https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/dunyanin-trafik-baskenti-istanbul-oldu-yilin-105-saati-trafikte-geciyor-1092439089.html
Dünyanın trafik başkenti İstanbul oldu: Yılın 105 saati trafikte geçiyor
Dünyanın trafik başkenti İstanbul oldu: Yılın 105 saati trafikte geçiyor
Sputnik Türkiye
Global olarak yapılan bir araştırmaya göre, trafik gecikmelerinde en çok zaman kaybı yaşayan şehirlerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'da sürücüler, yıllık... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T23:23+0300
2025-01-07T23:23+0300
2025-01-07T23:23+0300
türkiye
istanbul
trafik
trafik cezaları
trafik ihlali
trafik kontrolü
trafik kazası
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
veri
veri toplama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090502676_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_00bbe6f731e4eb06c9ae51772d89aebf.jpg
ABD'li bir veri şirketi 2024 Küresel Trafik Puan Kartı'na göre, İstanbul'un 2024 yılında dünyanın trafiği en sıkışık şehri olduğunu açıkladı.Global veri şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, trafik gecikmelerinde en çok zaman kaybı yaşayan şehirler arasında İstanbul başkent oldu. İstanbul'da sürücüler, yıllık ortalama 105 saatlik gecikme süresiyle listenin en tepesinde yer aldı. İstanbul’u 102 saat ile New York City ve Chicago takip ederken, Londra 101 saat ile dördüncü sırada bulunuyor. Listenin devamında Mexico City (97 saat), Paris (97 saat), Cape Town (94 saat), Jakarta (89 saat), Los Angeles (88 saat) ve Brisbane (84 saat) yer alıyor.105 saatin gün bazında hesaplandığında yaklaşık 4.5 güne eşdeğer olduğu ifade edilirken İstanbul’un nüfus yoğunluğu, hızlı kentleşme ve araç sayısındaki artış gibi faktörlerin, trafik sıkışıklığını önemli ölçüde artıran unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/hurda-araclarda-otv-indirimi-gelecek-mi-meclise-sunulan-teklifte-son-durum-ne-1092438290.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090502676_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_43404cc1f00b1ec72a5c909fe0f0f0c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul, trafik, trafik cezaları, trafik ihlali, trafik kontrolü, trafik kazası, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), veri, veri toplama, veri paylaşımı
istanbul, trafik, trafik cezaları, trafik ihlali, trafik kontrolü, trafik kazası, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), veri, veri toplama, veri paylaşımı
Dünyanın trafik başkenti İstanbul oldu: Yılın 105 saati trafikte geçiyor
Global olarak yapılan bir araştırmaya göre, trafik gecikmelerinde en çok zaman kaybı yaşayan şehirlerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'da sürücüler, yıllık ortalama 105 saatlik gecikme süresiyle listenin zirvesinde yer aldı.
ABD'li bir veri şirketi 2024 Küresel Trafik Puan Kartı'na göre, İstanbul'un 2024 yılında dünyanın trafiği en sıkışık şehri olduğunu açıkladı.
Global veri şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, trafik gecikmelerinde en çok zaman kaybı yaşayan şehirler arasında İstanbul başkent oldu. İstanbul'da sürücüler, yıllık ortalama 105 saatlik gecikme süresiyle listenin en tepesinde yer aldı. İstanbul’u 102 saat ile New York City ve Chicago takip ederken, Londra 101 saat ile dördüncü sırada bulunuyor. Listenin devamında Mexico City (97 saat), Paris (97 saat), Cape Town (94 saat), Jakarta (89 saat), Los Angeles (88 saat) ve Brisbane (84 saat) yer alıyor.
105 saatin gün bazında hesaplandığında yaklaşık 4.5 güne eşdeğer olduğu ifade edilirken İstanbul’un nüfus yoğunluğu, hızlı kentleşme ve araç sayısındaki artış gibi faktörlerin, trafik sıkışıklığını önemli ölçüde artıran unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.