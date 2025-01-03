https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/hekimsen-duyurdu-aile-hekimleri-ve-dis-hekimleri-6-7-8-ocakta-grev-yapacak-1092336940.html
Hekimsen duyurdu: Aile hekimleri ve Diş Hekimleri 6-7-8 Ocak'ta grev yapacak
Hekimsen duyurdu: Aile hekimleri ve Diş Hekimleri 6-7-8 Ocak'ta grev yapacak
Sputnik Türkiye
Hekimsen Sendikası, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki sorunları gündeme taşımak amacıyla 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde iş bırakma... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T23:19+0300
2025-01-03T23:19+0300
2025-01-03T23:19+0300
sağlik
doktor
hekim
merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)
sağlık ocağı
grev
grev hakkı
genel grev
türk diş hekimleri birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087883411_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_31c330ad87ec4f73555a93592558b29d.jpg
Sağlık çalışanları, taleplerine dikkat çekmek ve çözümler üretilmesini sağlamak amacıyla 6-7-8 Ocak'ta ülke genelinde grev yapacak.Hekimsen Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının hak kayıplarını ve çalışma koşullarındaki sorunları gündeme taşımak amacıyla 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde grev kararı aldıklarını duyurdu.Aile Hekimliği Talepleri:Diş Hekimliği Talepleri:Diş Hekimleri açık mı?Sağlık çalışanları tüm Türkiye'de 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Kamu hastanesinde çalışan tüm diş hekimleri de 6-7-8 Ocak'ta grev eylemi kapsamında çalışmayacak. Aile Hekimleri açık mı? Hekimsen Sendikası'nın eylem kararı ile, 6-7-8 Ocak'ta aile hekimleri tüm Türkiye genelinde iş bırakacak. Karar doğrultusunda sadece acil vakaların tedavi edileceği açıklandı.Eczaneler açık mı?Grev kararı sonrası hasta ve hasta yakınları ülke genelinde bulunan eczanelerden işlem yapabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/doktorlar-grevde-aile-hekimligi-ve-saglik-ocaklari-acik-mi-1090027957.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087883411_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_22f747e5558236d84e2fedcb046b5236.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aile hekimleri grev, doktorlar grev, hastane açık mı, sağlık ocağı açık mı, eczaneler açık mı, 6-7-8 ocak hastane açık mı, poliklinikler açık mı, eczaneler kapalı mı, aile hekimleri açık mı
aile hekimleri grev, doktorlar grev, hastane açık mı, sağlık ocağı açık mı, eczaneler açık mı, 6-7-8 ocak hastane açık mı, poliklinikler açık mı, eczaneler kapalı mı, aile hekimleri açık mı
Hekimsen duyurdu: Aile hekimleri ve Diş Hekimleri 6-7-8 Ocak'ta grev yapacak
Hekimsen Sendikası, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki sorunları gündeme taşımak amacıyla 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde iş bırakma kararı aldı. Eyleme Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekim ve sağlık çalışanları, 2. ve 3. basamak aile hekimliği asistanları, uzmanları ile kamuda çalışan tüm diş hekimleri katılacak.
Sağlık çalışanları, taleplerine dikkat çekmek ve çözümler üretilmesini sağlamak amacıyla 6-7-8 Ocak'ta ülke genelinde grev yapacak.
Hekimsen Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının hak kayıplarını ve çalışma koşullarındaki sorunları gündeme taşımak amacıyla 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde grev kararı aldıklarını duyurdu.
Aile Hekimliği Talepleri:
HYP platformunun AHBS programlarıyla entegre edilmesi.
Teşvik ödemelerinde hekim kontrolü dışındaki eksikliklerin dikkate alınmaması.
Hasta memnuniyet puanı ve akılcı ilaç oranına dayalı teşvik sistemlerinin gözden geçirilmesi.
Nöbet uygulamalarının ve sözleşme fesih nedenlerinin yeniden düzenlenmesi.
Taban ve teşvik ödeme katsayılarının artırılması.
Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve diş hekimlerine özel altyapı düzenlemeleri yapılması.
Randevu sisteminin hekim taleplerine göre düzenlenmesi ve uzun tedaviler için ayrı bir puanlama sistemi oluşturulması.
Sağlık çalışanları tüm Türkiye'de 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Kamu hastanesinde çalışan tüm diş hekimleri de 6-7-8 Ocak'ta grev eylemi kapsamında çalışmayacak.
Hekimsen Sendikası'nın eylem kararı ile, 6-7-8 Ocak'ta aile hekimleri tüm Türkiye genelinde iş bırakacak. Karar doğrultusunda sadece acil vakaların tedavi edileceği açıklandı.
Grev kararı sonrası hasta ve hasta yakınları ülke genelinde bulunan eczanelerden işlem yapabilecek.