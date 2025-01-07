https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/otobuste-cikan-tartismada-kendisini-neandertale-benzeten-yolcu-icin-konusan-sofor-o-kadar-da-eski-1092412049.html

Otobüste çıkan tartışmada kendisini Neandertal'e benzeten yolcu için konuşan şoför: 'O kadar da eski değilim'

Otobüste çıkan tartışmada kendisini Neandertal'e benzeten yolcu için konuşan şoför: 'O kadar da eski değilim'

Sputnik Türkiye

Ankara’da bir belediye otobüsünde adres soran yaşlı adam ile şoför arasında çıkan tartışma sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T08:31+0300

2025-01-07T08:31+0300

2025-01-07T08:34+0300

yaşam

neandertal

show tv

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homo sapiens

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Ankara’da bir EGO otobüsünde yaşanan ilginç bir tartışma, sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Adres soran yaşlı bir adam, otobüs şoförünün cevap verememesi üzerine sinirlenerek hakaret dolu ifadeler kullandı. Olay anı, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.'Homo sapiens gibi geziyorsun' sözleri dikkat çektiTartışma sırasında yaşlı adamın söyledikleri, hem güldürdü hem de şaşırttı. Şoföre hitaben, "Homo Sapiens gibi aramızda geziyorsun. Seni Neandertal seni!" ifadelerini kullanan adam, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Bu kadar insanı mağdur edersen karakola çekerim bu arabayı. Burası senin babanın köyü değil, kamu alanı. Kendin hayvanken insanlara hayvan muamelesi yapamazsın. Kuyruğunu pantolonundan çıkartırım. Maymun seni!"Bu ifadeler, sosyal medyada hızla yayıldı ve çok sayıda yorum aldı. Tartışma, mizahi yönüyle sosyal medyada sıkça paylaşıldı.Şoför olayı anlattıTartışmanın diğer tarafında yer alan otobüs şoförü, olayın ardından Show TV'ye konuştu. "O kadar eski değilim, 12 senedir bu işi yapıyorum" diyen şoför gülmekten de geri duramadı. Kültürlü ve öfkeli yaşlı adamın hakaretleri için ise "Ben öyle biri değilim ki" dedi.Olay sosyal medyada geniş yankı bulduSosyal medyada hızla yayılan video, kullanıcılardan farklı tepkiler aldı. Kimileri yaşlı adamın bilgili ancak aşırı tepkili olduğunu düşünürken, kimileri şoföre hakaret edilmesini eleştirdi. Video, mizahi yönüyle özellikle Twitter ve TikTok’ta milyonlarca izlenmeye ulaştı.

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