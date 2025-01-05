Necla Nazır, Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı

"Ben Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Oradan birisi bağırdı, 'hastaneye niye gelmediniz?' Niye gelmediğimiz çok açık olarak göründü zaten. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım yavrum. Cenazede bunu yaptılar, biz hastaneye nasıl gidelim. Hastanede de olay çıkartacaklardı. İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Yani, ezbere konuşuluyor. Ne yayınlıyorlarsa ona karşılık cevap oluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğumu sanki böyle, 'baba-kız birbirine düşmanmış' haline getirdiler. Böyle bir şey yok."