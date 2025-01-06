https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/cumhurbaskani-erdogan-1092401247.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlkemizden ödün vermedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlkemizden ödün vermedik

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T18:53+0300

2025-01-06T18:53+0300

2025-01-06T19:20+0300

türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunuyor.Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sancılı ve sarsıntılı bir yılı geride bıraktık ve yeni umutlarla 2025 yılına merhaba dedik. Yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Özellikle son asrın en barbar soykırımını yaşayan Gazzeli kardeşlerimiz için 2025 yılının barışa vesile olmasını diliyorum. Filistin'de kanın ve katliamın durması adına tüm yolları deniyoruz. Kızılay ve AFAD gibi kurumlarımızla tam bir seferberlik ruhu içinde çalışıyoruz. Gazze'de barış umutlarını yeniden yeşertecek adımlar atmak için elimizden geleni yapıyoruz. 1 Ocak günü, Filistinli kardeşlerimizle dayanışma sergileyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak, bu buluşmadan rahatsızlık duyan bazı kesimlere şahit oluyoruz. İnsanlık ittifakına tepki gösterenler, insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır. TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verileri, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuştur. Yıllık enflasyon, 2023 yıl sonuna kıyasla 20 puanlık bir düşüş göstermiştir. 2025 yılında enflasyondaki düşüş trendinin daha da hızlanacağına inanıyorum. Fırsatçılara göz açtırılmayacak. Şunun bir defa çok iyi anlaşılması lazım, serbest piyasa kuralsızlık demek değildir. Denetimlerimizin amacı serbest piyasaya müdahale etmek değil, işleyişin daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamaktır. Enflasyon düştükçe emekli ve memurumuz, 85 milyonun tamamının alım gücü de artacaktır. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük özgürlüğümüz satın almama hakkımızı kullanmaktır. Enflasyonla mücadelede son 1.5 yılda önemli kazanımlar sağladık. 2025 yılında hedefimiz bu işi çözüme kavuşturmaktır'' dedi.'Erdoğan bu enkazın altında kalır'6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/cumhurbaskani-erdogandan-gassal-yorumu-bu-sarkiyi-diziden-ogrendim-1092398196.html

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