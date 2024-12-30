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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
Sputnik Türkiye
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili 2027 Kasım ayını işaret etti. Elitaş "Erken seçim değil öne alınmış seçim... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T11:02+0300
2024-12-30T11:02+0300
2024-12-30T11:02+0300
politika
mustafa elitaş
ak parti
erken seçim
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Elitaş "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir" dedi.Kayseri'de yerel yayın yapan TV1 kanalına konuk olan Elitaş, meteorolojik şartlar nedeniyle seçimler için en uygun ayların Ekim-Kasım olduğunu söyledi.'En uygun zamanın Ekim-Kasım ayları'Elitaş, "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir. Olması gereken zaman bana göre Ekim-Kasım aylarıdır. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır" dedi.Kayseri'de yerel yayın yapan TV1 kanalına konuk olan Elitaş, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Hava şartları nedeniyle seçimler için en uygun zamanın Ekim-Kasım ayları olduğunu söyleyen Elitaş, genel seçimlerin bu tarihte yapılabileceğini belirtti.'Erken değil öne alınmış seçim'Elitaş, şunları söyledi:
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mustafa elitaş, ak parti, erken seçim
mustafa elitaş, ak parti, erken seçim
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili 2027 Kasım ayını işaret etti. Elitaş "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir" açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Elitaş "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir" dedi.
Kayseri'de yerel yayın yapan TV1 kanalına konuk olan Elitaş, meteorolojik şartlar nedeniyle seçimler için en uygun ayların Ekim-Kasım olduğunu söyledi.
'En uygun zamanın Ekim-Kasım ayları'
Elitaş, "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir. Olması gereken zaman bana göre Ekim-Kasım aylarıdır. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır" dedi.
Kayseri'de yerel yayın yapan TV1 kanalına konuk olan Elitaş, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Hava şartları nedeniyle seçimler için en uygun zamanın Ekim-Kasım ayları olduğunu söyleyen Elitaş, genel seçimlerin bu tarihte yapılabileceğini belirtti.
'Erken değil öne alınmış seçim'
"14-28 Mayıs'ta millet bizi 5 yıl Türkiye'yi idare etmeye yetki verdi. Biz bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir. Şu anda iki kurum erken seçim isteyebilir. Birisi parlamento, 360 milletvekili ile seçimin yenilenmesi kararı alabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı, 'Ben artık devam etmek istemiyorum' der, aday da olamaz. Ama parlamento kararı olursa Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir. Anayasa'da bu hüküm mevcut. Yerel ve genel seçimlerin en uygun tarihi Ekim ve Kasım aylarıdır. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır, doğru zamanıdır."