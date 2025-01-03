https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/hekimsen-duyurdu-aile-hekimleri-ve-dis-hekimleri-6-7-8-ocakta-grev-yapacak-1092336940.html

Hekimsen duyurdu: Aile hekimleri ve Diş Hekimleri 6-7-8 Ocak'ta grev yapacak

Hekimsen duyurdu: Aile hekimleri ve Diş Hekimleri 6-7-8 Ocak'ta grev yapacak

Sputnik Türkiye

Hekimsen Sendikası, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki sorunları gündeme taşımak amacıyla 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde iş bırakma... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T23:19+0300

2025-01-03T23:19+0300

2025-01-03T23:19+0300

sağlik

doktor

hekim

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

sağlık ocağı

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grev hakkı

genel grev

türk diş hekimleri birliği

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Sağlık çalışanları, taleplerine dikkat çekmek ve çözümler üretilmesini sağlamak amacıyla 6-7-8 Ocak'ta ülke genelinde grev yapacak.Hekimsen Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının hak kayıplarını ve çalışma koşullarındaki sorunları gündeme taşımak amacıyla 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde grev kararı aldıklarını duyurdu.Aile Hekimliği Talepleri:Diş Hekimliği Talepleri:Diş Hekimleri açık mı?Sağlık çalışanları tüm Türkiye'de 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Kamu hastanesinde çalışan tüm diş hekimleri de 6-7-8 Ocak'ta grev eylemi kapsamında çalışmayacak. Aile Hekimleri açık mı? Hekimsen Sendikası'nın eylem kararı ile, 6-7-8 Ocak'ta aile hekimleri tüm Türkiye genelinde iş bırakacak. Karar doğrultusunda sadece acil vakaların tedavi edileceği açıklandı.Eczaneler açık mı?Grev kararı sonrası hasta ve hasta yakınları ülke genelinde bulunan eczanelerden işlem yapabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/doktorlar-grevde-aile-hekimligi-ve-saglik-ocaklari-acik-mi-1090027957.html

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