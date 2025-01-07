https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/orhan-gencebayin-esi-sevim-emreden-isyan-birakin-bizimle-ugrasmayi-allah-kahretsin-1092416070.html
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den isyan: 'Bırakın bizimle uğraşmayı, Allah kahretsin'
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den isyan: 'Bırakın bizimle uğraşmayı, Allah kahretsin'
Sputnik Türkiye
Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay hakkında çıkan iddialar, eşi Sevim Emre’yi çileden çıkardı. Hastaneye kaldırıldığı ve evini sattığına dair haberleri... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T10:16+0300
2025-01-07T10:16+0300
2025-01-07T10:16+0300
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Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay, son günlerde hakkında çıkan haberlerle gündemde. Baltalimanı’ndaki yalı dairesini sattığı ve hastaneye kaldırıldığına dair iddialar, usta sanatçının eşi Sevim Emre’yi adeta isyan ettirdi.Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı sert bir açıklamayla, bu tür haberlerin yalan olduğunu belirtti ve bu söylentilere karşı tepkisini dile getirdi.'Sosyal medyadan midem bulanıyor'Sevim Emre, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kullanıcı Sevim Emre’ye destek mesajları gönderdi.Haberlerin asılsız olduğu belirtildiOrhan Gencebay’ın sağlık durumuyla ilgili iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Eşi Sevim Emre, Gencebay’ın sağlığının yerinde olduğunu ve gündemdeki haberlerin tamamen uydurma olduğunu belirtti.Baltalimanı yalı dairesi satışı i̇ddiasıÖzellikle, Gencebay çiftinin Baltalimanı’ndaki yalı dairesini sattığı yönündeki söylentilerin de gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Sevim Emre, bu tür haberlerin maksatlı olarak yayıldığını ve sanatçı ailesine zarar vermeyi amaçladığını söyledi.Orhan Gencebay ve Sevim Emre çiftine destekOrhan Gencebay ve Sevim Emre çiftine, sosyal medyada birçok hayranı ve sanatçı dostu tarafından destek mesajları yağdı. Gencebay’ın müzik dünyasındaki saygınlığına dikkat çeken kullanıcılar, bu tür yalan haberlerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/reha-muhtar-vasiyetini-acikladi-ferdi-tayfurun-cenazesini-hatirlatti-deniz-uguru-isaret-etti-1092413303.html
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orhan gencebay son durum, sevim emre sosyal medya açıklaması, orhan gencebay yalı dairesi satışı, orhan gencebay hastaneye kaldırıldı mı, sevim emre yalan haberlere tepki, orhan gencebay sağlık durumu, baltalimanı yalı haberi, orhan gencebay eşinin açıklaması, türk müziği efsaneleri, orhan gencebay hakkında çıkan iddialar
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre'den isyan: 'Bırakın bizimle uğraşmayı, Allah kahretsin'
Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay hakkında çıkan iddialar, eşi Sevim Emre’yi çileden çıkardı. Hastaneye kaldırıldığı ve evini sattığına dair haberleri yalanlayan Emre, sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yaparak, asılsız iddialara tepki gösterdi. İşte açıklamanın detayları...
Türk müziğinin efsane isimlerinden Orhan Gencebay, son günlerde hakkında çıkan haberlerle gündemde. Baltalimanı’ndaki yalı dairesini sattığı ve hastaneye kaldırıldığına dair iddialar, usta sanatçının eşi Sevim Emre’yi adeta isyan ettirdi.
Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı sert bir açıklamayla, bu tür haberlerin yalan olduğunu belirtti ve bu söylentilere karşı tepkisini dile getirdi.
'Sosyal medyadan midem bulanıyor'
Sevim Emre, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Yok Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı, yok hayatını kaybetti, yok evini satıyor... Bu tür yalan haberlerle mutlu mu oluyorsunuz?” “Bırakın bizimle uğraşmayı. Allah kahretsin. Ne düşünüyorsanız başınıza gelsin inşallah.” “Edep diyorum, başka bir şey demiyorum.”
Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kullanıcı Sevim Emre’ye destek mesajları gönderdi.
Haberlerin asılsız olduğu belirtildi
Orhan Gencebay’ın sağlık durumuyla ilgili iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Eşi Sevim Emre, Gencebay’ın sağlığının yerinde olduğunu ve gündemdeki haberlerin tamamen uydurma olduğunu belirtti.
Baltalimanı yalı dairesi satışı i̇ddiası
Özellikle, Gencebay çiftinin Baltalimanı’ndaki yalı dairesini sattığı yönündeki söylentilerin de gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Sevim Emre, bu tür haberlerin maksatlı olarak yayıldığını ve sanatçı ailesine zarar vermeyi amaçladığını söyledi.
Orhan Gencebay ve Sevim Emre çiftine destek
Orhan Gencebay ve Sevim Emre çiftine, sosyal medyada birçok hayranı ve sanatçı dostu tarafından destek mesajları yağdı. Gencebay’ın müzik dünyasındaki saygınlığına dikkat çeken kullanıcılar, bu tür yalan haberlerin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.