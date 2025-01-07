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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/japonyadan-ilginc-bulus-sicak-icecekleri-sogutan-robot-kedi-nekojita-fufu-1092438662.html
Japonya'dan ilginç buluş: Sıcak içecekleri soğutan robot kedi 'Nekojita FuFu'
Japonya'dan ilginç buluş: Sıcak içecekleri soğutan robot kedi 'Nekojita FuFu'
Sputnik Türkiye
Japonya, teknoloji dünyasına ilginç bir yenilik daha kazandırdı. Nekojita FuFu isimli sevimli robot kedi, bir bardağa tutturularak sıcak içeceklerinizi ideal... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T22:54+0300
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FuFu isimli soğutucu sıcak içeceği yaklaşık 3 ila 5 dakika içinde istenilen sıcaklığa getiriyor.Japon bilim insanları, Nekojita FuFu isimli robot kediyi CES fuarında tanıttı. Bir bardağa tutturularak sıcak içeceklerinizi ideal sıcaklığa soğutma görevini üstlenen cihaz kullanıcıların sıcak kahve, çay veya çorbayı üflemekle vakit kaybetmeden başka işlere odaklanmasını sağladığı ifade edildi.Üreticinin açıklamasına göre, FuFu sıcak içeceği yaklaşık 3 ila 5 dakika içinde istenen sıcaklığa getiriyor. USB-C bağlantısı ile şarj edilebilen bir pil ile çalışan cihaz, entegre mini fan sayesinde üfleme gücünü ve ritmini insan nefesine benzer şekilde ayarlayabiliyor. Japonca 'kedi dili' anlamına gelen 'neko-jita' ve üfleme sesini tanımlayan 'fu fu' kelimelerinden ismini alan bu yenilikçi robot, teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olarak açıklandı.'Fiyatı 842 lira olacak'Yaklaşık 23 euroya (842 lira) eşdeğer bir fiyatla Japonya’da satışa sunulması planlanan Nekojita FuFu, yalnızca sıcak içecekler için değil, yaşlılar ve küçük çocuklar için de faydalı bir çözüm sunuyor. Özellikle sıcak çorba gibi yiyeceklerin soğutulmasında yardımcı olabilecek bu cihazın, farklı 'üfleme modları' ile kişiselleştirilebilir bir deneyim sunduğu ifade edildi. Kullanıcılar güçlü 'Kontrol altında tuttum!' modu ya da daha yumuşak 'Hiçbir şeyi dökmeyin!' modu arasında seçim yapabilecek.Bebek maması soğutmanın zorluğu ilham verdiFuFu’nun hikayesinin, şirket sahibinin birkaç yıl önce oğluna taze hazırlanmış bebek mamasını soğutma çabası ile ortaya çıktığı açıklandı. Zorluğu fark eden ekip, sürekli üfleme işini kolaylaştıran bir cihaz geliştirme fikrini hayata geçirdi. CES 2025’te büyük ilgi gören Nekojita FuFu, özellikle pratik çözümleriyle gündelik hayata yenilik katmayı hedefliyor.
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japonya, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, çay, kahve, filtre kahve , kahve makinesi, türk kahvesi, bardak
japonya, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı, bilim kurgu, çay, kahve, filtre kahve , kahve makinesi, türk kahvesi, bardak

Japonya'dan ilginç buluş: Sıcak içecekleri soğutan robot kedi 'Nekojita FuFu'

22:54 07.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturFU FU
FU FU - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Japonya, teknoloji dünyasına ilginç bir yenilik daha kazandırdı. Nekojita FuFu isimli sevimli robot kedi, bir bardağa tutturularak sıcak içeceklerinizi ideal sıcaklığa soğutma görevini üstleniyor. Las Vegas'ta CES fuarında tanıtılan cihaz, kullanıcıların sıcak kahve, çay veya çorbayı üflemekle vakit kaybetmeden başka işlere odaklanmasını sağlıyor.
FuFu isimli soğutucu sıcak içeceği yaklaşık 3 ila 5 dakika içinde istenilen sıcaklığa getiriyor.
Japon bilim insanları, Nekojita FuFu isimli robot kediyi CES fuarında tanıttı. Bir bardağa tutturularak sıcak içeceklerinizi ideal sıcaklığa soğutma görevini üstlenen cihaz kullanıcıların sıcak kahve, çay veya çorbayı üflemekle vakit kaybetmeden başka işlere odaklanmasını sağladığı ifade edildi.
Üreticinin açıklamasına göre, FuFu sıcak içeceği yaklaşık 3 ila 5 dakika içinde istenen sıcaklığa getiriyor. USB-C bağlantısı ile şarj edilebilen bir pil ile çalışan cihaz, entegre mini fan sayesinde üfleme gücünü ve ritmini insan nefesine benzer şekilde ayarlayabiliyor. Japonca 'kedi dili' anlamına gelen 'neko-jita' ve üfleme sesini tanımlayan 'fu fu' kelimelerinden ismini alan bu yenilikçi robot, teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olarak açıklandı.

'Fiyatı 842 lira olacak'

Yaklaşık 23 euroya (842 lira) eşdeğer bir fiyatla Japonya’da satışa sunulması planlanan Nekojita FuFu, yalnızca sıcak içecekler için değil, yaşlılar ve küçük çocuklar için de faydalı bir çözüm sunuyor. Özellikle sıcak çorba gibi yiyeceklerin soğutulmasında yardımcı olabilecek bu cihazın, farklı 'üfleme modları' ile kişiselleştirilebilir bir deneyim sunduğu ifade edildi. Kullanıcılar güçlü 'Kontrol altında tuttum!' modu ya da daha yumuşak 'Hiçbir şeyi dökmeyin!' modu arasında seçim yapabilecek.

Bebek maması soğutmanın zorluğu ilham verdi

FuFu’nun hikayesinin, şirket sahibinin birkaç yıl önce oğluna taze hazırlanmış bebek mamasını soğutma çabası ile ortaya çıktığı açıklandı. Zorluğu fark eden ekip, sürekli üfleme işini kolaylaştıran bir cihaz geliştirme fikrini hayata geçirdi. CES 2025’te büyük ilgi gören Nekojita FuFu, özellikle pratik çözümleriyle gündelik hayata yenilik katmayı hedefliyor.
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