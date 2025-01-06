https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/belediye-duyurdu-3-ve-daha-fazla-cocugu-olana-bebek-bezi-verilecek-1092404247.html

Belediye duyurdu: 3 ve daha fazla çocuğu olana bebek bezi verilecek

Belediye duyurdu: 3 ve daha fazla çocuğu olana bebek bezi verilecek

Sputnik Türkiye

Gazinantep'in Şahinbey Belediyesi, 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelerin 1 yıllık bebek bezi ihtiyacını karşılayacağını açıkladı. Belediye Başkanı Mehmet... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T22:36+0300

2025-01-06T22:36+0300

2025-01-06T22:36+0300

türkiye

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelerin bez ihtiyacının karşılama sözü verdi.Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yeni doğum yapmış bir anneyi ziyarete giden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 15 yıldan beri 'Hoşgeldin Bebek' projesi kapsamında 186 bin bebeği ziyaret ettiklerini açıkladı. 6 Ocak Pazartesi itibariyle ilçede bebek teşviki amacıyla 3 ve daha fazla bebeği olan ailelere 1 yıl bez desteği yapacaklarını duyurdu.'İkiz veya üçüzse ilk çocuktan itibaren'Türkiye'de gerçekleşen düşük doğum oranlarından dolayı 3 ve daha fazla bebeği olan ailelere bebek bezi desteği vereceğini açıklayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/cumhurbaskani-erdogan-1092401247.html

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gaziantep

şahinbey

şahinbey ilçesi

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