https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/ogretmenler-grev-karari-aldi-13-ocak-pazartesi-gunu-okullar-tatil-mi-1092437894.html
Öğretmenler grev kararı aldı: 13 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi?
Öğretmenler grev kararı aldı: 13 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi?
Sputnik Türkiye
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, kamu emekçilerinin, emeklilerin ve asgari ücretle çalışanların hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığını belirterek... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T21:27+0300
2025-01-07T21:27+0300
2025-01-07T21:27+0300
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Öğretmenler, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun çağrısıyla 13 Ocak 2025 Pazartesi günü greve çıkacak.Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, kamu emekçilerinin, emeklilerin ve asgari ücretle çalışanların hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığını belirterek, ekonomi politikalarına karşı 13 Ocak 2025 Pazartesi günü ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapma kararı aldı. Konfederasyona bağlı tüm sendikaların üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek eyleme, öğretmenler de dahil olmak üzere kamu çalışanlarının geniş bir katılım göstermesi bekleniyor. Birleşik Kamu-İş, enflasyon oranlarının gerçeklerden uzak verilerle belirlendiğini ve kamu emekçilerinin maaşlarının bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Birleşik Kamu-İş, 13 Ocak'ta aynı gün tüm illerde kitlesel basın açıklamaları düzenleyerek taleplerini kamuoyuna duyurmayı amaçladıklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/izmirde-ulasim-duracak-eshot-otobusleri-greve-cikiyor-1092435372.html
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okullar tatil mi, öğretmenler greve mi çıkacak, birleşik sen grev, 13 ocak okullar tatil mi, öğretmen grevi, meb grev kararı
okullar tatil mi, öğretmenler greve mi çıkacak, birleşik sen grev, 13 ocak okullar tatil mi, öğretmen grevi, meb grev kararı
Öğretmenler grev kararı aldı: 13 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi?
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, kamu emekçilerinin, emeklilerin ve asgari ücretle çalışanların hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığını belirterek, uygulanan ekonomi politikalarına karşı 13 Ocak 2025 Pazartesi günü ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapma kararı aldıklarını duyurdu.
Öğretmenler, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun çağrısıyla 13 Ocak 2025 Pazartesi günü greve çıkacak.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, kamu emekçilerinin, emeklilerin ve asgari ücretle çalışanların hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığını belirterek, ekonomi politikalarına karşı 13 Ocak 2025 Pazartesi günü ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapma kararı aldı. Konfederasyona bağlı tüm sendikaların üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek eyleme, öğretmenler de dahil olmak üzere kamu çalışanlarının geniş bir katılım göstermesi bekleniyor.
Birleşik Kamu-İş, enflasyon oranlarının gerçeklerden uzak verilerle belirlendiğini ve kamu emekçilerinin maaşlarının bu durumdan olumsuz etkilendiğini vurguladı. Birleşik Kamu-İş, 13 Ocak'ta aynı gün tüm illerde kitlesel basın açıklamaları düzenleyerek taleplerini kamuoyuna duyurmayı amaçladıklarını ifade etti.