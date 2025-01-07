https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/hurda-araclarda-otv-indirimi-gelecek-mi-meclise-sunulan-teklifte-son-durum-ne-1092438290.html
Hurda araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi? Meclise sunulan teklifte son durum ne?
Hurda araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi? Meclise sunulan teklifte son durum ne?
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifi, 2000 model altı araçların hurdaya ayrılması ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T22:18+0300
2025-01-07T22:18+0300
2025-01-07T22:23+0300
türkiye
hurda
hurdacılık
araba
yerli araba
ikinci el araba satıcısı
ticari
ağır ticari araç
ticari faaliyet
ötv
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TBMM'de sunulan teklife göre, eski araçlarını hurdaya çıkaranlar, Türkiye’de üretilmiş yeni bir aracı ÖTV ödemeden satın alabilecek.Meclis'te sunulan yeni kanun teklifi, 2000 model altı araçların hurdaya ayrılması ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanarak yeni araç alacak kişilerin teşvik edilmesini planlıyor. 25 yaş ve üzeri araçları kapsayan düzenlemeyle emisyon değerlerinin düşürülmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasını sağlayacak. Ancak otomobil uzmanları ise hurda teşvikinin mevcut haliyle uygulanmasının zor olduğunu ve teklifin Meclis'ten geçemeyebileceğini duyurdu.Hangi araçlar ÖTV teşviki alabilecek?TÜİK verilerine göre, 25 yaş üstü araçların toplam araç parkındaki oranı yüzde 25’i buluyor. Teklife göre, 2000 modelden eski araçlarını hurdaya çıkaranlar, Türkiye’de üretilmiş yeni bir aracı ÖTV ödemeden satın alabilecek.Ticari araç sahipleri ÖTV muafiyeti alacak mı?Düzenleme, geçimini araçla sağlayan şoför esnafı için de kolaylık sunuyor. Ticari araç yenilemelerinde ÖTV ve Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti sağlanarak, ulaşım sektörüne destek verilmesi planlanıyor.Ağır hasarlı araçlar toplanacak mı?Teklifte ayrıca, ağır hasarlı araçların trafikten tamamen çekilmesi ve yeniden trafiğe çıkarılmasının yasaklanması öneriliyor. İhlal durumunda yüksek para cezaları ve sigorta şirketlerine yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/otv-ve-kdvsiz-arac-alimi-icin-yeni-duzenleme-eski-aracinizi-getirin-sifir-araci-bedavaya-alin-1091044466.html
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ötv muafiyeti, hurda teşviki, 25 yaş üstü araçlar, hurda araç teşviki alacak araçlar, 2000 model araçlar toplanacak mı, ağır hasarlı araçlar ne olacak
ötv muafiyeti, hurda teşviki, 25 yaş üstü araçlar, hurda araç teşviki alacak araçlar, 2000 model araçlar toplanacak mı, ağır hasarlı araçlar ne olacak
Hurda araçlarda ÖTV indirimi gelecek mi? Meclise sunulan teklifte son durum ne?
22:18 07.01.2025 (güncellendi: 22:23 07.01.2025)
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifi, 2000 model altı araçların hurdaya ayrılması ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanarak yeni araç alımının teşvik edilmesini amaçlıyor. Otomobil uzmanları ise hurda teşvikinin mevcut haliyle uygulanmasının zor olduğunu belirtirken teklifin geçmeyebileceğini duyurdu.
TBMM'de sunulan teklife göre, eski araçlarını hurdaya çıkaranlar, Türkiye’de üretilmiş yeni bir aracı ÖTV ödemeden satın alabilecek.
Meclis'te sunulan yeni kanun teklifi, 2000 model altı araçların hurdaya ayrılması ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlanarak yeni araç alacak kişilerin teşvik edilmesini planlıyor. 25 yaş ve üzeri araçları kapsayan düzenlemeyle emisyon değerlerinin düşürülmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasını sağlayacak. Ancak otomobil uzmanları ise hurda teşvikinin mevcut haliyle uygulanmasının zor olduğunu ve teklifin Meclis'ten geçemeyebileceğini duyurdu.
Hangi araçlar ÖTV teşviki alabilecek?
TÜİK verilerine göre, 25 yaş üstü araçların toplam araç parkındaki oranı yüzde 25’i buluyor. Teklife göre, 2000 modelden eski araçlarını hurdaya çıkaranlar, Türkiye’de üretilmiş yeni bir aracı ÖTV ödemeden satın alabilecek.
Ticari araç sahipleri ÖTV muafiyeti alacak mı?
Düzenleme, geçimini araçla sağlayan şoför esnafı için de kolaylık sunuyor. Ticari araç yenilemelerinde ÖTV ve Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti sağlanarak, ulaşım sektörüne destek verilmesi planlanıyor.
Ağır hasarlı araçlar toplanacak mı?
Teklifte ayrıca, ağır hasarlı araçların trafikten tamamen çekilmesi ve yeniden trafiğe çıkarılmasının yasaklanması öneriliyor. İhlal durumunda yüksek para cezaları ve sigorta şirketlerine yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor.