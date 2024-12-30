AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Erken değil öne alınmış seçim olabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
09:19
3 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
10:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
11:10
3 dk
ÖZEL HABER
Kural uygulama sanatı: Hakemlerin mesleki arka planları
11:29
5 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
11:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Hasan Erel: 'BRICS, G7’ye alternatif bir oluşum olarak ortaya koyuldu'
12:10
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
12:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Barış Adıbelli: 'Rusya gördü ki cephede aslında Ukrayna postu giymiş ABD ve NATO’yla savaşıyor'
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
18:56
1 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
20:54
3 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy’den Noel arifesinde “Ekümenik” mesajı
22:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Serdal Adalı: 'Kazanan Beşiktaş olmuştur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayetinde hukuk konuştu, adalet sustu
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Area'dan yılın son seçim anketi
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/ak-parti-genel-baskanvekili-mustafa-elitas-erken-degil-one-alinmis-secim-olabilir-1092166625.html
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili 2027 Kasım ayını işaret etti. Elitaş "Erken seçim değil öne alınmış seçim... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T11:02+0300
2024-12-30T11:02+0300
politika
mustafa elitaş
ak parti
erken seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1b/1067567415_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_9389a8623022ef787288d09eed8fc66e.jpg
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Elitaş "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir" dedi.Kayseri'de yerel yayın yapan TV1 kanalına konuk olan Elitaş, meteorolojik şartlar nedeniyle seçimler için en uygun ayların Ekim-Kasım olduğunu söyledi.'En uygun zamanın Ekim-Kasım ayları'Elitaş, "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir. Olması gereken zaman bana göre Ekim-Kasım aylarıdır. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır" dedi.Kayseri'de yerel yayın yapan TV1 kanalına konuk olan Elitaş, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Hava şartları nedeniyle seçimler için en uygun zamanın Ekim-Kasım ayları olduğunu söyleyen Elitaş, genel seçimlerin bu tarihte yapılabileceğini belirtti.'Erken değil öne alınmış seçim'Elitaş, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/chp-lideri-ozgur-ozelden-erken-secim-tarihi-1092034304.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1b/1067567415_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_9ca36a216c4324a2b082e2fdf8588d18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mustafa elitaş, ak parti, erken seçim
mustafa elitaş, ak parti, erken seçim

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Erken değil öne alınmış seçim olabilir

11:02 30.12.2024
© AAAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
© AA
Abone ol
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili 2027 Kasım ayını işaret etti. Elitaş "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir" açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Elitaş "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir" dedi.
Kayseri'de yerel yayın yapan TV1 kanalına konuk olan Elitaş, meteorolojik şartlar nedeniyle seçimler için en uygun ayların Ekim-Kasım olduğunu söyledi.

'En uygun zamanın Ekim-Kasım ayları'

Elitaş, "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir. Olması gereken zaman bana göre Ekim-Kasım aylarıdır. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır" dedi.
Kayseri'de yerel yayın yapan TV1 kanalına konuk olan Elitaş, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Hava şartları nedeniyle seçimler için en uygun zamanın Ekim-Kasım ayları olduğunu söyleyen Elitaş, genel seçimlerin bu tarihte yapılabileceğini belirtti.

'Erken değil öne alınmış seçim'

Elitaş, şunları söyledi:
"14-28 Mayıs'ta millet bizi 5 yıl Türkiye'yi idare etmeye yetki verdi. Biz bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir. Şu anda iki kurum erken seçim isteyebilir. Birisi parlamento, 360 milletvekili ile seçimin yenilenmesi kararı alabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı, 'Ben artık devam etmek istemiyorum' der, aday da olamaz. Ama parlamento kararı olursa Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir. Anayasa'da bu hüküm mevcut. Yerel ve genel seçimlerin en uygun tarihi Ekim ve Kasım aylarıdır. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır, doğru zamanıdır."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
POLİTİKA
CHP lideri Özgür Özel'den erken seçim tarihi: '2025 Kasım'da yapalım'
26 Aralık, 02:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала