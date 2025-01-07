https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/dunyanin-trafik-baskenti-istanbul-oldu-yilin-105-saati-trafikte-geciyor-1092439089.html

Dünyanın trafik başkenti İstanbul oldu: Yılın 105 saati trafikte geçiyor

Dünyanın trafik başkenti İstanbul oldu: Yılın 105 saati trafikte geçiyor

Sputnik Türkiye

Global olarak yapılan bir araştırmaya göre, trafik gecikmelerinde en çok zaman kaybı yaşayan şehirlerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'da sürücüler, yıllık... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T23:23+0300

2025-01-07T23:23+0300

2025-01-07T23:23+0300

türkiye

istanbul

trafik

trafik cezaları

trafik ihlali

trafik kontrolü

trafik kazası

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

veri

veri toplama

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ABD'li bir veri şirketi 2024 Küresel Trafik Puan Kartı'na göre, İstanbul'un 2024 yılında dünyanın trafiği en sıkışık şehri olduğunu açıkladı.Global veri şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, trafik gecikmelerinde en çok zaman kaybı yaşayan şehirler arasında İstanbul başkent oldu. İstanbul'da sürücüler, yıllık ortalama 105 saatlik gecikme süresiyle listenin en tepesinde yer aldı. İstanbul’u 102 saat ile New York City ve Chicago takip ederken, Londra 101 saat ile dördüncü sırada bulunuyor. Listenin devamında Mexico City (97 saat), Paris (97 saat), Cape Town (94 saat), Jakarta (89 saat), Los Angeles (88 saat) ve Brisbane (84 saat) yer alıyor.105 saatin gün bazında hesaplandığında yaklaşık 4.5 güne eşdeğer olduğu ifade edilirken İstanbul’un nüfus yoğunluğu, hızlı kentleşme ve araç sayısındaki artış gibi faktörlerin, trafik sıkışıklığını önemli ölçüde artıran unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

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