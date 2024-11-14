https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/esin-ovet-goz-kapagi-ameliyatinda-gozunu-nasil-kaybettigini-anlatti-ameliyati-kimin-yapmasi-1090374622.html

Esin Övet göz kapağı ameliyatında gözünü nasıl kaybettiğini anlattı: Ameliyatı kimin yapması gerektiğini sonra öğrendim

Esin Övet göz kapağı ameliyatında gözünü nasıl kaybettiğini anlattı: Ameliyatı kimin yapması gerektiğini sonra öğrendim

Sputnik Türkiye

Gazeteci Esin Övet göz kapağı ameliyatı sonrası sol gözünü kaybettiğini açıkladı. Övet, "ameliyatı göz doktorunun yapması gerektiğini ameliyattan sonra... 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T09:47+0300

2024-11-14T09:47+0300

2024-11-14T09:47+0300

yaşam

esin övet

göz kapağı

ameliyat

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estetik

doktor

şişli

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Esin Övet 2022 yılında göz kapağı ameliyatı sonrası bir gözünün görme yetisini kaybetti. Övet katıldığı bir programda, 'Ameliyatı göz doktorunun yapması gerektiğini ameliyattan sonra öğrendim' dedi. Övet sol gözünün ameliyattan sonra hiç görmemeye başladığını da söyledi.Göz kapağı ameliyatına girdi gözünü kaybettiGazeteci ve yazar Esin Övet göz kapağı ameliyatı sonrası yaşadığı süreci Ceyda Düvenci'nin programında anlattı. Övet, 2022 yılında İstanbul Şişli'deki estetik merkezinde kaş kaldırma ve göz kapağı ameliyatı geçirdi.Övet sonrasında iddiaya göre sağ gözünde kısmi, sol gözünde ise tamamen görme kaybı yaşadı. Esin Övet kendisine işlemi uygulayan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.Esin Övet gözünü neden kaybetti?Ameliyat sürecini anlatan Övet şu ifadeleri kullandı:'Ameliyattan sonra öğrendim''Kornea nakli olmam lazım'Tedavi sürecine ve bundan sonra görebilme ihtimaline karşı da Övet şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/sakal-ekimini-cerrah-degil-emlakci-yapti-24-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1089806772.html

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