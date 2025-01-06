'ABD, Suriye'ye uyguladığı bazı yaptırımları hafifletecek'
© AP Photo / Hussein MallaBM OCHA Suriye raporu: Hastaneler, yüksek sayıda travma ve diğer yaralanma vakalarıyla dolup taşıyor
© AP Photo / Hussein Malla
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Suriye'de eski Devlet Başkanı Beşar iktidarının sona ermesinin ardından yeni bir dönem başlarken ABD'nin daha önce yürürlüğe koyduğu bazı yaptırımları yumuşatacağı kaydedildi.
ABD'nin Suriye'ye insani yardım ulaştırılmasıyla ilgili yaptırımları hafifleteceği ve bugün Washington'dan bu konuda bir açıklama yapılmasının beklendiği belirtildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, Suriye'ye uyguladığı bazı yaptırımları 6 ay süreyle yumuşatmaya hazırlanıyor.
WSJ'ye konuşan kaynaklar, su, elektrik sağlayan ve diğer insani yardım malzemelerini ulaştıran tedarikçilerin ABD hükümetinden özel izin alma zorunluluğunun kaldırılacağını kaydetti. Tedarikçilerin bu zorunluluktan muaf olmak için yardımların sadece belirlenen amaç dahilinde kullanılmasını taahhüt etmesi gerektiği ifade edildi.
ABD'nin temkinli davrandığını ve Şam'daki yeni yönetimin politikaları netleşene dek Suriye'ye uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırmayacağını belirten kaynaklar, "Washington, Şam'ın kadın ve etnik azınlık haklarına ilişkin vaatlerini yerine getireceğine dair güvence arıyor" dedi.
20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devredecek olan Başkan Joe Biden, geçen ay yaptığı açıklamada, "Dikkatli olacağız. Esad'ı deviren bazı isyancı grupların terörizm ve insan hakları ihlalleri konusunda kasvetli bir geçmişi var. Bu isyancı grupların liderlerinin son günlerde yaptığı açıklamaları not ettik. Şu anda doğru şeyler söylüyorlar ama sorumluluk aldıkça sadece sözlerini değil eylemlerini de değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, Suriye'ye uyguladığı bazı yaptırımları 6 ay süreyle yumuşatmaya hazırlanıyor.
WSJ'ye konuşan kaynaklar, su, elektrik sağlayan ve diğer insani yardım malzemelerini ulaştıran tedarikçilerin ABD hükümetinden özel izin alma zorunluluğunun kaldırılacağını kaydetti. Tedarikçilerin bu zorunluluktan muaf olmak için yardımların sadece belirlenen amaç dahilinde kullanılmasını taahhüt etmesi gerektiği ifade edildi.
ABD'nin temkinli davrandığını ve Şam'daki yeni yönetimin politikaları netleşene dek Suriye'ye uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırmayacağını belirten kaynaklar, "Washington, Şam'ın kadın ve etnik azınlık haklarına ilişkin vaatlerini yerine getireceğine dair güvence arıyor" dedi.
20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devredecek olan Başkan Joe Biden, geçen ay yaptığı açıklamada, "Dikkatli olacağız. Esad'ı deviren bazı isyancı grupların terörizm ve insan hakları ihlalleri konusunda kasvetli bir geçmişi var. Bu isyancı grupların liderlerinin son günlerde yaptığı açıklamaları not ettik. Şu anda doğru şeyler söylüyorlar ama sorumluluk aldıkça sadece sözlerini değil eylemlerini de değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.