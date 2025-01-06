https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/dem-partiden-ak-partiye-ziyaret-gorusme-basladi-1092391896.html

DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaret: Görüşme başladı

DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaret: Görüşme başladı

Sputnik Türkiye

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ın oluşturduğu İmralı heyetinin siyasi partilere ziyareti devam ediyor. Heyet AK Parti binasına... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T13:45+0300

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türkiye

ahmet türk

pervin buldan

ak parti

dem parti

imralı

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DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve görevden alınıp yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti AK Parti'ye ziyaret gerçekleştiriyor. AK Parti binasına gelen DEM Parti heyeti, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. AK Parti heyetinde Efkan Ala ve Ömer çelik de yer alıyor. İki heyetin görüşmesi saat 13:25'da başladı.İmralı ziyaretinin ardından geçtiğimiz hafta Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti heyetinin bu hafta liderlik turunu tamamlaması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/dem-parti-imrali-heyetinin-gorusme-takvimi-belli-oldu-ak-parti-gelecek-ve-saadet-partisi-1092311483.html

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