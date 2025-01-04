https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/italya-super-kupasinda-finalin-adi-inter-milan-oldu-1092337708.html

İtalya Süper Kupası'nda finalin adı: Inter-Milan oldu

İtalya Süper Kupası'nda finalin adı: Inter-Milan oldu

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İtalya Süper Kupası organizasyonunda, yarı final maçları tamamlandı ve finalde mücadele edecek takımlar belli... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

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İtalya Süper Kupası'nda oynanan yarı finaller sonucunda Inter ve Milan finale yükselen takımlar oldu.Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen İtalya Süper Kupası yarı finalleri tamamlandı. Kupada finale hak kazanan iki takım Atalanta'yı 2-0 mağlup eden Inter ve Juventus'u 2-1 yenen Milan oldu.Inter, Atalanta’yı 2-0’la geçtiYarı finalin ilk maçında Inter, Atalanta’yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, Inter'in gollerini 49 ve 61. dakikalarda Denzel Dumfries kaydetti. Inter’de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Galatasaray’dan Atalanta’ya kiralanan Nicolo Zaniolo maça ilk 11’de başladı.Milan, Juventus’u 2-1 ile elediYarı finalin diğer karşılaşmasında ise Milan, Juventus’u 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız’ın 21. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ancak ikinci yarıda Milan, 71. dakikada Christian Pulisic’in golüyle eşitliği sağladı. Juventuslu Federico Gatti’nin 75. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçen Milan, üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu ve finale yükselen taraf oldu.Inter-Milan maçı ne zaman?İtalya Süper Kupası finalinde Inter ile Milan, 6 Ocak Pazartesi günü Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde karşılaşacak. Futbolseverler, Milano derbisinin Süper Kupa finaline sahne olmasını heyecanla bekliyor

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