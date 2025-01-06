https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/ak-partide-es-zamanli-degisim-1092389580.html
AK Parti’de eş zamanlı değişim
AK Parti’de eş zamanlı değişim
Sputnik Türkiye
İlçe kongrelerini tamamlayıp il kongrelerine başlayan AK Parti'nin genel merkez yönetimi, meclis grubu ve kabinede revizyonu eş zamanlı olarak yapılacak. İl... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T13:05+0300
2025-01-06T13:05+0300
2025-01-06T13:05+0300
türkiye
ankara
ak parti
ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)
merkez yürütme kurulu (myk)
ak parti genel merkezi
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AK Parti yerel seçimler sonrasında başlattığı yenilenme ve değişim hamlesi kapsamında olağan kongre sürecini başlattı. Eylül ayında başlayan olağan kongre süreci kapsamında ilk olarak mahalle ve belde teşkilatlarında seçimler gerçekleşti.İlçe kongrelerin ardından il kongrelerinin başladığı AK Parti’de büyük kongrenin şubat ayı sonunda yapılması görüşü öne çıkarken, alternatif tarihlerde değerlendiriliyor. Kongre süreci ile birlikte AK Parti'nin meclis grubu ve kabine içerisinde de değişim gündeme geleceği ifade ediliyor.Niteliksel değişim hedefiAK Parti’nin 8’nci olağan büyük kongresinden parti kadroları içinde değişim yapılması öngörülüyor. AK Parti kaynakları parti MKYK’sı ve MYK’sında yapılacak değişimin orandan ziyade nitelik olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Daha önceki kongre sürecinde değişim oranı yüzde ellinin üzerinde gerçekleşti ama ana kadrolar değişmedi. MKYK büyük oranda değişim yaşandı ama MYK’da büyük bir değişim yaşanmadı. Karar süreçlerine etki eden isimler değişimdi. Bu kongrede sayısal orandan çok nitelik açısından değişim yapılması gündemde olacak” değerlendirmesini yapıyorlar.Grup yönetiminde de değişim beklentisiMecliste grup yönetimin görev süresi Haziran ayında doluyor. Parti grup yönetimindeki bazı isimlerin MKYK ve MYK içerisinde görev alması ihtimali nedeniyle, burada da değişimin gerçekleşmesi öngörülüyor. Şu anda MYK içerisinde yer alan ve milletvekili olan isimlerin de grup yönetimine getirilmeleri ihtimaller arasından bulunuyor.Kabine revizyonu da gündeme gelebilirParti yönetimindeki ve grup yönetimindeki eş zamanlı değişim ile birlikte, kabinede değişimde gündeme gelecek başlıklar arasında yer alacak. Daha önce iki bakanlıkta gerçekleşen değişimin parti içindeki dengeler kapsamında tekrar gündeme gelebileceği belirtiliyor. Parti de yada meclis grubundan görev yapan bazı isimlerin kabine içerisine girebileceği şeklindeki değerlendirmeler Ankara kulislerinde konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ak-parti-genel-baskanvekili-mustafa-elitas-erken-degil-one-alinmis-secim-olabilir-1092166625.html
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Osman Nuri Cerit
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ak partide kongre ne zaman, ak parti kongresi, ak parti değişim, ak parti
ak partide kongre ne zaman, ak parti kongresi, ak parti değişim, ak parti
AK Parti’de eş zamanlı değişim
Özel
İlçe kongrelerini tamamlayıp il kongrelerine başlayan AK Parti'nin genel merkez yönetimi, meclis grubu ve kabinede revizyonu eş zamanlı olarak yapılacak. İl kongrelerinin tamamlanmasından sonra gerçekleşecek büyük kongre değişimin tarihi olacak.
AK Parti yerel seçimler sonrasında başlattığı yenilenme ve değişim hamlesi kapsamında olağan kongre sürecini başlattı. Eylül ayında başlayan olağan kongre süreci kapsamında ilk olarak mahalle ve belde teşkilatlarında seçimler gerçekleşti.
İlçe kongrelerin ardından il kongrelerinin başladığı AK Parti’de büyük kongrenin şubat ayı sonunda yapılması görüşü öne çıkarken, alternatif tarihlerde değerlendiriliyor. Kongre süreci ile birlikte AK Parti'nin meclis grubu ve kabine içerisinde de değişim gündeme geleceği ifade ediliyor.
Niteliksel değişim hedefi
AK Parti’nin 8’nci olağan büyük kongresinden parti kadroları içinde değişim yapılması öngörülüyor. AK Parti kaynakları parti MKYK’sı ve MYK’sında yapılacak değişimin orandan ziyade nitelik olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Daha önceki kongre sürecinde değişim oranı yüzde ellinin üzerinde gerçekleşti ama ana kadrolar değişmedi. MKYK büyük oranda değişim yaşandı ama MYK’da büyük bir değişim yaşanmadı. Karar süreçlerine etki eden isimler değişimdi. Bu kongrede sayısal orandan çok nitelik açısından değişim yapılması gündemde olacak” değerlendirmesini yapıyorlar.
Grup yönetiminde de değişim beklentisi
Mecliste grup yönetimin görev süresi Haziran ayında doluyor. Parti grup yönetimindeki bazı isimlerin MKYK ve MYK içerisinde görev alması ihtimali nedeniyle, burada da değişimin gerçekleşmesi öngörülüyor. Şu anda MYK içerisinde yer alan ve milletvekili olan isimlerin de grup yönetimine getirilmeleri ihtimaller arasından bulunuyor.
Kabine revizyonu da gündeme gelebilir
Parti yönetimindeki ve grup yönetimindeki eş zamanlı değişim ile birlikte, kabinede değişimde gündeme gelecek başlıklar arasında yer alacak. Daha önce iki bakanlıkta gerçekleşen değişimin parti içindeki dengeler kapsamında tekrar gündeme gelebileceği belirtiliyor. Parti de yada meclis grubundan görev yapan bazı isimlerin kabine içerisine girebileceği şeklindeki değerlendirmeler Ankara kulislerinde konuşuluyor.