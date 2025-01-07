Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den isyan: 'Bırakın bizimle uğraşmayı, Allah kahretsin'

Türkiye
SON DAKİKA | Bahçeli: Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TÜVTÜRK bir Türk şirketi değil'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden yönetmeliğe tepki: İş bıraktılar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 'Enflasyon farkı bir zam değildir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Hobilerin Ruh Sağlığımıza Katkısı: Günlük Hayatta Yaratıcılık ve İyilik Hali
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sosyal medyada şiddetin canlı yayınlanması nelere yol açıyor?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Umur Tugay Yücel: 'Suriye'deki istikrarsızlığın ve güvensizliğin en büyük zararını yaşayacak ülke Türkiye'dir'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Justin Trudeau, siyasi iç çekişmeler nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Özgür Özel, DEM heyetiyle görüşme kararı aldı
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Türkiye’de kartlı harcamalarda büyüme hızı düştü
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/orhan-gencebayin-esi-sevim-emreden-isyan-birakin-bizimle-ugrasmayi-allah-kahretsin-1092416070.html
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den isyan: 'Bırakın bizimle uğraşmayı, Allah kahretsin'
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den isyan: 'Bırakın bizimle uğraşmayı, Allah kahretsin'
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay hakkında çıkan iddialar, eşi Sevim Emre’yi çileden çıkardı. Hastaneye kaldırıldığı ve evini sattığına dair haberleri... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T10:16+0300
2025-01-07T10:16+0300
yaşam
sevim emre
baltalimanı
orhan gencebay
magazin
magazin
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103880/41/1038804167_0:0:1049:591_1920x0_80_0_0_1972ebd3b14178d128b205b01ab2c80b.jpg
Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay, son günlerde hakkında çıkan haberlerle gündemde. Baltalimanı’ndaki yalı dairesini sattığı ve hastaneye kaldırıldığına dair iddialar, usta sanatçının eşi Sevim Emre’yi adeta isyan ettirdi.Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı sert bir açıklamayla, bu tür haberlerin yalan olduğunu belirtti ve bu söylentilere karşı tepkisini dile getirdi.'Sosyal medyadan midem bulanıyor'Sevim Emre, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kullanıcı Sevim Emre’ye destek mesajları gönderdi.Haberlerin asılsız olduğu belirtildiOrhan Gencebay’ın sağlık durumuyla ilgili iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Eşi Sevim Emre, Gencebay’ın sağlığının yerinde olduğunu ve gündemdeki haberlerin tamamen uydurma olduğunu belirtti.Baltalimanı yalı dairesi satışı i̇ddiasıÖzellikle, Gencebay çiftinin Baltalimanı’ndaki yalı dairesini sattığı yönündeki söylentilerin de gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Sevim Emre, bu tür haberlerin maksatlı olarak yayıldığını ve sanatçı ailesine zarar vermeyi amaçladığını söyledi.Orhan Gencebay ve Sevim Emre çiftine destekOrhan Gencebay ve Sevim Emre çiftine, sosyal medyada birçok hayranı ve sanatçı dostu tarafından destek mesajları yağdı. Gencebay’ın müzik dünyasındaki saygınlığına dikkat çeken kullanıcılar, bu tür yalan haberlerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/reha-muhtar-vasiyetini-acikladi-ferdi-tayfurun-cenazesini-hatirlatti-deniz-uguru-isaret-etti-1092413303.html
baltalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103880/41/1038804167_0:0:1049:787_1920x0_80_0_0_1c60dd44262fba53f9d82eedb6570429.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
orhan gencebay son durum, sevim emre sosyal medya açıklaması, orhan gencebay yalı dairesi satışı, orhan gencebay hastaneye kaldırıldı mı, sevim emre yalan haberlere tepki, orhan gencebay sağlık durumu, baltalimanı yalı haberi, orhan gencebay eşinin açıklaması, türk müziği efsaneleri, orhan gencebay hakkında çıkan iddialar
orhan gencebay son durum, sevim emre sosyal medya açıklaması, orhan gencebay yalı dairesi satışı, orhan gencebay hastaneye kaldırıldı mı, sevim emre yalan haberlere tepki, orhan gencebay sağlık durumu, baltalimanı yalı haberi, orhan gencebay eşinin açıklaması, türk müziği efsaneleri, orhan gencebay hakkında çıkan iddialar

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den isyan: 'Bırakın bizimle uğraşmayı, Allah kahretsin'

10:16 07.01.2025
© AAOrhan Gencebay ile eşi Sevim Emre
Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA
Abone ol
Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay hakkında çıkan iddialar, eşi Sevim Emre’yi çileden çıkardı. Hastaneye kaldırıldığı ve evini sattığına dair haberleri yalanlayan Emre, sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yaparak, asılsız iddialara tepki gösterdi. İşte açıklamanın detayları...
Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay, son günlerde hakkında çıkan haberlerle gündemde. Baltalimanı’ndaki yalı dairesini sattığı ve hastaneye kaldırıldığına dair iddialar, usta sanatçının eşi Sevim Emre’yi adeta isyan ettirdi.
Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı sert bir açıklamayla, bu tür haberlerin yalan olduğunu belirtti ve bu söylentilere karşı tepkisini dile getirdi.

'Sosyal medyadan midem bulanıyor'

Sevim Emre, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Yok Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı, yok hayatını kaybetti, yok evini satıyor... Bu tür yalan haberlerle mutlu mu oluyorsunuz?”
“Bırakın bizimle uğraşmayı. Allah kahretsin. Ne düşünüyorsanız başınıza gelsin inşallah.”
“Edep diyorum, başka bir şey demiyorum.”
Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kullanıcı Sevim Emre’ye destek mesajları gönderdi.

Haberlerin asılsız olduğu belirtildi

Orhan Gencebay’ın sağlık durumuyla ilgili iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Eşi Sevim Emre, Gencebay’ın sağlığının yerinde olduğunu ve gündemdeki haberlerin tamamen uydurma olduğunu belirtti.

Baltalimanı yalı dairesi satışı i̇ddiası

Özellikle, Gencebay çiftinin Baltalimanı’ndaki yalı dairesini sattığı yönündeki söylentilerin de gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Sevim Emre, bu tür haberlerin maksatlı olarak yayıldığını ve sanatçı ailesine zarar vermeyi amaçladığını söyledi.

Orhan Gencebay ve Sevim Emre çiftine destek

Orhan Gencebay ve Sevim Emre çiftine, sosyal medyada birçok hayranı ve sanatçı dostu tarafından destek mesajları yağdı. Gencebay’ın müzik dünyasındaki saygınlığına dikkat çeken kullanıcılar, bu tür yalan haberlerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
Reha Muhtar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
YAŞAM
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı: Ferdi Tayfur'un cenazesini hatırlattı, Deniz Uğur'u işaret etti
09:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала