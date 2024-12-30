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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Erken değil öne alınmış seçim olabilir

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Erken değil öne alınmış seçim olabilir

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili 2027 Kasım ayını işaret etti. Elitaş "Erken seçim değil öne alınmış seçim... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T11:02+0300

2024-12-30T11:02+0300

2024-12-30T11:02+0300

politika

mustafa elitaş

ak parti

erken seçim

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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Elitaş "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir" dedi.Kayseri'de yerel yayın yapan TV1 kanalına konuk olan Elitaş, meteorolojik şartlar nedeniyle seçimler için en uygun ayların Ekim-Kasım olduğunu söyledi.'En uygun zamanın Ekim-Kasım ayları'Elitaş, "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir. Olması gereken zaman bana göre Ekim-Kasım aylarıdır. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır" dedi.Kayseri'de yerel yayın yapan TV1 kanalına konuk olan Elitaş, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Hava şartları nedeniyle seçimler için en uygun zamanın Ekim-Kasım ayları olduğunu söyleyen Elitaş, genel seçimlerin bu tarihte yapılabileceğini belirtti.'Erken değil öne alınmış seçim'Elitaş, şunları söyledi:

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mustafa elitaş, ak parti, erken seçim