https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/dem-partiden-aciklama-buna-cozum-sureci-diyebilmemiz-icin-herkesin-destegine-ihtiyac-var-1092399931.html
DEM Parti'den açıklama: 'Buna 'çözüm süreci' diyebilmemiz için herkesin desteğine ihtiyaç var'
DEM Parti'den açıklama: 'Buna 'çözüm süreci' diyebilmemiz için herkesin desteğine ihtiyaç var'
Sputnik Türkiye
Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında konuşan DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti olarak herkesi desteğe çağırdı. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T17:56+0300
2025-01-06T17:56+0300
2025-01-06T17:56+0300
türkiye
dem parti
merkez yürütme kurulu (myk)
abdullah öcalan
pervin buldan
ayşegül doğan
sırrı süreyya önder
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DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın, geçen hafta İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin ardından, heyetin siyasi parti temsilcilerine yaptıkları ziyaretler sürüyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da düzenlenen basın toplantısında görüşmelerle ilgili bazı bilgiler paylaştı. Doğan, "Bunun bir demokratik çözüm ve müzakere süreci olduğunu söyleyebilmemiz için herkesin desteğine ihtiyaç var dedi.DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından DEM Parti Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. İmralı'daki görüşmeyle ilgili konuşan Doğan, Abdullah Öcalan'ın Türkiye kamuoyuna çağrı yaptığını söyledi. Doğan, "Bunun bir demokratik çözüm ve müzakere süreci olduğunu söyleyebilmemiz için herkesin desteğine ihtiyaç var. DEM Parti olarak desteğe çağırıyoruz. Ezberleri bozmadan demokratik çözüm koşullarını oluşturmak tecrübeyle sabit ki çok zor. İmralı'da yapılan görüşme sonrası, siyasi partiler görüşmesi öncesi heyetimiz Genel Merkezimi de bilgilendirdi" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/dem-partiden-ak-partiye-ziyaret-gorusme-basladi-1092391896.html
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dem parti, merkez yürütme kurulu (myk) , abdullah öcalan, pervin buldan, ayşegül doğan, sırrı süreyya önder
dem parti, merkez yürütme kurulu (myk) , abdullah öcalan, pervin buldan, ayşegül doğan, sırrı süreyya önder
DEM Parti'den açıklama: 'Buna 'çözüm süreci' diyebilmemiz için herkesin desteğine ihtiyaç var'
Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında konuşan DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti olarak herkesi desteğe çağırdı.
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın, geçen hafta İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin ardından, heyetin siyasi parti temsilcilerine yaptıkları ziyaretler sürüyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da düzenlenen basın toplantısında görüşmelerle ilgili bazı bilgiler paylaştı. Doğan, "Bunun bir demokratik çözüm ve müzakere süreci olduğunu söyleyebilmemiz için herkesin desteğine ihtiyaç var dedi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından DEM Parti Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. İmralı'daki görüşmeyle ilgili konuşan Doğan, Abdullah Öcalan'ın Türkiye kamuoyuna çağrı yaptığını söyledi. Doğan, "Bunun bir demokratik çözüm ve müzakere süreci olduğunu söyleyebilmemiz için herkesin desteğine ihtiyaç var. DEM Parti olarak desteğe çağırıyoruz. Ezberleri bozmadan demokratik çözüm koşullarını oluşturmak tecrübeyle sabit ki çok zor. İmralı'da yapılan görüşme sonrası, siyasi partiler görüşmesi öncesi heyetimiz Genel Merkezimi de bilgilendirdi" diye konuştu.