https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/dem-partiden-aciklama-buna-cozum-sureci-diyebilmemiz-icin-herkesin-destegine-ihtiyac-var-1092399931.html

DEM Parti'den açıklama: 'Buna 'çözüm süreci' diyebilmemiz için herkesin desteğine ihtiyaç var'

DEM Parti'den açıklama: 'Buna 'çözüm süreci' diyebilmemiz için herkesin desteğine ihtiyaç var'

Sputnik Türkiye

Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında konuşan DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti olarak herkesi desteğe çağırdı. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T17:56+0300

2025-01-06T17:56+0300

2025-01-06T17:56+0300

türkiye

dem parti

merkez yürütme kurulu (myk)

abdullah öcalan

pervin buldan

ayşegül doğan

sırrı süreyya önder

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DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın, geçen hafta İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin ardından, heyetin siyasi parti temsilcilerine yaptıkları ziyaretler sürüyor. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da düzenlenen basın toplantısında görüşmelerle ilgili bazı bilgiler paylaştı. Doğan, "Bunun bir demokratik çözüm ve müzakere süreci olduğunu söyleyebilmemiz için herkesin desteğine ihtiyaç var dedi.DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından DEM Parti Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenledi. İmralı'daki görüşmeyle ilgili konuşan Doğan, Abdullah Öcalan'ın Türkiye kamuoyuna çağrı yaptığını söyledi. Doğan, "Bunun bir demokratik çözüm ve müzakere süreci olduğunu söyleyebilmemiz için herkesin desteğine ihtiyaç var. DEM Parti olarak desteğe çağırıyoruz. Ezberleri bozmadan demokratik çözüm koşullarını oluşturmak tecrübeyle sabit ki çok zor. İmralı'da yapılan görüşme sonrası, siyasi partiler görüşmesi öncesi heyetimiz Genel Merkezimi de bilgilendirdi" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/dem-partiden-ak-partiye-ziyaret-gorusme-basladi-1092391896.html

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Sputnik Türkiye

dem parti, merkez yürütme kurulu (myk) , abdullah öcalan, pervin buldan, ayşegül doğan, sırrı süreyya önder