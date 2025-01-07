https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/maskot-hakeme-saldirdi-kanka-ilk-macinda-gozaltina-alindi-1092433627.html

Maskot hakeme saldırdı: K'ANKA ilk maçında gözaltına alındı

Maskot hakeme saldırdı: K'ANKA ilk maçında gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Göztepe Basketbol Takımı’nın yeni maskotu K'ANKA, taraftarla buluştuğu ilk maçta olayların odağı oldu. Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanan ve Kocaeli... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

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spor

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Göztepe Basketbol Takımı’nın yeni maskotu K'ANKA, ilk maçında hakemlerle tartışınca gözaltına alınıp serbest bırakıldı.Göztepe Basketbol Takımı’nın yeni maskotu K'ANKA, ilk maçında karakolluk oldu. Ajanspor'un haberine göre; Bornova Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor karşılaşmasında tanıtılan maskot, maçın son anlarında gerginliğe neden oldu. Göztepe aleyhine çalınan teknik faullerin ardından K'ANKA’yı giyen kişi, yöneticilerle birlikte hakemlerin üzerine yürüdü. Olaylara müdahale eden spor şubeye bağlı polis ekipleriyle tartışan maskot ve üç yönetici gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan K'ANKA, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Maçtan 78-70 mağlubiyetle ayrılan Göztepe’de ayrıca Antrenör Şahin Ateşdağlı ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

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