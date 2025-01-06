https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kulislerde-emekliye-zam-hareketliligi-en-dusuk-emekli-maasi-icin-2-rakam-belli-oldu-refah-payi-1092378861.html

Kulislerde 'emekliye zam' hareketliliği: En düşük emekli maaşı için 2 rakam belli oldu, refah payı verilecek mi?

Kulislerde 'emekliye zam' hareketliliği: En düşük emekli maaşı için 2 rakam belli oldu, refah payı verilecek mi?

Sputnik Türkiye

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. En düşük emekli maaşının artırılması için iki senaryo tartışılıyor. Yasal düzenleme yetişmezse... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T09:40+0300

2025-01-06T09:40+0300

2025-01-06T09:40+0300

ekonomi

emekli

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memur

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bağ-kur

ssk

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2025 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak zamlı maaşlar belli oldu. Geçen yılın ikinci yarısında yüzde 15.75 olan enflasyon farkı, memur ve memur emeklilerine yüzde 5.54’lük ilave zam getirdi. Böylece kamu çalışanlarının ve memur emeklilerinin maaşlarına toplamda yüzde 11.54 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 15.75 oranında yükseldi.En düşük emekli maaşı için yasal düzenleme ne zaman?TBMM, 7 Ocak’ta çalışmalarına başlayarak en düşük emekli maaşı zammını öncelikli olarak ele alacak. Eğer düzenleme ocak ayı maaşlarına yetişmezse, geriye dönük fark ödemeleri yapılacak. Hükümetin bu konuyu hızla çözmek için çalıştığı belirtiliyor.Kulislerde en düşük emekli maaşına 2 zam senaryosu konuşuluyorİlk senaryoya göre, en düşük emekli maaşı için yalnızca geçen yılın ikinci yarısındaki yüzde 15.75 oranındaki enflasyon zammı uygulanacak. Sabah'ın haberine göre bu durumda, en düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL seviyesine ulaşacak. Ancak bu seçenekte, diğer emekli maaşlarıyla oluşan zam farklarının eşitlenmesine sıcak bakılmadığı ifade ediliyor.15 bin TL ve yüzde 20'lik zam senaryosuİkinci senaryoda ise SGK, Bağ-Kur ve memur emeklileri arasındaki zam farkı giderilecek. Bu kapsamda, yüzde 15.75 oranında eşit bir zam yapılması ya da refah payı eklenerek oranının yüzde 20’ye çıkarılması değerlendiriliyor. Bu durumda, en düşük emekli maaşı 15.000 TL seviyesine yükselebilir.Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK), en düşük maaş artışının bütçeye etkilerini değerlendiriyor. Hükümetin geçmişte yaptığı zam farkı eşitlemelerini 2025’te tekrarlayabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, memur emeklileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan yüzde 4.21’lik farkın giderilmesine ilişkin talepler de masada olacak.Gözler Kabine toplantısındaGözler bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. En düşük emekli maaşına ilişkin önemli kararların alınabileceği ifade ediliyor. Bu adımların ardından düzenlemenin hızla TBMM’ye taşınması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/emekli-kok-maaslari-degisti-4a-4b-4c-emekli-maas-hesaplamasi-nasil-yapilir-kok-maas-nereden-1092316572.html

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