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İzmir'de ulaşım duracak: ESHOT otobüsleri greve çıkıyor
İzmir'de ulaşım duracak: ESHOT otobüsleri greve çıkıyor
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT çalışanları, maaş ödemelerindeki aksaklıklar ve sosyal haklarının eksikliği nedeniyle grev kararı aldı. Çalışanlar... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T19:09+0300
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İzmir'de ESHOT çalışanları, maaş ödemelerindeki aksaklıklar ve sosyal hak eksiklikleri nedeniyle grev kararı aldı.İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT çalışanları, maaş ödemelerindeki aksaklıklar ve sosyal haklarının eksikliği nedeniyle kontak kapatacak. Çalışanlar, grevde ilk olarak 580 aracın bir buçuk saat boyunca hizmet vermemesiyle eyleme başlayacak. 8 Ocak Çarşamba günü ise tüm araçlar kontak kapatarak tam gün greve gitmeye hazırlanıyor. 8 Ocak'ta ESHOT neden çalışmıyor?Grev kararının arkasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaşadığı mali sıkıntılar yatarken Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyenin borçlarına yönelik olarak 1.5 milyar TL’lik bir kesinti yaptı. Kesinti sonrası 31 Aralık 2024 tarihinde belediye hesabına yatması beklenen 3 milyar 713 milyon TL’nin büyük bir kısmı ödenmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kesinti sonrası çalışanlarına maaşlarının yalnızca üçte birini ödeyebileceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/hekimsen-duyurdu-aile-hekimleri-ve-dis-hekimleri-6-7-8-ocakta-grev-yapacak-1092336940.html
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8 ocak izmir grev, izmir'de otobüs neden yok, otobüsler grevde mi, izmir ulaşım grev, eshot çalışıyor mu, eshot güzergahı, eshot saatleri
8 ocak izmir grev, izmir'de otobüs neden yok, otobüsler grevde mi, izmir ulaşım grev, eshot çalışıyor mu, eshot güzergahı, eshot saatleri

İzmir'de ulaşım duracak: ESHOT otobüsleri greve çıkıyor

19:09 07.01.2025
© Fotoğraf : eshot.gov.trİzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım şirketi ESHOT
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım şirketi ESHOT - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© Fotoğraf : eshot.gov.tr
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT çalışanları, maaş ödemelerindeki aksaklıklar ve sosyal haklarının eksikliği nedeniyle grev kararı aldı. Çalışanlar, ilk aşamada 580 aracın bir buçuk saat boyunca hizmet vermemesiyle eyleme başlayacak, 8 Ocak'ta ise tüm araçlar kontak kapatarak tam gün greve gidecek.
İzmir'de ESHOT çalışanları, maaş ödemelerindeki aksaklıklar ve sosyal hak eksiklikleri nedeniyle grev kararı aldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT çalışanları, maaş ödemelerindeki aksaklıklar ve sosyal haklarının eksikliği nedeniyle kontak kapatacak. Çalışanlar, grevde ilk olarak 580 aracın bir buçuk saat boyunca hizmet vermemesiyle eyleme başlayacak. 8 Ocak Çarşamba günü ise tüm araçlar kontak kapatarak tam gün greve gitmeye hazırlanıyor.

8 Ocak'ta ESHOT neden çalışmıyor?

Grev kararının arkasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaşadığı mali sıkıntılar yatarken Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyenin borçlarına yönelik olarak 1.5 milyar TL’lik bir kesinti yaptı. Kesinti sonrası 31 Aralık 2024 tarihinde belediye hesabına yatması beklenen 3 milyar 713 milyon TL’nin büyük bir kısmı ödenmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kesinti sonrası çalışanlarına maaşlarının yalnızca üçte birini ödeyebileceğini açıklamıştı.
acil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
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Hekimsen duyurdu: Aile hekimleri ve Diş Hekimleri 6-7-8 Ocak'ta grev yapacak
3 Ocak, 23:19
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