https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/cimere-en-cok-basvuru-yapilan-3-il-belli-oldu-zirveyi-surpriz-sehir-kapti-1092410100.html
CİMER'e en çok başvuru yapılan 3 il belli oldu: Zirveyi 'sürpriz şehir' kaptı
CİMER'e en çok başvuru yapılan 3 il belli oldu: Zirveyi 'sürpriz şehir' kaptı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 2024 yılında 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. En çok başvuru Malatya, Ankara ve İzmir’den gelirken, başvuruların... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T07:22+0300
2025-01-07T07:22+0300
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türkiye
malatya
ankara
izmir
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), 2024 yılında vatandaşlarla devlet arasında bir köprü görevi görerek toplam 4 milyon 590 bin başvuru aldı. CİMER’e yapılan başvurular, vatandaşların talepleri, şikayetleri ve önerileri açısından önemli bir veri havuzu oluşturdu.En çok başvuru yapılan i̇ller2024 yılında CİMER’e yapılan başvurular incelendiğinde nüfus oranına göre en fazla başvurunun Malatya, Ankara ve İzmir illerinden geldiği görüldü. Ayrıca bu illeri sırasıyla Muğla, Hatay ve İstanbul takip etti.Başvuruların eğitim seviyesi ve demografik verilerBaşvuruların büyük kısmı, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilerden geldi. Verilere göre:Başvuru sahiplerinin cinsiyet dağılımında ise:Erkekler, başvurularında kadınlara göre yüzde 15 daha fazla kelime kullandı.CİMER Verilerinden YayınlaraCİMER’e gelen başvurular, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini ortaya koyarken, 2024 yılı, bu başvurulardan hareketle çeşitli yayın faaliyetlerinin arttığı bir yıl oldu. Vatandaş odaklı projelerin sayısının artırılması ve başvuru süreçlerinin daha şeffaf hale getirilmesi için çalışmalar sürdürüldü.CİMER’e En Fazla Başvuru Yapan İller:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/meteorolojiden-tum-haritayi-degistiren-tahmin-istanbula-kar-yolda-kara-kis-turkiyeyi-saracak-1092409056.html
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cimer başvuru istatistikleri, cimer 2024 verileri, cimer en çok başvuru yapılan iller, malatya cimer başvuru, ankara cimer başvuru, izmir cimer başvuru, cimer kadın erkek başvuru oranı, cimer lisans mezunları başvuru, cimer eğitim düzeyi analizi
CİMER'e en çok başvuru yapılan 3 il belli oldu: Zirveyi 'sürpriz şehir' kaptı
07:22 07.01.2025 (güncellendi: 07:23 07.01.2025)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 2024 yılında 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. En çok başvuru Malatya, Ankara ve İzmir’den gelirken, başvuruların büyük çoğunluğunu lisans mezunları oluşturdu. Başvurular, kadın ve erkek arasında kelime kullanımı farkı gibi ilginç verileri de ortaya koydu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), 2024 yılında vatandaşlarla devlet arasında bir köprü görevi görerek toplam 4 milyon 590 bin başvuru aldı. CİMER’e yapılan başvurular, vatandaşların talepleri, şikayetleri ve önerileri açısından önemli bir veri havuzu oluşturdu.
En çok başvuru yapılan i̇ller
2024 yılında CİMER’e yapılan başvurular incelendiğinde nüfus oranına göre en fazla başvurunun Malatya, Ankara ve İzmir illerinden geldiği görüldü. Ayrıca bu illeri sırasıyla Muğla, Hatay ve İstanbul takip etti.
Başvuruların eğitim seviyesi ve demografik veriler
Başvuruların büyük kısmı, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilerden geldi. Verilere göre:
yüzde 44
lisans ve lisansüstü eğitim düzeyindeki kişiler,
yüzde lise mezunları,
CİMER’e başvurularda öne çıktı.
Başvuru sahiplerinin cinsiyet dağılımında ise:
Erkekler, toplam başvuruların yüzde 55’ini
,
Kadınlar ise yüzde 45’ini
oluşturdu.
Erkekler, başvurularında kadınlara göre yüzde 15 daha fazla kelime kullandı.
CİMER Verilerinden Yayınlara
CİMER’e gelen başvurular, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini ortaya koyarken, 2024 yılı, bu başvurulardan hareketle çeşitli yayın faaliyetlerinin arttığı bir yıl oldu. Vatandaş odaklı projelerin sayısının artırılması ve başvuru süreçlerinin daha şeffaf hale getirilmesi için çalışmalar sürdürüldü.
CİMER’e En Fazla Başvuru Yapan İller: