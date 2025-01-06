https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/belediye-duyurdu-3-ve-daha-fazla-cocugu-olana-bebek-bezi-verilecek-1092404247.html
Belediye duyurdu: 3 ve daha fazla çocuğu olana bebek bezi verilecek
Belediye duyurdu: 3 ve daha fazla çocuğu olana bebek bezi verilecek
Sputnik Türkiye
Gazinantep'in Şahinbey Belediyesi, 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelerin 1 yıllık bebek bezi ihtiyacını karşılayacağını açıkladı. Belediye Başkanı Mehmet... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T22:36+0300
2025-01-06T22:36+0300
2025-01-06T22:36+0300
türkiye
bebek
çocuk bezi
bebek bezi
doğum
doğum oranı
doğum kontrol
doğum kontrol hapı
ölü doğum
doğum yapmak
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelerin bez ihtiyacının karşılama sözü verdi.Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yeni doğum yapmış bir anneyi ziyarete giden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 15 yıldan beri 'Hoşgeldin Bebek' projesi kapsamında 186 bin bebeği ziyaret ettiklerini açıkladı. 6 Ocak Pazartesi itibariyle ilçede bebek teşviki amacıyla 3 ve daha fazla bebeği olan ailelere 1 yıl bez desteği yapacaklarını duyurdu.'İkiz veya üçüzse ilk çocuktan itibaren'Türkiye'de gerçekleşen düşük doğum oranlarından dolayı 3 ve daha fazla bebeği olan ailelere bebek bezi desteği vereceğini açıklayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/cumhurbaskani-erdogan-1092401247.html
türkiye
bebek
gaziantep
şahinbey
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Belediye duyurdu: 3 ve daha fazla çocuğu olana bebek bezi verilecek
Gazinantep'in Şahinbey Belediyesi, 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelerin 1 yıllık bebek bezi ihtiyacını karşılayacağını açıkladı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu destekle hem çocuk sayısını teşvik etmeyi hem de ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini belirtti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelerin bez ihtiyacının karşılama sözü verdi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yeni doğum yapmış bir anneyi ziyarete giden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 15 yıldan beri 'Hoşgeldin Bebek' projesi kapsamında 186 bin bebeği ziyaret ettiklerini açıkladı. 6 Ocak Pazartesi itibariyle ilçede bebek teşviki amacıyla 3 ve daha fazla bebeği olan ailelere 1 yıl bez desteği yapacaklarını duyurdu.
'İkiz veya üçüzse ilk çocuktan itibaren'
Türkiye'de gerçekleşen düşük doğum oranlarından dolayı 3 ve daha fazla bebeği olan ailelere bebek bezi desteği vereceğini açıklayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu şöyle konuştu:
Uygulamamız çocuk eğer ikiz veya üçüzse ilk çocuktan itibaren başlayacak. Desteklemeye devam edeceğiz. Amacımız, Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi 3'ten az çocuk sayısı olunca Türkiye'nin nüfusu azalıyor ve yaşlanmaya başlıyor. Şu anda ortalamaya baktığımızda 1,6'ya düşmüş durumda. Hem çocuk sayısını teşvik etmek hem de ailelerin bu konudaki yükünü azaltmak amacıyla böyle bir uygulamaya başladık. Ailelerimiz başvuru yaptığı takdirde 12 ay boyunca çocuk bezini Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılayacağız