https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/abd-suriyeye-uyguladigi-bazi-yaptirimlari-hafifletecek-1092384059.html

'ABD, Suriye'ye uyguladığı bazı yaptırımları hafifletecek'

'ABD, Suriye'ye uyguladığı bazı yaptırımları hafifletecek'

Sputnik Türkiye

Suriye'de eski Devlet Başkanı Beşar iktidarının sona ermesinin ardından yeni bir dönem başlarken ABD'nin daha önce yürürlüğe koyduğu bazı yaptırımları... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T10:59+0300

2025-01-06T10:59+0300

2025-01-06T10:59+0300

dünya

abd

donald trump

joe biden

suriye

washington

wall street journal (wsj)

wall street journal

yaptırım

ekonomik yaptırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091398122_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f99df06863708ca3ea2469e8898aa517.jpg

ABD'nin Suriye'ye insani yardım ulaştırılmasıyla ilgili yaptırımları hafifleteceği ve bugün Washington'dan bu konuda bir açıklama yapılmasının beklendiği belirtildi.Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, Suriye'ye uyguladığı bazı yaptırımları 6 ay süreyle yumuşatmaya hazırlanıyor.WSJ'ye konuşan kaynaklar, su, elektrik sağlayan ve diğer insani yardım malzemelerini ulaştıran tedarikçilerin ABD hükümetinden özel izin alma zorunluluğunun kaldırılacağını kaydetti. Tedarikçilerin bu zorunluluktan muaf olmak için yardımların sadece belirlenen amaç dahilinde kullanılmasını taahhüt etmesi gerektiği ifade edildi.ABD'nin temkinli davrandığını ve Şam'daki yeni yönetimin politikaları netleşene dek Suriye'ye uygulanan tüm kısıtlamaları kaldırmayacağını belirten kaynaklar, "Washington, Şam'ın kadın ve etnik azınlık haklarına ilişkin vaatlerini yerine getireceğine dair güvence arıyor" dedi.20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devredecek olan Başkan Joe Biden, geçen ay yaptığı açıklamada, "Dikkatli olacağız. Esad'ı deviren bazı isyancı grupların terörizm ve insan hakları ihlalleri konusunda kasvetli bir geçmişi var. Bu isyancı grupların liderlerinin son günlerde yaptığı açıklamaları not ettik. Şu anda doğru şeyler söylüyorlar ama sorumluluk aldıkça sadece sözlerini değil eylemlerini de değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/prof-dr-ahmet-ercandan-carpici-istanbul-depremi-yorumu-kuskusuz-diyerek-uyardi-naci-goruru-mu-1092380257.html

suriye

washington

esad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, joe biden, suriye, washington, wall street journal (wsj), wall street journal, yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, insani yardım, esad, beşar esad