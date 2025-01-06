https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/inter-milan-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1092402068.html
Inter-Milan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Inter-Milan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
İtalya Süper Kupa Finali, iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek. Serie A’nın son şampiyonu Inter ile Milan, kupayı müzelerine götürmek için kozlarını... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T20:23+0300
2025-01-06T20:23+0300
2025-01-06T20:25+0300
spor
inter
inter milan
milan
serie a
italya 1. futbol ligi (serie a)
süper kupa
italya süper kupası
suudi arabistan
maç
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Suudi Arabistan’ın King Saud University Stadyumu’nda oynanacak İtalya Süper Kupası Finali'ne saatler kaldı.Futbolseverler tarafından merakla beklenen İtalya Süper Kupa Finali Suudi Arabistan’ın King Saud University Stadyumu’nda oynanacak. 6 Ocak Pazartesi günü saat 22.00’de başlayacak maç TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.Inter-Milan muhtemel 11’leri kim?Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, MartinezMilan: Maignan; Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/italya-super-kupasinda-finalin-adi-inter-milan-oldu-1092337708.html
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Inter-Milan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
20:23 06.01.2025 (güncellendi: 20:25 06.01.2025)
İtalya Süper Kupa Finali, iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek. Serie A’nın son şampiyonu Inter ile Milan, kupayı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği Inter, sezonun ilk kupasını kaldırarak moral bulmak istiyor. Milan ise ligde kötü gidişini kupayla telafi etmeye çalışacak.
Suudi Arabistan’ın King Saud University Stadyumu’nda oynanacak İtalya Süper Kupası Finali'ne saatler kaldı.
Futbolseverler tarafından merakla beklenen İtalya Süper Kupa Finali Suudi Arabistan’ın King Saud University Stadyumu’nda oynanacak. 6 Ocak Pazartesi günü saat 22.00’de başlayacak maç TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
Inter-Milan muhtemel 11’leri kim?
Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Martinez
Milan: Maignan; Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata