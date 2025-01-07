https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/izmirde-ulasim-duracak-eshot-otobusleri-greve-cikiyor-1092435372.html

İzmir'de ulaşım duracak: ESHOT otobüsleri greve çıkıyor

İzmir'de ulaşım duracak: ESHOT otobüsleri greve çıkıyor

Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT çalışanları, maaş ödemelerindeki aksaklıklar ve sosyal haklarının eksikliği nedeniyle grev kararı aldı. Çalışanlar... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

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2025-01-07T19:09+0300

türkiye

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İzmir'de ESHOT çalışanları, maaş ödemelerindeki aksaklıklar ve sosyal hak eksiklikleri nedeniyle grev kararı aldı.İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT çalışanları, maaş ödemelerindeki aksaklıklar ve sosyal haklarının eksikliği nedeniyle kontak kapatacak. Çalışanlar, grevde ilk olarak 580 aracın bir buçuk saat boyunca hizmet vermemesiyle eyleme başlayacak. 8 Ocak Çarşamba günü ise tüm araçlar kontak kapatarak tam gün greve gitmeye hazırlanıyor. 8 Ocak'ta ESHOT neden çalışmıyor?Grev kararının arkasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaşadığı mali sıkıntılar yatarken Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyenin borçlarına yönelik olarak 1.5 milyar TL’lik bir kesinti yaptı. Kesinti sonrası 31 Aralık 2024 tarihinde belediye hesabına yatması beklenen 3 milyar 713 milyon TL’nin büyük bir kısmı ödenmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kesinti sonrası çalışanlarına maaşlarının yalnızca üçte birini ödeyebileceğini açıklamıştı.

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