Ceyda Düvenci'nin programında anlattı. Övet, 2022 yılında İstanbul Şişli'deki estetik merkezinde kaş kaldırma ve göz kapağı ameliyatı geçirdi.Övet sonrasında iddiaya göre sağ gözünde kısmi, sol gözünde ise tamamen görme kaybı yaşadı. Esin Övet kendisine işlemi uygulayan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.Esin Övet gözünü neden kaybetti?Ameliyat sürecini anlatan Övet şu ifadeleri kullandı:'Ameliyattan sonra öğrendim''Kornea nakli olmam lazım'Tedavi sürecine ve bundan sonra görebilme ihtimaline karşı da Övet şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/sakal-ekimini-cerrah-degil-emlakci-yapti-24-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1089806772.html
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0e/1090375331_255:0:1454:899_1920x0_80_0_0_860f8f25d1f52cc288a004fda2268595.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
esin övete ne oldu?, gazeteci esin övet, esin ovet kime ameliyat oldu?, esin övet hangi kanalda?, esin övet ameliyat, esin övet göz kapağı ameliyatı, esin övet göz ameliyatını kim yaptı, esin övet göz doktoru kim, esin övet gözüne ne oldu
esin övete ne oldu?, gazeteci esin övet, esin ovet kime ameliyat oldu?, esin övet hangi kanalda?, esin övet ameliyat, esin övet göz kapağı ameliyatı, esin övet göz ameliyatını kim yaptı, esin övet göz doktoru kim, esin övet gözüne ne oldu
Esin Övet göz kapağı ameliyatında gözünü nasıl kaybettiğini anlattı: Ameliyatı kimin yapması gerektiğini sonra öğrendim
Gazeteci Esin Övet göz kapağı ameliyatı sonrası sol gözünü kaybettiğini açıkladı. Övet, "ameliyatı göz doktorunun yapması gerektiğini ameliyattan sonra öğrendim" dedi ve kornea nakli olması gerektiğini anlattı.
Esin Övet 2022 yılında göz kapağı ameliyatı sonrası bir gözünün görme yetisini kaybetti. Övet katıldığı bir programda, 'Ameliyatı göz doktorunun yapması gerektiğini ameliyattan sonra öğrendim' dedi. Övet sol gözünün ameliyattan sonra hiç görmemeye başladığını da söyledi.
Göz kapağı ameliyatına girdi gözünü kaybetti
Gazeteci ve yazar Esin Övet göz kapağı ameliyatı sonrası yaşadığı süreci
Ceyda Düvenci'nin programında anlattı. Övet, 2022 yılında İstanbul Şişli'deki
estetik merkezinde kaş kaldırma ve göz kapağı ameliyatı geçirdi.
Övet sonrasında iddiaya göre sağ gözünde kısmi, sol gözünde ise tamamen görme kaybı yaşadı. Esin Övet kendisine işlemi uygulayan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
Esin Övet gözünü neden kaybetti?
Ameliyat sürecini anlatan Övet şu ifadeleri kullandı:
"Bana durumu sonradan anlatan doktorların ifadesiyle, gözü temizlemek için kullandıkları kimyasal gözüme kaçıyor. Kimyasal madde gözümde kuruyor ve korneam eriyor. Sol gözüm görmüyor. Sadece bembeyaz bir şey var, bulut."
'Ameliyattan sonra öğrendim'
Ameliyattan sonra odada bir şey görüyorum ama görmüyorum. Bir şey yanıyor ama ne oluyor. İki çakmakla gözüme ateş ediliyor gibi. Gözüme cam batıyor diyorum. Benim ameliyatımı plastik cerrahım yaptı. Ameliyatı göz doktorunun yapması gerektiğini sonra öğrendim.
'Kornea nakli olmam lazım'
Tedavi sürecine ve bundan sonra görebilme ihtimaline karşı da Övet şunları söyledi:
"Kimisi 6 senede yüzde 40 diyor, kimisi tedavi ömür boyu sürecek diyor. Kornea nakli olmam lazım. ama kök hücrem buna izin vermiyor."