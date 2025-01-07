CİMER'e en çok başvuru yapılan 3 il belli oldu: Zirveyi 'sürpriz şehir' kaptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TÜVTÜRK bir Türk şirketi değil'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden yönetmeliğe tepki: İş bıraktılar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 'Enflasyon farkı bir zam değildir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Hobilerin Ruh Sağlığımıza Katkısı: Günlük Hayatta Yaratıcılık ve İyilik Hali
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sosyal medyada şiddetin canlı yayınlanması nelere yol açıyor?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
CHP ve DEM Parti görüşmesinin tarihi belli oldu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/cimere-en-cok-basvuru-yapilan-3-il-belli-oldu-zirveyi-surpriz-sehir-kapti-1092410100.html
CİMER'e en çok başvuru yapılan 3 il belli oldu: Zirveyi 'sürpriz şehir' kaptı
CİMER'e en çok başvuru yapılan 3 il belli oldu: Zirveyi 'sürpriz şehir' kaptı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 2024 yılında 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. En çok başvuru Malatya, Ankara ve İzmir’den gelirken, başvuruların... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T07:22+0300
2025-01-07T07:23+0300
türkiye
malatya
ankara
izmir
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/10/1072539927_0:62:3115:1814_1920x0_80_0_0_8bf10149c085fe5347c8e221147eb29a.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), 2024 yılında vatandaşlarla devlet arasında bir köprü görevi görerek toplam 4 milyon 590 bin başvuru aldı. CİMER’e yapılan başvurular, vatandaşların talepleri, şikayetleri ve önerileri açısından önemli bir veri havuzu oluşturdu.En çok başvuru yapılan i̇ller2024 yılında CİMER’e yapılan başvurular incelendiğinde nüfus oranına göre en fazla başvurunun Malatya, Ankara ve İzmir illerinden geldiği görüldü. Ayrıca bu illeri sırasıyla Muğla, Hatay ve İstanbul takip etti.Başvuruların eğitim seviyesi ve demografik verilerBaşvuruların büyük kısmı, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilerden geldi. Verilere göre:Başvuru sahiplerinin cinsiyet dağılımında ise:Erkekler, başvurularında kadınlara göre yüzde 15 daha fazla kelime kullandı.CİMER Verilerinden YayınlaraCİMER’e gelen başvurular, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini ortaya koyarken, 2024 yılı, bu başvurulardan hareketle çeşitli yayın faaliyetlerinin arttığı bir yıl oldu. Vatandaş odaklı projelerin sayısının artırılması ve başvuru süreçlerinin daha şeffaf hale getirilmesi için çalışmalar sürdürüldü.CİMER’e En Fazla Başvuru Yapan İller:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/meteorolojiden-tum-haritayi-degistiren-tahmin-istanbula-kar-yolda-kara-kis-turkiyeyi-saracak-1092409056.html
türkiye
malatya
ankara
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/10/1072539927_384:0:3115:2048_1920x0_80_0_0_315e170409b690378d7724722955190f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cimer başvuru istatistikleri, cimer 2024 verileri, cimer en çok başvuru yapılan iller, malatya cimer başvuru, ankara cimer başvuru, izmir cimer başvuru, cimer kadın erkek başvuru oranı, cimer lisans mezunları başvuru, cimer eğitim düzeyi analizi
cimer başvuru istatistikleri, cimer 2024 verileri, cimer en çok başvuru yapılan iller, malatya cimer başvuru, ankara cimer başvuru, izmir cimer başvuru, cimer kadın erkek başvuru oranı, cimer lisans mezunları başvuru, cimer eğitim düzeyi analizi

CİMER'e en çok başvuru yapılan 3 il belli oldu: Zirveyi 'sürpriz şehir' kaptı

07:22 07.01.2025 (güncellendi: 07:23 07.01.2025)
© AA / Arda Küçükkayae-Devlet Kapısı
e-Devlet Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA / Arda Küçükkaya
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) 2024 yılında 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı. En çok başvuru Malatya, Ankara ve İzmir’den gelirken, başvuruların büyük çoğunluğunu lisans mezunları oluşturdu. Başvurular, kadın ve erkek arasında kelime kullanımı farkı gibi ilginç verileri de ortaya koydu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), 2024 yılında vatandaşlarla devlet arasında bir köprü görevi görerek toplam 4 milyon 590 bin başvuru aldı. CİMER’e yapılan başvurular, vatandaşların talepleri, şikayetleri ve önerileri açısından önemli bir veri havuzu oluşturdu.

En çok başvuru yapılan i̇ller

2024 yılında CİMER’e yapılan başvurular incelendiğinde nüfus oranına göre en fazla başvurunun Malatya, Ankara ve İzmir illerinden geldiği görüldü. Ayrıca bu illeri sırasıyla Muğla, Hatay ve İstanbul takip etti.

Başvuruların eğitim seviyesi ve demografik veriler

Başvuruların büyük kısmı, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilerden geldi. Verilere göre:
yüzde 44 lisans ve lisansüstü eğitim düzeyindeki kişiler,
yüzde lise mezunları,
CİMER’e başvurularda öne çıktı.
Başvuru sahiplerinin cinsiyet dağılımında ise:
Erkekler, toplam başvuruların yüzde 55’ini,
Kadınlar ise yüzde 45’ini oluşturdu.
Erkekler, başvurularında kadınlara göre yüzde 15 daha fazla kelime kullandı.

CİMER Verilerinden Yayınlara

CİMER’e gelen başvurular, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini ortaya koyarken, 2024 yılı, bu başvurulardan hareketle çeşitli yayın faaliyetlerinin arttığı bir yıl oldu. Vatandaş odaklı projelerin sayısının artırılması ve başvuru süreçlerinin daha şeffaf hale getirilmesi için çalışmalar sürdürüldü.
CİMER’e En Fazla Başvuru Yapan İller:
1.
Malatya
2.
Ankara
3.
İzmir
4.
Muğla
5.
Hatay
6.
İstanbul
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
YAŞAM
Meteoroloji'den tüm haritayı değiştiren tahmin: İstanbul'a kar yolda, 'kara kış' Türkiye'yi saracak
06:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала