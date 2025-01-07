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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/reha-muhtar-vasiyetini-acikladi-ferdi-tayfurun-cenazesini-hatirlatti-deniz-uguru-isaret-etti-1092413303.html
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Ferdi Tayfur'un cenazesini hatırlattı, Deniz Uğur'u işaret etti
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Ferdi Tayfur'un cenazesini hatırlattı, Deniz Uğur'u işaret etti
Sputnik Türkiye
Eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı velayet davası ile sık sık gündeme gelen eski gazeteci Reha Muhtar, Ferdi Tayfur’un cenazesinde yaşanan olayları gördükten... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T09:19+0300
2025-01-07T09:19+0300
yaşam
reha muhtar
vasiyetname
vasiyet
deniz uğur
ferdi tayfur
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Reha Muhat, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve vasiyetini açıkladı. Cenazesine eski eşi Deniz Uğur'un katılmasını istemediğini söyleyen Muhtar, Ferdi Tayfur'un tartışmalı geçen cenazesini hatırlattı.Reha Muhtar'dan Ferdi Tayfur paylaşımıGeçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren, bir süre sonra da entübe edilen Reha Muhtar, eski sağlığına kavuşmaya başladı. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü haber spikeri Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra aile arasında yaşanan krizi görünce bir paylaşım yaptı.Ferdi Tayfur’un başına gelenlerin kendi başına gelmesinden korktuğunu yazan Muhtar "Ferdi Tayfur’un annesinin etkisindeki kızıyla hayatta görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” ifadelerini kullandı.Reha Muhtar paylaşımında "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" dedi.Reha Muhtar tedavisi bittikten sonra, "Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil” diyerek gündeme gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/olumden-donen-reha-muhtar-son-halini-paylasti-merhaba-hayat-1091206532.html
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reha muhtar, deniz uğur, reha muhtar deniz uğur, reha muhtar vasiyet
reha muhtar, deniz uğur, reha muhtar deniz uğur, reha muhtar vasiyet

Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Ferdi Tayfur'un cenazesini hatırlattı, Deniz Uğur'u işaret etti

09:19 07.01.2025
© FotoğrafReha Muhtar
Reha Muhtar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© Fotoğraf
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Eski eşi Deniz Uğur ile yaşadığı velayet davası ile sık sık gündeme gelen eski gazeteci Reha Muhtar, Ferdi Tayfur’un cenazesinde yaşanan olayları gördükten sonra vasiyetini açıkladı. Muhtar, açıkladığı vasiyetinde Deniz Uğur’un cenazesine katılmamasını istedi.
Reha Muhat, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve vasiyetini açıkladı. Cenazesine eski eşi Deniz Uğur'un katılmasını istemediğini söyleyen Muhtar, Ferdi Tayfur'un tartışmalı geçen cenazesini hatırlattı.

Reha Muhtar'dan Ferdi Tayfur paylaşımı

Geçtiğimiz aylarda evinde düşüp beyin kanaması geçiren, bir süre sonra da entübe edilen Reha Muhtar, eski sağlığına kavuşmaya başladı. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ünlü haber spikeri Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra aile arasında yaşanan krizi görünce bir paylaşım yaptı.
Ferdi Tayfur’un başına gelenlerin kendi başına gelmesinden korktuğunu yazan Muhtar "Ferdi Tayfur’un annesinin etkisindeki kızıyla hayatta görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” ifadelerini kullandı.
Reha Muhtar paylaşımında "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" dedi.
Reha Muhtar tedavisi bittikten sonra, "Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil” diyerek gündeme gelmişti.
Reha Muhtar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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