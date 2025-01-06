AK Parti’de eş zamanlı değişim

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
İsviçre’de kamu alanlarında burka yasağı başladı
09:24
2 dk
SESLİ HABER
Bilim insanları duyurdu: Elektronik sigara kullanımı bunamaya neden oluyor
10:17
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, Alman Başbakan'ı aşağıladı
10:45
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
11:10
4 dk
SESLİ HABER
Marmara’da müsilaj tehlikesi büyüyor
11:26
1 dk
ALTININ 2024'Ü
Yine yüzleri güldürdü
11:41
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:35
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU BAŞLIK
Savunma sanayi 2024'ü nasıl geçirdi?
13:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TÜRKİYE BU ADLİ OLAYLARI KONUŞTU
Narin'den Yenidoğan Çetesine, Seçil Erzan'dan Dilan Polat'a
14:08
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
15:10
21 dk
SESLİ HABER
Bankalar duyurdu: Hisse senedi hesaplarından kesinti yapılacak
15:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
2024'TE ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bedenleri gitse de sesleri kulaklarımızda
19:00
29 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
20:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TÜVTÜRK bir Türk şirketi değil'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimleri 5 gün iş bırakacak
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 'Enflasyon farkı bir zam değildir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Hobilerin Ruh Sağlığımıza Katkısı: Günlük Hayatta Yaratıcılık ve İyilik Hali
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/ak-partide-es-zamanli-degisim-1092389580.html
AK Parti’de eş zamanlı değişim
AK Parti’de eş zamanlı değişim
Sputnik Türkiye
İlçe kongrelerini tamamlayıp il kongrelerine başlayan AK Parti'nin genel merkez yönetimi, meclis grubu ve kabinede revizyonu eş zamanlı olarak yapılacak. İl... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T13:05+0300
2025-01-06T13:05+0300
türkiye
ankara
ak parti
ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)
merkez yürütme kurulu (myk)
ak parti genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101873/80/1018738031_0:87:1023:662_1920x0_80_0_0_26fae3e1cb740496e353e069770748bd.jpg
AK Parti yerel seçimler sonrasında başlattığı yenilenme ve değişim hamlesi kapsamında olağan kongre sürecini başlattı. Eylül ayında başlayan olağan kongre süreci kapsamında ilk olarak mahalle ve belde teşkilatlarında seçimler gerçekleşti.İlçe kongrelerin ardından il kongrelerinin başladığı AK Parti’de büyük kongrenin şubat ayı sonunda yapılması görüşü öne çıkarken, alternatif tarihlerde değerlendiriliyor. Kongre süreci ile birlikte AK Parti'nin meclis grubu ve kabine içerisinde de değişim gündeme geleceği ifade ediliyor.Niteliksel değişim hedefiAK Parti’nin 8’nci olağan büyük kongresinden parti kadroları içinde değişim yapılması öngörülüyor. AK Parti kaynakları parti MKYK’sı ve MYK’sında yapılacak değişimin orandan ziyade nitelik olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Daha önceki kongre sürecinde değişim oranı yüzde ellinin üzerinde gerçekleşti ama ana kadrolar değişmedi. MKYK büyük oranda değişim yaşandı ama MYK’da büyük bir değişim yaşanmadı. Karar süreçlerine etki eden isimler değişimdi. Bu kongrede sayısal orandan çok nitelik açısından değişim yapılması gündemde olacak” değerlendirmesini yapıyorlar.Grup yönetiminde de değişim beklentisiMecliste grup yönetimin görev süresi Haziran ayında doluyor. Parti grup yönetimindeki bazı isimlerin MKYK ve MYK içerisinde görev alması ihtimali nedeniyle, burada da değişimin gerçekleşmesi öngörülüyor. Şu anda MYK içerisinde yer alan ve milletvekili olan isimlerin de grup yönetimine getirilmeleri ihtimaller arasından bulunuyor.Kabine revizyonu da gündeme gelebilirParti yönetimindeki ve grup yönetimindeki eş zamanlı değişim ile birlikte, kabinede değişimde gündeme gelecek başlıklar arasında yer alacak. Daha önce iki bakanlıkta gerçekleşen değişimin parti içindeki dengeler kapsamında tekrar gündeme gelebileceği belirtiliyor. Parti de yada meclis grubundan görev yapan bazı isimlerin kabine içerisine girebileceği şeklindeki değerlendirmeler Ankara kulislerinde konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ak-parti-genel-baskanvekili-mustafa-elitas-erken-degil-one-alinmis-secim-olabilir-1092166625.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101873/80/1018738031_12:0:1011:749_1920x0_80_0_0_6006b0257633d847e9e09ded14adb76a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ak partide kongre ne zaman, ak parti kongresi, ak parti değişim, ak parti
ak partide kongre ne zaman, ak parti kongresi, ak parti değişim, ak parti

AK Parti’de eş zamanlı değişim

13:05 06.01.2025
© AA / Erçin Top 1 Kasım Seçimleri sonrasında AK Parti destekçileri Genel Merkezi önünde toplanmaya başladı.
 1 Kasım Seçimleri sonrasında AK Parti destekçileri Genel Merkezi önünde toplanmaya başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AA / Erçin Top
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
İlçe kongrelerini tamamlayıp il kongrelerine başlayan AK Parti'nin genel merkez yönetimi, meclis grubu ve kabinede revizyonu eş zamanlı olarak yapılacak. İl kongrelerinin tamamlanmasından sonra gerçekleşecek büyük kongre değişimin tarihi olacak.
AK Parti yerel seçimler sonrasında başlattığı yenilenme ve değişim hamlesi kapsamında olağan kongre sürecini başlattı. Eylül ayında başlayan olağan kongre süreci kapsamında ilk olarak mahalle ve belde teşkilatlarında seçimler gerçekleşti.
İlçe kongrelerin ardından il kongrelerinin başladığı AK Parti’de büyük kongrenin şubat ayı sonunda yapılması görüşü öne çıkarken, alternatif tarihlerde değerlendiriliyor. Kongre süreci ile birlikte AK Parti'nin meclis grubu ve kabine içerisinde de değişim gündeme geleceği ifade ediliyor.

Niteliksel değişim hedefi

AK Parti’nin 8’nci olağan büyük kongresinden parti kadroları içinde değişim yapılması öngörülüyor. AK Parti kaynakları parti MKYK’sı ve MYK’sında yapılacak değişimin orandan ziyade nitelik olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Daha önceki kongre sürecinde değişim oranı yüzde ellinin üzerinde gerçekleşti ama ana kadrolar değişmedi. MKYK büyük oranda değişim yaşandı ama MYK’da büyük bir değişim yaşanmadı. Karar süreçlerine etki eden isimler değişimdi. Bu kongrede sayısal orandan çok nitelik açısından değişim yapılması gündemde olacak” değerlendirmesini yapıyorlar.

Grup yönetiminde de değişim beklentisi

Mecliste grup yönetimin görev süresi Haziran ayında doluyor. Parti grup yönetimindeki bazı isimlerin MKYK ve MYK içerisinde görev alması ihtimali nedeniyle, burada da değişimin gerçekleşmesi öngörülüyor. Şu anda MYK içerisinde yer alan ve milletvekili olan isimlerin de grup yönetimine getirilmeleri ihtimaller arasından bulunuyor.

Kabine revizyonu da gündeme gelebilir

Parti yönetimindeki ve grup yönetimindeki eş zamanlı değişim ile birlikte, kabinede değişimde gündeme gelecek başlıklar arasında yer alacak. Daha önce iki bakanlıkta gerçekleşen değişimin parti içindeki dengeler kapsamında tekrar gündeme gelebileceği belirtiliyor. Parti de yada meclis grubundan görev yapan bazı isimlerin kabine içerisine girebileceği şeklindeki değerlendirmeler Ankara kulislerinde konuşuluyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
POLİTİKA
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
30 Aralık 2024, 11:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала