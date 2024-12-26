https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/bilim-insanlari-duyurdu-pusulada-kuzey-yonu-degisiyor-1092075693.html
Bilim insanları duyurdu: Pusulada kuzey yönü değişiyor
Bilim insanları duyurdu: Pusulada kuzey yönü değişiyor
Sputnik Türkiye
Navigasyon ve yön sistemleri de dahil olmak üzere uçak, denizaltı ve gemilerin kullandığı manyetik koordinatları belirleyen Dünya Manyetik Modeli (WWM) son... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T22:59+0300
2024-12-26T22:59+0300
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Pusulalarda kullanılan Kuzey Kutup Yönü yılda 35 kilometre kayma yaşayarak Sibirya'ya doğru ilerliyor.Dünya Manyetik Modeli (WWM) 2025 yılı güncellemesinde 16. yüzyıldan beri ilerleyen Kuzey Manyetik Kutup noktasının son 5 yılda hız kazanarak 50 km'den 35 km'ye düştüğünü ve Sibirya'ya doğru kaymaya devam ettiğini ifade etti. Her 5 yılda bir güncelleme alan Dünya Manyetik Modeli (WWM) navigasyon ve yön sistemleri de dahil olmak üzere uçak, denizaltı ve gemilerin kullandığı manyetik koordinatları belirliyor.Bilim insanları manyetik verilere bağlı olan cihazları etkileyecek yeni keşfin eski pusulalarda kuzey yönünde sapmaya neden olacağını ancak teknolojik cihazlarda (telefon, bilgisayar, GPS) otomatik güncellemelerle kuzey noktasının aynı kalacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230516/pusula-denizanasi-uyarisi-boyu-25-metreyi-buluyor-hipertansiyon-hastalarini-tehdit-etmekte-1071176164.html
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Bilim insanları duyurdu: Pusulada kuzey yönü değişiyor
Navigasyon ve yön sistemleri de dahil olmak üzere uçak, denizaltı ve gemilerin kullandığı manyetik koordinatları belirleyen Dünya Manyetik Modeli (WWM) son güncellemesinde Kanada üzerinde hareket eden manyetik Kuzey Kutup noktasının Sibirya yönüne doğru hızla kaydığını duyurdu.
Pusulalarda kullanılan Kuzey Kutup Yönü yılda 35 kilometre kayma yaşayarak Sibirya'ya doğru ilerliyor.
Dünya Manyetik Modeli (WWM) 2025 yılı güncellemesinde 16. yüzyıldan beri ilerleyen Kuzey Manyetik Kutup noktasının son 5 yılda hız kazanarak 50 km'den 35 km'ye düştüğünü ve Sibirya'ya doğru kaymaya devam ettiğini ifade etti. Her 5 yılda bir güncelleme alan Dünya Manyetik Modeli (WWM) navigasyon ve yön sistemleri de dahil olmak üzere uçak, denizaltı ve gemilerin kullandığı manyetik koordinatları belirliyor.
Bilim insanları manyetik verilere bağlı olan cihazları etkileyecek yeni keşfin eski pusulalarda kuzey yönünde sapmaya neden olacağını ancak teknolojik cihazlarda (telefon, bilgisayar, GPS) otomatik güncellemelerle kuzey noktasının aynı kalacağını belirtti.