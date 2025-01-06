https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/dem-partiden-ak-partiye-ziyaret-gorusme-basladi-1092391896.html
DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaret: Görüşme başladı
DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaret: Görüşme başladı
Sputnik Türkiye
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ın oluşturduğu İmralı heyetinin siyasi partilere ziyareti devam ediyor. Heyet AK Parti binasına... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T13:45+0300
2025-01-06T13:45+0300
2025-01-06T13:51+0300
türkiye
ahmet türk
pervin buldan
ak parti
dem parti
imralı
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DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve görevden alınıp yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti AK Parti'ye ziyaret gerçekleştiriyor. AK Parti binasına gelen DEM Parti heyeti, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. AK Parti heyetinde Efkan Ala ve Ömer çelik de yer alıyor. İki heyetin görüşmesi saat 13:25'da başladı.İmralı ziyaretinin ardından geçtiğimiz hafta Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti heyetinin bu hafta liderlik turunu tamamlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/dem-parti-imrali-heyetinin-gorusme-takvimi-belli-oldu-ak-parti-gelecek-ve-saadet-partisi-1092311483.html
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AK Parti-DEM Parti görüşme
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AK Parti-DEM Parti görüşme
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ahmet türk, pervin buldan, ak parti, dem parti, imralı
ahmet türk, pervin buldan, ak parti, dem parti, imralı
DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaret: Görüşme başladı
13:45 06.01.2025 (güncellendi: 13:51 06.01.2025)
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ın oluşturduğu İmralı heyetinin siyasi partilere ziyareti devam ediyor. Heyet AK Parti binasına geldi.
DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve görevden alınıp yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti AK Parti'ye ziyaret gerçekleştiriyor.
AK Parti binasına gelen DEM Parti heyeti, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. AK Parti heyetinde Efkan Ala ve Ömer çelik de yer alıyor. İki heyetin görüşmesi saat 13:25'da başladı.
İmralı ziyaretinin ardından geçtiğimiz hafta Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti heyetinin bu hafta liderlik turunu tamamlaması bekleniyor.