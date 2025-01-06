https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/besiktasta-yeni-yonetim-kurulunun-ilk-karari-bir-hafta-icinde-nihayete-erdirecek-sekilde-1092402647.html
Beşiktaş'ta yeni yönetim kurulunun ilk kararı: 'Bir hafta içinde nihayete erdirecek şekilde çalışıyoruz'
Beşiktaş'ta yeni yönetim kurulunun ilk kararı: 'Bir hafta içinde nihayete erdirecek şekilde çalışıyoruz'
Sputnik Türkiye
Yeni yönetim kurulunun ilk toplantısının gerçekleştiği Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada dünyaca bilinen denetim şirketleriyle görüşmeleri hızlıca... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T21:05+0300
2025-01-06T21:05+0300
2025-01-06T21:05+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
serdal adalı
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Beşiktaş Kulübü'nde yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı gerçekleştirildi.Kulüpten yapılan açıklamada israf vurgusu yapılarak "Yönetim kurulumuza verilen sorumluluğun ve mesajın farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu bağlamda seçim döneminde verdiğimiz sözlere istinaden ilk icraatımız olarak Beşiktaş’ın israf edilen her bir kuruşunun hesabını sormayı yeni yönetim kurulunun ilk kararı olarak aldık ve kayıtlara geçirdik" ifadeleri kullanıldı.Siyah-beyazlı kulübün 'skandallarla anılmasına' izin verilmeyeceğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:Yönetim kurulunda görev dağılımıSerdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetimde görevlendirmeler şu şekilde oldu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/inter-milan-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1092402068.html
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, serdal adalı
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, serdal adalı
Beşiktaş'ta yeni yönetim kurulunun ilk kararı: 'Bir hafta içinde nihayete erdirecek şekilde çalışıyoruz'
Yeni yönetim kurulunun ilk toplantısının gerçekleştiği Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada dünyaca bilinen denetim şirketleriyle görüşmeleri hızlıca ilerlediği ve bir hafta içinde nihayete erdirecek şekilde çalışmalar yapıldığı bildirildi. Ayrıca yönetim kurulunda görev dağılımı da yapıldı.
Beşiktaş Kulübü'nde yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı gerçekleştirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada israf vurgusu yapılarak "Yönetim kurulumuza verilen sorumluluğun ve mesajın farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu bağlamda seçim döneminde verdiğimiz sözlere istinaden ilk icraatımız olarak Beşiktaş’ın israf edilen her bir kuruşunun hesabını sormayı yeni yönetim kurulunun ilk kararı olarak aldık ve kayıtlara geçirdik" ifadeleri kullanıldı.
Siyah-beyazlı kulübün 'skandallarla anılmasına' izin verilmeyeceğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:
"Bu süreçte Beşiktaşlıların maddi, manevi ve hukuki her hakkını arayacak, kulübümüzün adının son bir yılda yaşananlar gibi türlü skandallarla bir daha anılmasının önüne geçecek her türlü hukuki ve kurumsal adımı atacak çalışmalara başlayacağız. Son bir yılın bu kapsamda özel olarak detaylı incelenmesi ve araştırılmasına yönelik çalışmalara birinci önceliği vererek göreve başladık. Dünyaca bilinen denetim şirketleriyle görüşmeleri hızlıca ilerletiyor ve bir hafta içinde nihayete erdirecek şekilde çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda hukuki her yolu kullanarak sorumlulardan hesap sorma hususunda yönetim kurulu olarak oy ve görüş birliği içinde olduğumuzu ifade ederiz. Önümüzdeki dönemde Beşiktaşımızın kurumsallaşması için şeffaf ve açık bir iletişim stratejisi izleyeceğiz. Beşiktaş camiasını özlenen başarı dolu günlere yeniden kavuşturmak için tüm gücümüzle çalışacağımızdan camiamızın şüphesi olmasın."
Yönetim kurulunda görev dağılımı
Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetimde görevlendirmeler şu şekilde oldu:
İkinci Başkan-Hakan Daltaban