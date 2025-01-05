Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Marmara’da müsilaj tehlikesi büyüyor
07:22
1 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
Gollerini yılın son ayına sakladı
08:24
4 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, Alman Başbakan'ı aşağıladı
09:05
1 dk
2024'ÜN ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ
Anadolu'da 12 bin yıl önce bir Şaman kadın
09:18
17 dk
SESLİ HABER
Bulgaristan ve Romanya Schengen'e resmen dahil oldu
09:47
1 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
10:04
8 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
10:22
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet uzay aracı bilime ışık oldu
11:11
2 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
11:23
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:32
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
2024'TE KÜLTÜR-SANAT HAYATIMIZ
Yıla damgasını vuran filmler, hafızaya kazınan konserler
13:10
17 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
13:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
2024 SAĞLIKLI MI GEÇTİ?
İlaç tekellerinin kazancı 1.5 trilyon dolar
14:09
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN 2024'Ü
Neler yaşandı neler
16:09
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
17:10
9 dk
SESLİ HABER
İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı
17:29
2 dk
2024'ÜN DOĞAL AFETLERİ
Dengeyi bozan insan, felaketi yaşayan dünya
17:48
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Bankalar duyurdu: Hisse senedi hesaplarından kesinti yapılacak
18:25
1 dk
2024'ÜN FATURASI
Kuraklık ve su krizleri
19:24
8 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
19:43
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı
09:24
2 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, Alman Başbakan'ı aşağıladı
10:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
11:10
4 dk
SESLİ HABER
Marmara’da müsilaj tehlikesi büyüyor
11:26
1 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
11:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAŞLIK
Savunma sanayi 2024'ü nasıl geçirdi?
13:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
14:08
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
15:10
21 dk
SESLİ HABER
Bankalar duyurdu: Hisse senedi hesaplarından kesinti yapılacak
15:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
19:00
29 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
20:30
17 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/necla-nazir-ferdi-tayfurun-cenazesindeki-kavgayi-anlatti-1092360672.html
Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
Sputnik Türkiye
Ferdi Tayfur'un eski eşi ve Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır, sanatçının cenazesinde yaşanan kavga ile ilgili açıklama yaptı. Nazır, "Ben artık içi çürümüş... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T12:26+0300
2025-01-05T12:26+0300
türkiye
ferdi tayfur
necla nazır
tuğçe tayfur
yeşilçam
atatürk kültür merkezi
cenaze töreni
cenaze namazı
kavga
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092360500_0:111:435:356_1920x0_80_0_0_095e772d416c3712d266b171be108e2f.png
Türk arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta hayatını kaybetmişti. Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende sevenleri ve ünlü isimler Tayfur’a veda etti. Sanatçının cenazesi, daha sonra Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne nakledildi. Cenazeye binlerce kişi katılırken, izdiham yaşandı. Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında vefat eden usta sanatçının tabutu başında Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve annesi Necla Nazır ile sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı olduğu şeklinde basına yansıyan bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı.Olayın ardından bir zamanlar Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu olan sanatçı Necla Nazır şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/mhp-genel-baskani-bahceliden-ferdi-tayfur-paylasimi-emmioglu-simdi-yetim-kaldi-1092302350.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/05/1092360500_0:37:435:363_1920x0_80_0_0_837d56d2d65d72b68beafd6fed84845b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ferdi tayfur, necla nazır, tuğçe tayfur, yeşilçam, atatürk kültür merkezi, cenaze töreni, cenaze namazı, kavga
ferdi tayfur, necla nazır, tuğçe tayfur, yeşilçam, atatürk kültür merkezi, cenaze töreni, cenaze namazı, kavga

Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı

12:26 05.01.2025
© Fotoğraf : Tuğça Tayfur resmi sosyal medya hesabıNecla Nazır, Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2025
© Fotoğraf : Tuğça Tayfur resmi sosyal medya hesabı
Abone ol
Ferdi Tayfur'un eski eşi ve Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır, sanatçının cenazesinde yaşanan kavga ile ilgili açıklama yaptı. Nazır, "Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım" dedi.
Türk arabesk müziğinin efsanevi ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta hayatını kaybetmişti. Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende sevenleri ve ünlü isimler Tayfur’a veda etti. Sanatçının cenazesi, daha sonra Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne nakledildi.
Cenazeye binlerce kişi katılırken, izdiham yaşandı. Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında vefat eden usta sanatçının tabutu başında Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve annesi Necla Nazır ile sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı olduğu şeklinde basına yansıyan bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı.
Olayın ardından bir zamanlar Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu olan sanatçı Necla Nazır şu açıklamayı yaptı:
"Ben Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Oradan birisi bağırdı, 'hastaneye niye gelmediniz?' Niye gelmediğimiz çok açık olarak göründü zaten. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım yavrum. Cenazede bunu yaptılar, biz hastaneye nasıl gidelim. Hastanede de olay çıkartacaklardı. İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Yani, ezbere konuşuluyor. Ne yayınlıyorlarsa ona karşılık cevap oluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğumu sanki böyle, 'baba-kız birbirine düşmanmış' haline getirdiler. Böyle bir şey yok."
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
TÜRKİYE
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Ferdi Tayfur paylaşımı: 'Emmioğlu şimdi yetim kaldı'
2 Ocak, 22:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала