https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/inter-milan-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1092402068.html

Inter-Milan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Inter-Milan maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

İtalya Süper Kupa Finali, iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek. Serie A’nın son şampiyonu Inter ile Milan, kupayı müzelerine götürmek için kozlarını... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T20:23+0300

2025-01-06T20:23+0300

2025-01-06T20:25+0300

spor

inter

inter milan

milan

serie a

italya 1. futbol ligi (serie a)

süper kupa

italya süper kupası

suudi arabistan

maç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/11/1071193802_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_80086212697542ca0f042032aa11fb0a.jpg

Suudi Arabistan’ın King Saud University Stadyumu’nda oynanacak İtalya Süper Kupası Finali'ne saatler kaldı.Futbolseverler tarafından merakla beklenen İtalya Süper Kupa Finali Suudi Arabistan’ın King Saud University Stadyumu’nda oynanacak. 6 Ocak Pazartesi günü saat 22.00’de başlayacak maç TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.Inter-Milan muhtemel 11’leri kim?Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, MartinezMilan: Maignan; Emerson, Tomori, Thiaw, Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/italya-super-kupasinda-finalin-adi-inter-milan-oldu-1092337708.html

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

inter-milan maçı izle, inter-milan trt izle, inter-milan kaçak izle, inter milan, inter milan maçı hangi kanalda, inter milan canlı izle