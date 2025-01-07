https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/cimere-en-cok-basvuru-yapilan-3-il-belli-oldu-zirveyi-surpriz-sehir-kapti-1092410100.html

CİMER'e en çok başvuru yapılan 3 il belli oldu: Zirveyi 'sürpriz şehir' kaptı

CİMER'e en çok başvuru yapılan 3 il belli oldu: Zirveyi 'sürpriz şehir' kaptı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 2024 yılında 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. En çok başvuru Malatya, Ankara ve İzmir’den gelirken, başvuruların... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T07:22+0300

2025-01-07T07:22+0300

2025-01-07T07:23+0300

türkiye

malatya

ankara

izmir

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), 2024 yılında vatandaşlarla devlet arasında bir köprü görevi görerek toplam 4 milyon 590 bin başvuru aldı. CİMER’e yapılan başvurular, vatandaşların talepleri, şikayetleri ve önerileri açısından önemli bir veri havuzu oluşturdu.En çok başvuru yapılan i̇ller2024 yılında CİMER’e yapılan başvurular incelendiğinde nüfus oranına göre en fazla başvurunun Malatya, Ankara ve İzmir illerinden geldiği görüldü. Ayrıca bu illeri sırasıyla Muğla, Hatay ve İstanbul takip etti.Başvuruların eğitim seviyesi ve demografik verilerBaşvuruların büyük kısmı, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilerden geldi. Verilere göre:Başvuru sahiplerinin cinsiyet dağılımında ise:Erkekler, başvurularında kadınlara göre yüzde 15 daha fazla kelime kullandı.CİMER Verilerinden YayınlaraCİMER’e gelen başvurular, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini ortaya koyarken, 2024 yılı, bu başvurulardan hareketle çeşitli yayın faaliyetlerinin arttığı bir yıl oldu. Vatandaş odaklı projelerin sayısının artırılması ve başvuru süreçlerinin daha şeffaf hale getirilmesi için çalışmalar sürdürüldü.CİMER’e En Fazla Başvuru Yapan İller:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/meteorolojiden-tum-haritayi-degistiren-tahmin-istanbula-kar-yolda-kara-kis-turkiyeyi-saracak-1092409056.html

türkiye

malatya

ankara

izmir

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