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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlkemizden ödün vermedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlkemizden ödün vermedik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. 06.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunuyor.Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sancılı ve sarsıntılı bir yılı geride bıraktık ve yeni umutlarla 2025 yılına merhaba dedik. Yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Özellikle son asrın en barbar soykırımını yaşayan Gazzeli kardeşlerimiz için 2025 yılının barışa vesile olmasını diliyorum. Filistin'de kanın ve katliamın durması adına tüm yolları deniyoruz. Kızılay ve AFAD gibi kurumlarımızla tam bir seferberlik ruhu içinde çalışıyoruz. Gazze'de barış umutlarını yeniden yeşertecek adımlar atmak için elimizden geleni yapıyoruz. 1 Ocak günü, Filistinli kardeşlerimizle dayanışma sergileyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak, bu buluşmadan rahatsızlık duyan bazı kesimlere şahit oluyoruz. İnsanlık ittifakına tepki gösterenler, insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır. TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verileri, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuştur. Yıllık enflasyon, 2023 yıl sonuna kıyasla 20 puanlık bir düşüş göstermiştir. 2025 yılında enflasyondaki düşüş trendinin daha da hızlanacağına inanıyorum. Fırsatçılara göz açtırılmayacak. Şunun bir defa çok iyi anlaşılması lazım, serbest piyasa kuralsızlık demek değildir. Denetimlerimizin amacı serbest piyasaya müdahale etmek değil, işleyişin daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamaktır. Enflasyon düştükçe emekli ve memurumuz, 85 milyonun tamamının alım gücü de artacaktır. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük özgürlüğümüz satın almama hakkımızı kullanmaktır. Enflasyonla mücadelede son 1.5 yılda önemli kazanımlar sağladık. 2025 yılında hedefimiz bu işi çözüme kavuşturmaktır'' dedi.'Erdoğan bu enkazın altında kalır'6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/cumhurbaskani-erdogandan-gassal-yorumu-bu-sarkiyi-diziden-ogrendim-1092398196.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, beştepe, beştepe külliyesi, emekli, emekli maaşı
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, beştepe, beştepe külliyesi, emekli, emekli maaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlkemizden ödün vermedik

18:53 06.01.2025 (güncellendi: 19:20 06.01.2025)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunuyor.
Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Sancılı ve sarsıntılı bir yılı geride bıraktık ve yeni umutlarla 2025 yılına merhaba dedik. Yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Özellikle son asrın en barbar soykırımını yaşayan Gazzeli kardeşlerimiz için 2025 yılının barışa vesile olmasını diliyorum. Filistin'de kanın ve katliamın durması adına tüm yolları deniyoruz. Kızılay ve AFAD gibi kurumlarımızla tam bir seferberlik ruhu içinde çalışıyoruz. Gazze'de barış umutlarını yeniden yeşertecek adımlar atmak için elimizden geleni yapıyoruz. 1 Ocak günü, Filistinli kardeşlerimizle dayanışma sergileyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak, bu buluşmadan rahatsızlık duyan bazı kesimlere şahit oluyoruz. İnsanlık ittifakına tepki gösterenler, insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır. TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verileri, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuştur. Yıllık enflasyon, 2023 yıl sonuna kıyasla 20 puanlık bir düşüş göstermiştir. 2025 yılında enflasyondaki düşüş trendinin daha da hızlanacağına inanıyorum. Fırsatçılara göz açtırılmayacak. Şunun bir defa çok iyi anlaşılması lazım, serbest piyasa kuralsızlık demek değildir. Denetimlerimizin amacı serbest piyasaya müdahale etmek değil, işleyişin daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlamaktır. Enflasyon düştükçe emekli ve memurumuz, 85 milyonun tamamının alım gücü de artacaktır. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük özgürlüğümüz satın almama hakkımızı kullanmaktır. Enflasyonla mücadelede son 1.5 yılda önemli kazanımlar sağladık. 2025 yılında hedefimiz bu işi çözüme kavuşturmaktır'' dedi.

'Erdoğan bu enkazın altında kalır'

6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Asrın felaketinin ardından bölgede asrın inşa seferberliğini başlattık. Bu kapsamda, günümüz fiyatlarıyla toplam 2.6 trilyon lira, yani bugünkü kurla 75 milyar dolar tutarında harcama gerçekleştirdik. 155 bininci yuvamızın anahtarlarını Kahramanmaraş'ta afetzede kardeşlerimize hep birlikte teslim etmiştik. İnşallah 201 bininci yeni yuva ve işyerimizin anahtarlarını da yakında hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bugün, depremzedelerimizin barınma başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşıladığımız umut dolu bir tabloyla karşı karşıyayız. 2025 yılında deprem bölgesi, öncelikli gündemimiz olmaya devam edecek. Aynı azim ve gayretle çalışarak kalan 252 bin konut ve işyerimizi 365 gün içinde tamamlayacağız. 2025 yılı içinde toplamda 453 bin yuva ve işyerini afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Yıl bitmeden, deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli ve dayanıklı yuvalarına kavuşacak. İşyerini açmamış hiçbir depremzede kardeşimiz kalmayacak. 2025 yılı bütçesinden 584 milyar lira kaynak ayırdık. 'Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyerek milletin acılarına duyarsız olduklarını gösteren müflis siyasetçileri, Allah'ın izniyle, 2025 yılında da mahcup edeceğiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Ordu 8. Olağan Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
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